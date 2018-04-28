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Стадион:
Сидней
2:3
Итог доп. времени
Мельбурн Виктори
0'
1:0
24' Гол в свои ворота
Нигро Стефан
1:1
31' Гол
Барбарусес Костас
1:2
47' Гол
Троизи Джеймс
70' Желтая карточка
Троизи Джеймс
71' Желтая карточка
Антонис Терри
2:2
90' Гол в свои ворота
Антонис Терри
104' Желтая карточка
Доначи Джеймс
116' Желтая карточка
Matias Sanchez I
2:3
117' Гол
Антонис Терри
120' Желтая карточка
Саймон Мэтт
120' Желтая карточка
Кэрни Дэвид
120' Желтая карточка
Майкл Зулло
120'
Дополнительное время
Желтая карточка
120'
Майкл Зулло получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
120'
Кэрни Дэвид получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
120'
Саймон Мэтт получил желтую карточку от судьи
Описание гола
117'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Антонис Терри забил мяч в ворота!
Желтая карточка
116'
Матиас Санчес получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
104'
Доначи Джеймс получил желтую карточку от судьи

Дополнительное время
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Антонис Терри уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Мельбурн Виктори делает замену. Джордж Лерой уходит с поля, а Christian Theoharous выходит на его замену.
82'
Мельбурн Виктори делает замену. Бериша Бесарт уходит с поля, а Kenjok Athiu выходит на его замену.
77'
Сидней делает замену. Брилланте Джошуа уходит с поля, а Кэрни Дэвид выходит на его замену.
74'
Мельбурн Виктори делает замену. Троизи Джеймс уходит с поля, а Матиас Санчес выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Антонис Терри получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
70'
Троизи Джеймс получил желтую карточку от судьи
69'
Сидней делает замену. Броск Алекс уходит с поля, а Саймон Мэтт выходит на его замену.
57'
Сидней делает замену. Буйс Йорди уходит с поля, а Ben Warland выходит на его замену.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Троизи Джеймс бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Барбарусес Костас бьет в цель!
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Нигро Стефан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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