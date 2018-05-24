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Норрбю
0:1
Конец матча
Хельсинборг
0'
6' Желтая карточка
Абубакари Мохаммед
0:1
39' Гол
Mamudu Moro
51' Желтая карточка
Kardo Aso
53' Желтая карточка
Carl Johansson II
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Хельсинборг делает замену. Mattias Almeida уходит с поля, а Ливерстам Фредрик выходит на его замену.
75'
Норрбю делает замену. Nino Osmanagic уходит с поля, а Adam Ericsson выходит на его замену.
71'
Хельсинборг делает замену. Max Svensson уходит с поля, а Alexander Timossi Andersson выходит на его замену.
64'
Норрбю делает замену. Mehmed Dresevic уходит с поля, а Alen Krasnici выходит на его замену.
54'
Хельсинборг делает замену. Боянич Дарьян уходит с поля, а Mattias Almeida выходит на его замену.

Желтая карточка
53'
Carl Johansson получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
51'
Kardo Aso получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Норрбю делает замену. Гзим Истрефи уходит с поля, а Kenan Mehovic выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Mamudu Moro бьет в цель!
Желтая карточка
6'
Абубакари Мохаммед получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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