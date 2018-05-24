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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 901
Далкурд
1:4
Конец матча
Эльфсборг
0'
8' Желтая карточка
Дрешевич Ибрахим
0:1
18' Гол
Issam Jebali
0:2
50' Гол
Густавссон Даниэль
53' Желтая карточка
Лундевалль Симон
0:3
67' Гол
Лундевалль Симон
70' Желтая карточка
Mohamed Turay
75' Желтая карточка
Кайб Рами
1:3
85' Гол
Бну-Марзук Юнес
1:4
90' Гол
Alex Dyer
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Алекс Диер бьет в цель!
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Бну-Марзук Юнес бьет в цель!
76'
Эльфсборг делает замену. Issam Jebali уходит с поля, а Jesper Karlsson выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Кайб Рами получил желтую карточку от судьи
72'
Далкурд делает замену. Mohamed Turay уходит с поля, а Аяз Ферхад выходит на его замену.

71'
Эльфсборг делает замену. Ольссон Симон уходит с поля, а Холмен Самуэль выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Mohamed Turay получил желтую карточку от судьи
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Лундевалль Симон бьет в цель!
55'
Далкурд делает замену. Ахмед Аммар уходит с поля, а Бну-Марзук Юнес выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Лундевалль Симон получил желтую карточку от судьи
52'
Эльфсборг делает замену. Ишизаки Стефан уходит с поля, а Фрик Пер выходит на его замену.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Густавссон Даниэль бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Далкурд делает замену. Henrik Loefkvist уходит с поля, а Де Джон Алекс выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Issam Jebali бьет в цель!
Желтая карточка
8'
Дрешевич Ибрахим получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gavlevallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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