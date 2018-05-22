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2017-2018
Стадион:
Ювентус Бухарест
1:3
Конец матча
Конкордия Кьяжна
0'
0:1
13' Пенальти
Батин Паул
25' Желтая карточка
Cristian Albu
1:1
27' Гол
Liviu Dorin Bajenaru
1:2
29' Гол
Nivaldo III
40' Желтая карточка
Cristian Balgiu
55' Желтая карточка
Stefan Draghici
73' Желтая карточка
Dan Bucsa
1:3
77' Гол
Кристеску Мариан
90'+4
Второй тайм
90'
Конкордия Кьяжна делает замену. Кристеску Мариан уходит с поля, а Степан Бабич выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Конкордия Кьяжна делает замену. Батин Паул уходит с поля, а Ronaldo Deaconu выходит на его замену.
87'
Конкордия Кьяжна делает замену. Nivaldo уходит с поля, а Патаке Андрей выходит на его замену.
83'
Ювентус Бухарести делает замену. Wallace уходит с поля, а Роберт Элек выходит на его замену.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Кристеску Мариан бьет в цель!

Желтая карточка
73'
Dan Bucsa получил желтую карточку от судьи
62'
Ювентус Бухарести делает замену. Marian Constantinescu уходит с поля, а Чиприан Каталин Петре выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Stefan Draghici получил желтую карточку от судьи
46'
Ювентус Бухарести делает замену. Cristian Balgiu уходит с поля, а Cristian Ciobanu выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Cristian Balgiu получил желтую карточку от судьи
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Nivaldo бьет в цель!
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Liviu Dorin Bajenaru бьет в цель!
Желтая карточка
25'
Cristian Albu получил желтую карточку от судьи
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Батин Паул из команды Конкордия Кьяжна забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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