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Стадион: Муниципальный, Ботошани
0:0
Второй тайм: 75'
29' Желтая карточкаРац Рэзван
31' Желтая карточкаЧюкур Алексанжру
33' Желтая карточкаAndrei Andonie Burca
56' Желтая карточкаВасвари Габриэл
67' Желтая карточкаАксинте Флорин
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29'
31'
56'
67'
Состав команд
Ботошани
- Основной состав
- 12 Eduard Pap Вратарь
- 4 Мирон Джордже Защитник
- 20 Аксинте Флорин Защитник
- 5 Пламада Флорин Защитник
- 7 Головфка Кэтэлин Полузащитник
- 24 Родригес Джонатан Полузащитник
- 28 Mihai Roman IV
- 92 Tiberiu Serediuc
- 3 Andrei Andonie Burca
- 26 Razvan Oaida
- 80 Lorand Levente Fulop
- Запасные игроки
- 23 Andrei Dumitras Полузащитник
- 9 Аксенте Мирча Нападающий
- 16 Тинчу Разван
- 30 Nicolae Musat
- 31 Alexandru Piftor
- 10 Olimpiu Morutan
- 22 Ianos Brinza
- Главный тренер: Constantin Enache
Поли Тимишоара
- Основной состав
- 25 Стратон Кэтэлин Вратарь
- 30 Alin Seroni Защитник
- 17 Мелинте Кристиан Защитник
- 21 Maximiliano Oliva Защитник
- 7 Чюкур Алексанжру Защитник
- 22 Alexandru Muntean Полузащитник
- 5 Cosmin Birnoi Полузащитник
- 18 Andrei Artean Полузащитник
- 13 Васвари Габриэл Полузащитник
- 85 Octavian Draghici Нападающий
- 23 Габриель Кану
- Запасные игроки
- 3 Рац Рэзван Защитник
- 10 Роман Михай V Нападающий
- 14 Andrei Enescu
- 26 Lucian Oprea
- 19 Sebastian Velcota
- 1 Madalin Smaranda
- 29 Adrian Zaluschi
- Главный тренер: Adrian Neaga
Предыдущие игры
Ботошани (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 20.05.2018 Волунтари 1:1 Ботошани Л1
- 16.05.2018 Ботошани 0:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 12.05.2018 Динамо Бухарест 2:0 Ботошани Л1
- 09.05.2018 Ботошани 2:1 Университатя Крайова К
- 05.05.2018 Ювентус Бухарест 0:3 Ботошани Л1
- 29.04.2018 Газ Метан Mедиаш 2:1 Ботошани Л1
- 23.04.2018 Ботошани 2:2 Сепси Оск Л1
- 19.04.2018 Университатя Крайова 5:1 Ботошани К
- 16.04.2018 Поли Тимишоара 0:1 Ботошани Л1
- 07.04.2018 Ботошани 1:0 Волунтари Л1
- 03.04.2018 Ботошани 0:1 Динамо Бухарест Л1
- 30.03.2018 Конкордия Кьяжна 0:0 Ботошани Л1
- 13.03.2018 Ботошани 3:2 КСМ Студенцеск К
- 09.03.2018 Ботошани 0:0 Ювентус Бухарест Л1
- 24.02.2018 Ботошани 1:0 Газ Метан Mедиаш Л1
- 19.02.2018 Вииторул Констанца 2:1 Ботошани Л1
- 12.02.2018 КСМ Студенцеск 1:0 Ботошани Л1
- 04.02.2018 Ботошани 0:0 Ювентус Бухарест Л1
- 18.01.2018 Ботошани 2:2 Тосно ТМК
- 15.12.2017 Астра 2:1 Ботошани Л1
Поли Тимишоара (последние 20 матчей: +2 =8 -10)
- 21.05.2018 Поли Тимишоара 0:0 Газ Метан Mедиаш Л1
- 15.05.2018 Сепси Оск 3:0 Поли Тимишоара Л1
- 11.05.2018 Поли Тимишоара 2:0 Ювентус Бухарест Л1
- 04.05.2018 Поли Тимишоара 2:3 Волунтари Л1
- 28.04.2018 Поли Тимишоара 1:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 20.04.2018 Динамо Бухарест 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 16.04.2018 Поли Тимишоара 0:1 Ботошани Л1
- 09.04.2018 Газ Метан Mедиаш 1:1 Поли Тимишоара Л1
- 02.04.2018 Поли Тимишоара 2:2 Сепси Оск Л1
- 16.03.2018 Ювентус Бухарест 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 11.03.2018 Волунтари 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 23.02.2018 Университатя Крайова 1:1 Поли Тимишоара Л1
