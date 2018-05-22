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2017-2018
Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu
1:3
Конец матча
0:1
13' ПенальтиБатин Паул
25' Желтая карточкаCristian Albu
1:1
27' ГолLiviu Dorin Bajenaru
1:2
29' ГолNivaldo III
40' Желтая карточкаCristian Balgiu
55' Желтая карточкаStefan Draghici
73' Желтая карточкаDan Bucsa
1:3
77' ГолКристеску Мариан
|
13'
0:1
25'
27'
1:1
29'
1:2
40'
55'
73'
77'
1:3
Состав команд
Ювентус Бухарест
- Основной состав
- 33 Virgil Andrei Draghia Вратарь
- 4 Симон Габриэл Защитник
- 21 Marian Constantinescu Полузащитник
- 23 Никоарэ Виорел Нападающий
- 5 Wallace VIII
- 28 Mihai Leca
- 8 Cristian Balgiu
- 9 Stefan Draghici
- 3 Florin Stefan
- 10 Liviu Dorin Bajenaru
- 31 Cornel Ene
- Запасные игроки
- 29 Гаврилаш Джордже Вратарь
- 80 Чиприан Каталин Петре
- 2 Cristian Ciobanu
- 19 Robert Elek
- 14 Robert Neacsu
- 88 Bogdan Robert
- 18 Valentin Costin Dima
- Главный тренер: Marius Baciu
Конкордия Кьяжна
- Основной состав
- 16 Капарко Алессандро Вратарь
- 3 Cristian Albu Защитник
- 20 Бэрбояну Штефан Защитник
- 73 Andrei Marc Защитник
- 5 Dan Bucsa Полузащитник
- 8 Razvan Gradinaru Полузащитник
- 6 Препелицэ Андрей Полузащитник
- 18 Кристеску Мариан Полузащитник
- 29 Батин Паул Нападающий
- 22 Nivaldo III
- 14 Nicusor Fota
- Запасные игроки
- 1 Виткаускас Армантас Вратарь
- 28 Энза-Ямисси Манассе Защитник
- 19 Патаке Андрей Защитник
- 30 Пена Мариус Нападающий
- 13 Stjepan Babic
- 23 Dan Lucian Panait
- 97 Ronaldo Deaconu
- Главный тренер: Ionut Badea
Предыдущие игры
Ювентус Бухарест (последние 20 матчей: +3 =3 -14)
- 18.05.2018 Сепси Оск 2:1 Ювентус Бухарест Л1
- 15.05.2018 Ювентус Бухарест 0:2 Динамо Бухарест Л1
- 11.05.2018 Поли Тимишоара 2:0 Ювентус Бухарест Л1
- 05.05.2018 Ювентус Бухарест 0:3 Ботошани Л1
- 27.04.2018 Волунтари 0:1 Ювентус Бухарест Л1
- 22.04.2018 Ювентус Бухарест 0:3 Газ Метан Mедиаш Л1
- 15.04.2018 Конкордия Кьяжна 2:1 Ювентус Бухарест Л1
- 09.04.2018 Ювентус Бухарест 0:2 Сепси Оск Л1
- 30.03.2018 Динамо Бухарест 1:2 Ювентус Бухарест Л1
- 16.03.2018 Ювентус Бухарест 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 09.03.2018 Ботошани 0:0 Ювентус Бухарест Л1
- 25.02.2018 Ювентус Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Л1
- 16.02.2018 Газ Метан Mедиаш 0:0 Ювентус Бухарест Л1
- 10.02.2018 Ювентус Бухарест 0:1 Вииторул Констанца Л1
- 04.02.2018 Ботошани 0:0 Ювентус Бухарест Л1
- 17.12.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Ювентус Бухарест Л1
- 08.12.2017 Ювентус Бухарест 0:1 Астра Л1
- 03.12.2017 Стяуа 4:0 Ювентус Бухарест Л1
- 24.11.2017 Ювентус Бухарест 0:5 Конкордия Кьяжна Л1
- 18.11.2017 Университатя Крайова 3:1 Ювентус Бухарест Л1
Конкордия Кьяжна (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 19.05.2018 Конкордия Кьяжна 0:4 Динамо Бухарест Л1
- 16.05.2018 Ботошани 0:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 13.05.2018 Конкордия Кьяжна 0:0 Газ Метан Mедиаш Л1
- 07.05.2018 Сепси Оск 0:2 Конкордия Кьяжна Л1
