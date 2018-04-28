Стадион: Альянц Стэдиум
2:3
Итог доп. времени
1:0
24' Гол в свои воротаНигро Стефан
1:1
31' ГолБарбарусес Костас
1:2
47' ГолТроизи Джеймс
70' Желтая карточкаТроизи Джеймс
71' Желтая карточкаАнтонис Терри
2:2
90' Гол в свои воротаАнтонис Терри
104' Желтая карточкаДоначи Джеймс
116' Желтая карточкаMatias Sanchez I
2:3
117' ГолАнтонис Терри
120' Желтая карточкаСаймон Мэтт
120' Желтая карточкаКэрни Дэвид
120' Желтая карточкаМайкл Зулло
Дополнительное время
120'
Майкл Зулло получил желтую карточку от судьи
120'
Кэрни Дэвид получил желтую карточку от судьи
120'
Саймон Мэтт получил желтую карточку от судьи
117'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Антонис Терри забил мяч в ворота!
116'
Матиас Санчес получил желтую карточку от судьи
104'
Доначи Джеймс получил желтую карточку от судьи
Дополнительное время
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Антонис Терри уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Мельбурн Виктори делает замену. Джордж Лерой уходит с поля, а Christian Theoharous выходит на его замену.
82'
Мельбурн Виктори делает замену. Бериша Бесарт уходит с поля, а Kenjok Athiu выходит на его замену.
77'
Сидней делает замену. Брилланте Джошуа уходит с поля, а Кэрни Дэвид выходит на его замену.
74'
Мельбурн Виктори делает замену. Троизи Джеймс уходит с поля, а Матиас Санчес выходит на его замену.
71'
Антонис Терри получил желтую карточку от судьи
70'
Троизи Джеймс получил желтую карточку от судьи
69'
Сидней делает замену. Броск Алекс уходит с поля, а Саймон Мэтт выходит на его замену.
57'
Сидней делает замену. Буйс Йорди уходит с поля, а Ben Warland выходит на его замену.
47'
Г О О О О Л - Троизи Джеймс бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Г О О О О Л - Барбарусес Костас бьет в цель!
24'
Г О О О О Л - Нигро Стефан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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