- 18.02.2018 Поли Тимишоара 1:2 КСМ Студенцеск Л1
- 09.02.2018 Поли Тимишоара 2:3 Волунтари Л1
- 02.02.2018 Сепси Оск 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 18.12.2017 Поли Тимишоара 0:0 Динамо Бухарест Л1
- 09.12.2017 ЧФР Клуж 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 04.12.2017 Поли Тимишоара 1:1 Газ Метан Mедиаш Л1
- 25.11.2017 Вииторул Констанца 1:1 Поли Тимишоара Л1
- 17.11.2017 Поли Тимишоара 1:1 Ботошани Л1
Последние игры между собой
Ботошани: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
Поли Тимишоара: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
- 16.04.2018 Поли Тимишоара 0:1 Ботошани Лига 1
- 17.11.2017 Поли Тимишоара 1:1 Ботошани Лига 1
- 08.08.2017 Ботошани 1:0 Поли Тимишоара Лига 1
- 01.05.2017 Поли Тимишоара 1:1 Ботошани Лига 1. Группа Б
- 10.03.2017 Ботошани 1:2 Поли Тимишоара Лига 1. Группа Б
- 31.10.2016 Ботошани 2:0 Поли Тимишоара Первая лига
- 18.08.2016 Поли Тимишоара 0:5 Ботошани Первая лига
- 22.05.2016 Поли Тимишоара 1:4 Ботошани Лига 1. Группа Б
- 04.04.2016 Ботошани 6:1 Поли Тимишоара Лига 1. Группа Б
- 02.11.2015 Ботошани 1:1 Поли Тимишоара Первая лига
- 27.07.2015 Поли Тимишоара 1:0 Ботошани Первая лига
- 08.03.2014 Ботошани 1:0 Поли Тимишоара Первая лига
- 16.08.2013 Поли Тимишоара 0:1 Ботошани Первая лига
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|10
|5
|5
|0
|12 - 6
|50
|2.
|Стяуа
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|49
|3.
|Университатя Крайова
|10
|3
|3
|4
|10 - 10
|38
|4.
|Вииторул Констанца
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|35
|5.
|Астра
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|33
|6.
|КСМ Студенцеск
|10
|1
|1
|8
|5 - 19
|24
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Бухарест
|12
|10
|0
|2
|26 - 9
|50
|2.
|Ботошани
|0:0
|12
|3
|5
|4
|9 - 9
|34
|3.
|Сепси Оск
|12
|6
|5
|1
|21 - 13
|33
|4.
|Конкордия Кьяжна
|12
|4
|3
|5
|11 - 14
|29
|5.
|Газ Метан Mедиаш
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|27
|6.
|Волунтари
|12
|3
|2
|7
|12 - 18
|25
|7.
|Поли Тимишоара
|0:0
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|24
|8.
|Ювентус Бухарест
|12
|3
|1
|8
|7 - 20
|16
Второй тайм
72'
Ботошани делает замену. Михай Роман уходит с поля, а Olimpiu Morutan выходит на его замену.
70'
Поли Тимишоара делает замену. Octavian Draghici уходит с поля, а Роман Михай V выходит на его замену.
67'
Аксинте Флорин получил желтую карточку от судьи
56'
Васвари Габриэл получил желтую карточку от судьи
53'
Ботошани делает замену. Tiberiu Serediuc уходит с поля, а Аксенте Мирча выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Ботошани делает замену. Пламада Флорин уходит с поля, а Andrei Dumitras выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Andrei Andonie Burca получил желтую карточку от судьи
31'
Чюкур Алексанжру получил желтую карточку от судьи
29'
Рац Рэзван получил желтую карточку от судьи
14'
Поли Тимишоара делает замену. Максимилиано Олива уходит с поля, а Рац Рэзван выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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