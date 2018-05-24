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Стадион: Евлеваллен Зрители: 901
8' Желтая карточкаДрешевич Ибрахим
0:1
18' ГолIssam Jebali
0:2
50' ГолГуставссон Даниэль
53' Желтая карточкаЛундевалль Симон
0:3
67' ГолЛундевалль Симон
70' Желтая карточкаMohamed Turay
75' Желтая карточкаКайб Рами
1:3
85' ГолБну-Марзук Юнес
1:4
90' ГолAlex Dyer
|
18'
0:1
50'
0:2
53'
67'
0:3
70'
75'
85'
1:3
90'
1:4
Состав команд
14
Берг
Оливер
13
Кайб
Рами
23
Alex
Dyer
11
Issam
Jebali
Далкурд 3-4-3
- Основной состав
- 1 Молин Сикстен Вратарь
- 2 Henrik Loefkvist Защитник
- 3 Сисей Кебба Защитник
- 33 Irfan Jasarevic Защитник
- 14 Берг Оливер Полузащитник
- 5 Амин Реван Полузащитник
- 8 Ахмед Аммар Полузащитник
- 25 Malkolm Moenza Полузащитник
- 18 Бертильссон Юхан Нападающий
- 77 Mohamed Turay Нападающий
- 11 Yukiya Sugita Нападающий
- Запасные игроки
- 6 Robin Tranberg Защитник
- 4 Де Джон Алекс Защитник
- 94 Аяз Ферхад Полузащитник
- 19 Бну-Марзук Юнес Полузащитник
- 10 Ahmed Awad Нападающий
- 9 Leonard Pllana Нападающий
- 30 Leopold Wahlstedt
- Главный тренер: Azrudin Valentic
Эльфсборг 4-5-1
- Основной состав
- 1 Стур-Эллегор Кевин Вратарь
- 7 Густавссон Даниэль Защитник
- 14 Дрешевич Ибрахим Защитник
- 12 Joakim Nilsson II Защитник
- 13 Кайб Рами Защитник
- 24 Ишизаки Стефан Полузащитник
- 16 Robert Gojani Полузащитник
- 23 Alex Dyer Полузащитник
- 18 Ольссон Симон Полузащитник
- 10 Лундевалль Симон Полузащитник
- 11 Issam Jebali Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ольссон Давид Вратарь
- 5 Joergen Horn Защитник
- 21 Маквей Кристофер Защитник
- 20 Байрами Эмир Полузащитник
- 8 Холмен Самуэль Полузащитник
- 22 Проделль Виктор Нападающий
- 17 Фрик Пер Нападающий
- 19 Jesper Karlsson
- Главный тренер: Jimmy Thelin
Предыдущие игры
Далкурд (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 19.05.2018 Норрчёпинг 4:2 Далкурд А
- 13.05.2018 Юргорден 1:0 Далкурд А
- 06.05.2018 Далкурд 1:2 Кальмар А
- 30.04.2018 Эребру 3:2 Далкурд А
- 22.04.2018 Далкурд 2:2 Сундсвалль А
- 19.04.2018 Гётеборг 1:0 Далкурд А
- 14.04.2018 Хеккен 3:0 Далкурд А
- 08.04.2018 Далкурд 3:0 Эстерсунд А
- 02.04.2018 АИК 2:0 Далкурд А
- 04.03.2018 Далкурд 2:2 Гефле К
- 25.02.2018 Броммапойкарна 2:0 Далкурд К
- 18.02.2018 Мальмё 1:0 Далкурд К
- 05.02.2018 Бэйцзин Гоань 1:3 Далкурд КА
- 03.02.2018 Далкурд 1:1 Яблонец КА
- 30.01.2018 Шемрок Роверс 0:0 Далкурд КА
- 25.01.2018 Фрей 1:2 Далкурд ТМК
- 04.11.2017 Треллеборг 2:2 Далкурд С
- 28.10.2017 Далкурд 1:0 ГАИС С
- 24.10.2017 Броммапойкарна 1:0 Далкурд С
- 14.10.2017 Далкурд 1:2 Эстер С
Эльфсборг (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 21.05.2018 Эльфсборг 1:1 Гётеборг А
- 14.05.2018 Хеккен 5:0 Эльфсборг А
- 06.05.2018 Эльфсборг 0:0 АИК А
