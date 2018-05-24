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АФК Эскильстуна
1:1
Конец матча
Гефле
0'
55' Желтая карточка
Alexander Michel
1:0
57' Гол
Эрасмус Кермит
1:1
90' Пенальти
Юханссон Петр
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Юханссон Петр из команды Гефле забивает с точки!
81'
Васби делает замену. Эрасмус Кермит уходит с поля, а Ferid Ali выходит на его замену.
74'
Васби делает замену. Ousmane Camara уходит с поля, а Gustav Jarl выходит на его замену.
73'
Гефле делает замену. Эрик Тенрос уходит с поля, а Йельте Якоб выходит на его замену.
69'
Гефле делает замену. Leo Bengtsson уходит с поля, а Yassin Housni выходит на его замену.

62'
Васби делает замену. Oke Akpoveta уходит с поля, а Ivan Markovic выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Эрасмус Кермит бьет в цель!
Желтая карточка
55'
Alexander Michel получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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