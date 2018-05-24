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Стадион: Гамла Уллеви Зрители: 12268
0:1
3' ГолМрабти Керим
0:2
22' ГолFelix Beijmo
28' Желтая карточкаЭнгвалль Густав
37' Желтая карточкаМрабти Керим
53' Желтая карточкаДискеруд Миккел
0:3
54' ГолРинг Джонатан
1:3
75' ГолХюсен Тобиас
90' Желтая карточкаИсакссон Андреас
|
3'
0:1
22'
0:2
28'
37'
53'
54'
0:3
75'
1:3
90'
Состав команд
11
Аффан
Амин
Гётеборг 3-4-3
- Основной состав
- 12 Дальберг Понтус Вратарь
- 4 Carl Starfelt Защитник
- 26 Andre Calisir Защитник
- 6 Эрикссон Себастьян I Защитник
- 2 Саломонссон Эмиль Полузащитник
- 42 Дискеруд Миккел Полузащитник
- 8 Vajeba Sakor Полузащитник
- 20 Victor Wernersson Полузащитник
- 11 Аффан Амин Нападающий
- 16 Энгвалль Густав Нападающий
- 22 Хараишвили Георгий Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Erik Dahlin Вратарь
- 23 Викландер Давид Защитник
- 3 Нордстрём Билли Полузащитник
- 19 August Erlingmark Полузащитник
- 9 Омарссон Элиас Нападающий
- 7 Хюсен Тобиас Нападающий
- 24 Sebastian Ohlsson I
- Главный тренер: Poya Asbaghi
Юргорден 4-4-2
- Основной состав
- 1 Исакссон Андреас Вратарь
- 22 Felix Beijmo Защитник
- 4 Jacob Une Larsson Защитник
- 3 Marcus Danielsson Защитник
- 15 Jonathan Augustinsson Защитник
- 11 Ринг Джонатан Полузащитник
- 8 Уокер Кевин Полузащитник
- 6 Карлстрём Йеспер Полузащитник
- 7 Dzenis Kozica Полузащитник
- 24 Кадевере Тино Нападающий
- 10 Мрабти Керим Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Tommi Vaiho Вратарь
- 5 Гуннарссон Никлас Защитник
- 21 Кристофферсен Юлиан Нападающий
- 20 Aliou Badji
- 2 Johan Andersson II
- 17 Hampus Finndell
- 18 Edward Chilufya
- Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Предыдущие игры
Гётеборг (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 21.05.2018 Эльфсборг 1:1 Гётеборг А
- 13.05.2018 Гётеборг 0:2 Норрчёпинг А
- 07.05.2018 Мальмё 1:2 Гётеборг А
- 28.04.2018 Гётеборг 2:1 Хеккен А
- 22.04.2018 АИК 2:0 Гётеборг А
- 19.04.2018 Гётеборг 1:0 Далкурд А
- 15.04.2018 Эстерсунд 2:1 Гётеборг А
- 10.04.2018 Гётеборг 1:2 Хаммарбю А
- 01.04.2018 Треллеборг 1:3 Гётеборг А
- 24.03.2018 Гётеборг 1:0 Эргрюте ТМК
- 16.03.2018 Гётеборг 3:0 Броммапойкарна ТМК
- 10.03.2018 Мальмё 1:0 Гётеборг К
- 04.03.2018 Сириус 2:2 Гётеборг К
- 24.02.2018 Гётеборг 1:1 Эстер К
- 17.02.2018 Гётеборг 1:0 Варбергс Боис К
- 09.02.2018 Гётеборг 3:1 Мэйчжу Мэйсянь ТМК
- 03.02.2018 Гётеборг 2:1 Оденсе ТМК
- 27.01.2018 Гётеборг 3:2 Стабек ТМК
- 20.01.2018 Гётеборг 1:3 Ольборг ТМК
- 05.11.2017 Гётеборг 0:3 Сундсвалль А
Юргорден (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 17.05.2018 Юргорден 2:0 Эребру А
- 13.05.2018 Юргорден 1:0 Далкурд А
- 10.05.2018 Юргорден 3:0 Мальмё К
- 06.05.2018 Броммапойкарна 1:0 Юргорден А
- 03.05.2018 Мальмё 1:0 Юргорден А
- 29.04.2018 Юргорден 1:2 Хаммарбю А
- 23.04.2018 Эльфсборг 2:2 Юргорден А
- 18.04.2018 Юргорден 3:0 Мальмё А
- 15.04.2018 АИК 2:0 Юргорден А
- 08.04.2018 Юргорден 1:1 Треллеборг А
- 01.04.2018 Эстерсунд 0:1 Юргорден А
- 24.03.2018 Броммапойкарна 0:1 Юргорден ТМК
- 18.03.2018 АИК 0:2 Юргорден К
- 12.03.2018 Юргорден 1:0 Хеккен К
- 03.03.2018 Юргорден 1:0 Йёнчёпинг К
- 24.02.2018 Фрей 0:1 Юргорден К
- 19.02.2018 Юргорден 6:0 Дегерфорс К
- 10.02.2018 Юргорден 3:1 Будё-Глимт ТМК