- 29.04.2018 Сундсвалль 2:1 Эльфсборг А
- 23.04.2018 Эльфсборг 2:2 Юргорден А
- 19.04.2018 Броммапойкарна 0:2 Эльфсборг А
- 14.04.2018 Эльфсборг 0:1 Сириус А
- 08.04.2018 Кальмар 1:0 Эльфсборг А
- 02.04.2018 Эльфсборг 1:2 Мальмё А
- 24.03.2018 Эльфсборг 3:0 Хальмстад ТМК
- 16.03.2018 Эльфсборг 2:0 Ландскруна ТМК
- 04.03.2018 Эльфсборг 2:1 Хаммарбю К
- 25.02.2018 Васалунд 0:4 Эльфсборг К
- 19.02.2018 Эльфсборг 2:3 ГАИС К
- 13.02.2018 Эльфсборг 2:0 Шёвде АИК ТМК
- 10.02.2018 Эльфсборг 1:0 Эргрюте ТМК
- 29.01.2018 Эльфсборг 2:0 Бранн ТМК
- 20.01.2018 Эльфсборг 1:1 Сарпсборг-08 ТМК
- 05.11.2017 Эльфсборг 3:3 Норрчёпинг А
- 28.10.2017 Эстерсунд 4:1 Эльфсборг А
Далкурд
Эльфсборг
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|10
|8
|1
|1
|24 - 13
|25
|2.
|АИК
|11
|6
|5
|0
|16 - 6
|23
|3.
|Норрчёпинг
|10
|7
|1
|2
|18 - 9
|22
|4.
|Эребру
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|5.
|Юргорден
|11
|5
|2
|4
|14 - 10
|17
|6.
|Кальмар
|10
|5
|1
|4
|12 - 10
|16
|7.
|Хеккен
|10
|4
|3
|3
|16 - 9
|15
|8.
|Эстерсунд
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|9.
|Мальмё
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|10.
|Гётеборг
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|11.
|Сундсвалль
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|12.
|Треллеборг
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|13.
|Броммапойкарна
|10
|3
|0
|7
|8 - 21
|9
|14.
|Эльфсборг
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|15.
|Сириус
|10
|1
|2
|7
|9 - 20
|5
|16.
|Далкурд
|10
|1
|1
|8
|11 - 22
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Алекс Диер бьет в цель!
85'
Г О О О О Л - Бну-Марзук Юнес бьет в цель!
76'
Эльфсборг делает замену. Issam Jebali уходит с поля, а Jesper Karlsson выходит на его замену.
75'
Кайб Рами получил желтую карточку от судьи
72'
Далкурд делает замену. Mohamed Turay уходит с поля, а Аяз Ферхад выходит на его замену.
71'
Эльфсборг делает замену. Ольссон Симон уходит с поля, а Холмен Самуэль выходит на его замену.
70'
Mohamed Turay получил желтую карточку от судьи
67'
Г О О О О Л - Лундевалль Симон бьет в цель!
55'
Далкурд делает замену. Ахмед Аммар уходит с поля, а Бну-Марзук Юнес выходит на его замену.
53'
Лундевалль Симон получил желтую карточку от судьи
52'
Эльфсборг делает замену. Ишизаки Стефан уходит с поля, а Фрик Пер выходит на его замену.
50'
Г О О О О Л - Густавссон Даниэль бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Далкурд делает замену. Henrik Loefkvist уходит с поля, а Де Джон Алекс выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
18'
Г О О О О Л - Issam Jebali бьет в цель!
8'
Дрешевич Ибрахим получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gavlevallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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