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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 12268
Гётеборг
1:3
Конец матча
Юргорден
0'
0:1
3' Гол
Мрабти Керим
0:2
22' Гол
Felix Beijmo
28' Желтая карточка
Энгвалль Густав
37' Желтая карточка
Мрабти Керим
53' Желтая карточка
Дискеруд Миккел
0:3
54' Гол
Ринг Джонатан
1:3
75' Гол
Хюсен Тобиас
90' Желтая карточка
Исакссон Андреас
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Исакссон Андреас получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Юргорден делает замену. Дзенис Кожица уходит с поля, а Edward Chilufya выходит на его замену.
84'
Юргорден делает замену. Мрабти Керим уходит с поля, а Гуннарссон Никлас выходит на его замену.
82'
Гетеборг делает замену. Victor Wernersson уходит с поля, а August Erlingmark выходит на его замену.
82'
Юргорден делает замену. Кадевере Тино уходит с поля, а Aliou Badji выходит на его замену.

Описание гола
75'
Г О О О О Л - Хюсен Тобиас бьет в цель!
66'
Гетеборг делает замену. Vajeba Sakor уходит с поля, а Sebastian Ohlsson выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Ринг Джонатан бьет в цель!
Желтая карточка
53'
Дискеруд Миккел получил желтую карточку от судьи
46'
Гетеборг делает замену. Аффан Амин уходит с поля, а Хюсен Тобиас выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Мрабти Керим получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Энгвалль Густав получил желтую карточку от судьи
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Felix Beijmo бьет в цель!
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Мрабти Керим бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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