- 09.02.2018 Юргорден 1:1 Ассириска ТМК
- 03.02.2018 Юргорден 2:1 ХИК ТМК
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Юргорден: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
- 11.09.2017 Гётеборг 1:3 Юргорден Аллсвенскан
- 15.05.2017 Юргорден 1:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 08.08.2016 Юргорден 3:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 09.05.2016 Гётеборг 2:1 Юргорден Аллсвенскан
- 19.03.2016 Гётеборг 1:1 Юргорден Товарищеские матчи. Клубы
- 19.10.2015 Юргорден 2:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 01.06.2015 Гётеборг 0:0 Юргорден Аллсвенскан
- 29.09.2014 Гётеборг 2:1 Юргорден Аллсвенскан
- 21.05.2014 Юргорден 0:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 06.10.2013 Юргорден 2:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 17.06.2013 Гётеборг 0:0 Юргорден Аллсвенскан
- 26.05.2013 Юргорден 1:1 Гётеборг Кубок Швеции
- 04.11.2012 Гётеборг 1:0 Юргорден Аллсвенскан
- 03.07.2012 Гётеборг 2:3 Юргорден Аллсвенскан
- 26.09.2011 Юргорден 1:2 Гётеборг Аллсвенскан
- 13.06.2011 Гётеборг 0:4 Юргорден Аллсвенскан
- 29.05.2011 Гётеборг 1:0 Юргорден Шведский кубок
- 22.08.2010 Юргорден 2:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 06.04.2010 Гётеборг 1:1 Юргорден Аллсвенскан
- 24.08.2009 Юргорден 0:0 Гётеборг Аллсвенскан
Гётеборг
Юргорден
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|10
|8
|1
|1
|24 - 13
|25
|2.
|АИК
|11
|6
|5
|0
|16 - 6
|23
|3.
|Норрчёпинг
|10
|7
|1
|2
|18 - 9
|22
|4.
|Эребру
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|5.
|Юргорден
|11
|5
|2
|4
|14 - 10
|17
|6.
|Кальмар
|10
|5
|1
|4
|12 - 10
|16
|7.
|Хеккен
|10
|4
|3
|3
|16 - 9
|15
|8.
|Эстерсунд
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|9.
|Мальмё
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|10.
|Гётеборг
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|11.
|Сундсвалль
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|12.
|Треллеборг
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|13.
|Броммапойкарна
|10
|3
|0
|7
|8 - 21
|9
|14.
|Эльфсборг
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|15.
|Сириус
|10
|1
|2
|7
|9 - 20
|5
|16.
|Далкурд
|10
|1
|1
|8
|11 - 22
|4
Второй тайм
90'
Исакссон Андреас получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Юргорден делает замену. Дзенис Кожица уходит с поля, а Edward Chilufya выходит на его замену.
84'
Юргорден делает замену. Мрабти Керим уходит с поля, а Гуннарссон Никлас выходит на его замену.
82'
Гетеборг делает замену. Victor Wernersson уходит с поля, а August Erlingmark выходит на его замену.
82'
Юргорден делает замену. Кадевере Тино уходит с поля, а Aliou Badji выходит на его замену.
75'
Г О О О О Л - Хюсен Тобиас бьет в цель!
66'
Гетеборг делает замену. Vajeba Sakor уходит с поля, а Sebastian Ohlsson выходит на его замену.
54'
Г О О О О Л - Ринг Джонатан бьет в цель!
53'
Дискеруд Миккел получил желтую карточку от судьи
46'
Гетеборг делает замену. Аффан Амин уходит с поля, а Хюсен Тобиас выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Мрабти Керим получил желтую карточку от судьи
28'
Энгвалль Густав получил желтую карточку от судьи
22'
Г О О О О Л - Felix Beijmo бьет в цель!
3'
Г О О О О Л - Мрабти Керим бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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