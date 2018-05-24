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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 954
0:1
Конец матча
6' Желтая карточкаАбубакари Мохаммед
0:1
39' ГолMamudu Moro
51' Желтая карточкаKardo Aso
53' Желтая карточкаCarl Johansson II
|
39'
0:1
51'
Состав команд
13
Kardo
Aso
10
Gzim
Istrefi
Норрбю 4-3-3
- Основной состав
- 1 Mergim Krasniqi Вратарь
- 6 Marc Christoffer Axengren Защитник
- 4 Mehmed Dresevic Защитник
- 3 Jonathan Azulay Защитник
- 13 Kardo Aso Защитник
- 28 Marcus Oeversjoe Полузащитник
- 16 Nino Osmanagic Полузащитник
- 10 Gzim Istrefi Полузащитник
- 9 Нильссон Лассе Нападающий
- 12 Richard Yarsuvat Нападающий
- 8 Nicklas Savolainen Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Robin Holmer Вратарь
- 11 Alen Krasnici Полузащитник
- 18 Adam Ericsson Полузащитник
- 17 Shkelqim Krasniqi Нападающий
- 7 Kenan Mehovic
- 22 Hugo Svensson
- 14 Abdelrahman Saidi
Хельсинборг 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Ханссон Пер Вратарь
- 7 Рандруп Андерс Защитник
- 2 Carl Johansson II Защитник
- 21 Charlie Weberg Защитник
- 11 Эрикссон Адам Защитник
- 6 Андреас Ландгрен Полузащитник
- 14 Абубакари Мохаммед Полузащитник
- 8 Mamudu Moro Полузащитник
- 10 Боянич Дарьян Полузащитник
- 15 Max Svensson Полузащитник
- 99 Бьярнасон Андри-Рунар Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Kalle Joelsson Вратарь
- 3 Ливерстам Фредрик Защитник
- 18 Розенквист Расмус Полузащитник
- 40 Mattias Almeida
- 37 Carl Thulin
- 23 Jonathan Larsson
- 9 Alexander Timossi Andersson
- Главный тренер: Henrik Larsson
Предыдущие игры
Норрбю (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 19.05.2018 Фалькенберг 0:0 Норрбю С
- 14.05.2018 Норрбю 1:3 Дегерфорс С
- 07.05.2018 Вернаму 0:0 Норрбю С
- 01.05.2018 Норрбю 1:2 Йёнчёпинг С
- 22.04.2018 Норрбю 0:2 Гефле С
- 16.04.2018 Хальмстад 0:2 Норрбю С
- 08.04.2018 Норрбю 2:1 Варбергс Боис С
- 02.04.2018 Фрей 2:2 Норрбю С
- 03.03.2018 Вернаму 1:0 Норрбю К
- 25.02.2018 Норрбю 0:4 Хеккен К
- 17.02.2018 Сундсвалль 4:2 Норрбю К
- 04.11.2017 Отвидаберг 0:1 Норрбю С
- 30.10.2017 Норрбю 2:3 Вернаму С
- 21.10.2017 ГАИС 2:1 Норрбю С
- 14.10.2017 Норрбю 2:0 Дегерфорс С
- 29.09.2017 Фалькенберг 1:4 Норрбю С
- 24.09.2017 Норрбю 0:2 Эстер С
- 17.09.2017 Норрбю 1:0 Броммапойкарна С
- 10.09.2017 Гефле 3:2 Норрбю С
- 04.09.2017 Норрбю 1:1 Варбергс Боис С
Хельсинборг (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 20.05.2018 Хельсинборг 2:0 Эргрюте С
- 15.05.2018 Ландскруна 1:1 Хельсинборг С
- 08.05.2018 Хельсинборг 2:1 ГАИС С
- 29.04.2018 Браге 1:1 Хельсинборг С
- 24.04.2018 Хельсинборг 0:2 АФК Эскильстуна С
- 14.04.2018 Фрей 1:5 Хельсинборг С
- 08.04.2018 Хельсинборг 3:1 Эстер С
- 25.03.2018 АИК 1:3 Хельсинборг ТМК
- 03.03.2018 Хельсинборг 3:0 Твоокер К
- 24.02.2018 Эребру 1:1 Хельсинборг К
- 17.02.2018 Норрчёпинг 1:1 Хельсинборг К
- 03.02.2018 Хельсинборг 1:0 Сундсвалль ТМК
- 04.11.2017 Хельсинборг 0:2 Эстер С
- 29.10.2017 Эргрюте 0:3 Хельсинборг С
- 21.10.2017 Дегерфорс 1:1 Хельсинборг С
- 16.10.2017 Хельсинборг 1:2 Вернаму С
- 02.10.2017 Гефле 2:1 Хельсинборг С
- 24.09.2017 Хельсинборг 0:0 Фалькенберг С
- 18.09.2017 Хельсинборг 2:0 Варбергс Боис С
- 12.09.2017 Броммапойкарна 1:1 Хельсинборг С
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эргрюте
|9
|7
|1
|1
|19 - 7
|22
|2.
|АФК Эскильстуна
|9
|5
|3
|1
|15 - 5
|18
|3.
|Хельсинборг
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|4.
|Фалькенберг
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|5.
|Хальмстад
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|6.
|Дегерфорс
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|7.
|Браге
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|12
|8.
|ГАИС
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|9.
|Йёнчёпинг
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|10.
|Эстер
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|11.
|Варбергс Боис
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|12.
|Ландскруна
|9
|2
|3
|4
|11 - 11
|9
|13.
|Норрбю
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|14.
|Гефле
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|15.
|Фрей
|9
|1
|2
|6
|9 - 19
|5
|16.
|Вернаму
|9
|1
|2
|6
|5 - 17
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Хельсинборг делает замену. Mattias Almeida уходит с поля, а Ливерстам Фредрик выходит на его замену.
75'
Норрбю делает замену. Nino Osmanagic уходит с поля, а Adam Ericsson выходит на его замену.
71'
Хельсинборг делает замену. Max Svensson уходит с поля, а Alexander Timossi Andersson выходит на его замену.
64'
Норрбю делает замену. Mehmed Dresevic уходит с поля, а Alen Krasnici выходит на его замену.
54'
Хельсинборг делает замену. Боянич Дарьян уходит с поля, а Mattias Almeida выходит на его замену.
53'
Carl Johansson получил желтую карточку от судьи
51'
Kardo Aso получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Норрбю делает замену. Гзим Истрефи уходит с поля, а Kenan Mehovic выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - Mamudu Moro бьет в цель!
6'
Абубакари Мохаммед получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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