- 28.04.2018 Поли Тимишоара 1:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 21.04.2018 Конкордия Кьяжна 0:1 Волунтари Л1
- 15.04.2018 Конкордия Кьяжна 2:1 Ювентус Бухарест Л1
- 07.04.2018 Динамо Бухарест 3:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 30.03.2018 Конкордия Кьяжна 0:0 Ботошани Л1
- 17.03.2018 Газ Метан Mедиаш 2:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 10.03.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Сепси Оск Л1
- 27.02.2018 Конкордия Кьяжна 3:1 Волунтари Л1
- 17.02.2018 Сепси Оск 1:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 12.02.2018 Конкордия Кьяжна 3:4 Динамо Бухарест Л1
- 05.02.2018 ЧФР Клуж 2:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 16.12.2017 Конкордия Кьяжна 1:1 Газ Метан Mедиаш Л1
- 09.12.2017 Вииторул Констанца 3:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 02.12.2017 Конкордия Кьяжна 3:0 Ботошани Л1
- 24.11.2017 Ювентус Бухарест 0:5 Конкордия Кьяжна Л1
- 19.11.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Астра Л1
Последние игры между собой
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|10
|5
|5
|0
|12 - 6
|50
|2.
|Стяуа
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|49
|3.
|Университатя Крайова
|10
|3
|3
|4
|10 - 10
|38
|4.
|Вииторул Констанца
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|35
|5.
|Астра
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|33
|6.
|КСМ Студенцеск
|10
|1
|1
|8
|5 - 19
|24
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Бухарест
|11
|9
|0
|2
|24 - 9
|47
|2.
|Ботошани
|11
|3
|4
|4
|9 - 9
|33
|3.
|Сепси Оск
|11
|6
|4
|1
|20 - 12
|32
|4.
|Конкордия Кьяжна
|12
|4
|3
|5
|11 - 14
|29
|5.
|Газ Метан Mедиаш
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|26
|6.
|Волунтари
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|25
|7.
|Поли Тимишоара
|11
|2
|3
|6
|8 - 13
|23
|8.
|Ювентус Бухарест
|12
|3
|1
|8
|7 - 20
|16
Второй тайм
90'
Конкордия Кьяжна делает замену. Кристеску Мариан уходит с поля, а Степан Бабич выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Конкордия Кьяжна делает замену. Батин Паул уходит с поля, а Ronaldo Deaconu выходит на его замену.
87'
Конкордия Кьяжна делает замену. Nivaldo уходит с поля, а Патаке Андрей выходит на его замену.
83'
Ювентус Бухарести делает замену. Wallace уходит с поля, а Роберт Элек выходит на его замену.
77'
Г О О О О Л - Кристеску Мариан бьет в цель!
73'
Dan Bucsa получил желтую карточку от судьи
62'
Ювентус Бухарести делает замену. Marian Constantinescu уходит с поля, а Чиприан Каталин Петре выходит на его замену.
55'
Stefan Draghici получил желтую карточку от судьи
46'
Ювентус Бухарести делает замену. Cristian Balgiu уходит с поля, а Cristian Ciobanu выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Cristian Balgiu получил желтую карточку от судьи
29'
Г О О О О Л - Nivaldo бьет в цель!
27'
Г О О О О Л - Liviu Dorin Bajenaru бьет в цель!
25'
Cristian Albu получил желтую карточку от судьи
13'
Г О О О О Л - Батин Паул из команды Конкордия Кьяжна забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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