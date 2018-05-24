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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 1275
1:1
Конец матча
55' Желтая карточкаAlexander Michel
1:0
57' ГолЭрасмус Кермит
1:1
90' ПенальтиЮханссон Петр
|
55'
57'
1:0
90'
1:1
Состав команд
19
Felix
Michel
94
Wellyson
21
Раскай
Анель
18
Oke
Akpoveta
13
Край
Антон
11
Adam
Wiberg
АФК Эскильстуна 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 1 Курчи Джанлука Вратарь
- 2 Adnan Kojic Защитник
- 22 Alexander Michel Защитник
- 19 Felix Michel Защитник
- 3 Kadir Hodzic Защитник
- 94 Wellyson Полузащитник
- 8 Ousmane Camara Полузащитник
- 95 Эрасмус Кермит Полузащитник
- 21 Раскай Анель Полузащитник
- 18 Oke Akpoveta Нападающий
- 16 Samuel Nnamani Нападающий
- Запасные игроки
- 89 Иванов Михаил Вратарь
- 26 Robert Aastedt Защитник
- 7 Ferid Ali Полузащитник
- 5 Gustav Jarl
- 28 Ivan Markovic II
- 99 Michael Kargbo
- 6 Michel Termanini
- Главный тренер: Michael Jolley
Гефле 3-4-3
- Основной состав
- 1 August Stroemberg Вратарь
- 6 Флорен Йеспер Защитник
- 4 Stefan Zarkovic Защитник
- 27 Netan Sansara Защитник
- 7 Юханссон Петр Полузащитник
- 21 Жураховский Игорь Полузащитник
- 17 Джонас Лантто Полузащитник
- 13 Край Антон Полузащитник
- 24 Leo Bengtsson Нападающий
- 11 Adam Wiberg Нападающий
- 10 Erik Toernros Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Viktor Frodig Вратарь
- 5 Бьоркман Йеспер Защитник
- 12 Samuel Gussman Защитник
- 14 Fitim Kastrati Полузащитник
- 15 Йельте Якоб Нападающий
- 20 Sebastian Sandlund
- 23 Yassin Housni
- Главный тренер: Thomas Andersson
Предыдущие игры
АФК Эскильстуна (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 18.05.2018 ГАИС 0:1 АФК Эскильстуна С
- 12.05.2018 АФК Эскильстуна 2:2 Варбергс Боис С
- 04.05.2018 Фрей 0:2 АФК Эскильстуна С
- 30.04.2018 АФК Эскильстуна 3:0 Дегерфорс С
- 24.04.2018 Хельсинборг 0:2 АФК Эскильстуна С
- 15.04.2018 АФК Эскильстуна 4:0 Вернаму С
- 07.04.2018 Фалькенберг 2:0 АФК Эскильстуна С
- 31.03.2018 АФК Эскильстуна 0:0 Браге С
- 24.03.2018 Эребру 0:0 АФК Эскильстуна ТМК
- 20.01.2018 Броммапойкарна 2:0 АФК Эскильстуна ТМК
- 05.11.2017 АФК Эскильстуна 1:3 Сириус А
- 28.10.2017 Хальмстад 1:1 АФК Эскильстуна А
- 21.10.2017 АФК Эскильстуна 2:3 Эльфсборг А
- 14.10.2017 Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна А
- 30.09.2017 АФК Эскильстуна 1:1 Йёнчёпинг А
- 25.09.2017 АФК Эскильстуна 1:0 Гётеборг А
- 21.09.2017 Эребру 2:3 АФК Эскильстуна А
- 18.09.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Сундсвалль А
- 09.09.2017 Эстерсунд 3:0 АФК Эскильстуна А
- 26.08.2017 АФК Эскильстуна 0:0 Хаммарбю А
Гефле (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 18.05.2018 Гефле 1:2 Йёнчёпинг С
- 11.05.2018 Эргрюте 3:1 Гефле С
- 07.05.2018 Гефле 1:3 Хальмстад С
- 27.04.2018 ГАИС 0:0 Гефле С
- 22.04.2018 Норрбю 0:2 Гефле С
- 14.04.2018 Гефле 0:1 Дегерфорс С
- 09.04.2018 Браге 4:2 Гефле С
- 02.04.2018 Гефле 2:1 Вернаму С
- 24.03.2018 Гефле 2:2 Сириус ТМК
- 17.03.2018 Сундсвалль 2:1 Гефле ТМК
- 04.03.2018 Далкурд 2:2 Гефле К
- 25.02.2018 Гефле 0:3 Мальмё К
- 18.02.2018 Броммапойкарна 2:0 Гефле К
- 04.11.2017 Броммапойкарна 4:1 Гефле С
- 29.10.2017 Гефле 1:1 Дегерфорс С
- 21.10.2017 Гефле 3:0 Фрей С
- 16.10.2017 Эргрюте 1:1 Гефле С
- 02.10.2017 Гефле 2:1 Хельсинборг С
- 24.09.2017 Сюрианска 1:2 Гефле С
- 16.09.2017 Гефле 0:1 Далкурд С
Последние игры между собой
АФК Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Гефле: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 18.03.2017 АФК Эскильстуна 3:2 Гефле Товарищеские матчи. Клубы
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эргрюте
|9
|7
|1
|1
|19 - 7
|22
|2.
|АФК Эскильстуна
|9
|5
|3
|1
|15 - 5
|18
|3.
|Хельсинборг
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|4.
|Фалькенберг
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|5.
|Хальмстад
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|6.
|Дегерфорс
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|7.
|Браге
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|12
|8.
|ГАИС
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|9.
|Йёнчёпинг
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|10.
|Эстер
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|11.
|Варбергс Боис
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|12.
|Ландскруна
|9
|2
|3
|4
|11 - 11
|9
|13.
|Норрбю
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|14.
|Гефле
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|15.
|Фрей
|9
|1
|2
|6
|9 - 19
|5
|16.
|Вернаму
|9
|1
|2
|6
|5 - 17
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Юханссон Петр из команды Гефле забивает с точки!
81'
Васби делает замену. Эрасмус Кермит уходит с поля, а Ferid Ali выходит на его замену.
74'
Васби делает замену. Ousmane Camara уходит с поля, а Gustav Jarl выходит на его замену.
73'
Гефле делает замену. Эрик Тенрос уходит с поля, а Йельте Якоб выходит на его замену.
69'
Гефле делает замену. Leo Bengtsson уходит с поля, а Yassin Housni выходит на его замену.
62'
Васби делает замену. Oke Akpoveta уходит с поля, а Ivan Markovic выходит на его замену.
57'
Г О О О О Л - Эрасмус Кермит бьет в цель!
55'
Alexander Michel получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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