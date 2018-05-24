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Стадион:
Ботошани
0:0
Второй тайм: 75'
Поли Тимишоара
0'
29' Желтая карточка
Рац Рэзван
31' Желтая карточка
Чюкур Алексанжру
33' Желтая карточка
Andrei Andonie Burca
56' Желтая карточка
Васвари Габриэл
67' Желтая карточка
Аксинте Флорин
75'
Второй тайм
72'
Ботошани делает замену. Михай Роман уходит с поля, а Olimpiu Morutan выходит на его замену.
70'
Поли Тимишоара делает замену. Octavian Draghici уходит с поля, а Роман Михай V выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Аксинте Флорин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
56'
Васвари Габриэл получил желтую карточку от судьи
53'
Ботошани делает замену. Tiberiu Serediuc уходит с поля, а Аксенте Мирча выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Ботошани делает замену. Пламада Флорин уходит с поля, а Andrei Dumitras выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
33'
Andrei Andonie Burca получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Чюкур Алексанжру получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Рац Рэзван получил желтую карточку от судьи
14'
Поли Тимишоара делает замену. Максимилиано Олива уходит с поля, а Рац Рэзван выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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