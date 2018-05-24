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Стадион: Vaangavallen Зрители: 2056
2:1
Конец матча
1:0
27' ГолБлумквист Александр
31' Желтая карточкаZoran Jovanovic
37' Желтая карточкаLudvig Oehman
2:0
44' ГолFranz Brorsson III
2:1
50' ГолFritiof Bjoerken
65' Желтая карточкаDavid Ochieng II
|
27'
1:0
31'
37'
44'
2:0
50'
2:1
65'
82'
Состав команд
11
Хуммет
Денис
Треллеборг 4-4-2
- Основной состав
- 30 Юханссон Марко Вратарь
- 15 Нильсен Лассе II Защитник
- 19 Хаджикадунич Деннис Защитник
- 14 Блумквист Александр Защитник
- 5 Anton Tideman Защитник
- 20 Felix Hoerberg Полузащитник
- 3 Sebastian Ohlsson II Полузащитник
- 7 Андерссон Эрик Полузащитник
- 11 Хуммет Денис Полузащитник
- 23 Franz Brorsson III Нападающий
- 10 Zoran Jovanovic Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Johan Brannefalk Защитник
- 8 Нильссон Робин Полузащитник
- 9 Поде Маркус Полузащитник
- 28 Furkan Motori Полузащитник
- 22 Карлссон Отар Нападающий
- 32 Dennis Petersson
- 21 Noah Christoffersson
- Главный тренер: Patrick Winqvist
Броммапойкарна 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 20 Петрич Никола Вратарь
- 24 Fritiof Bjoerken Защитник
- 4 Ludvig Oehman Защитник
- 3 David Ochieng II Защитник
- 23 Erik Figueroa Защитник
- 6 Gustav Sandberg-Magnusson Полузащитник
- 11 Tim Soederstroem Полузащитник
- 7 Markus Gustafsson Полузащитник
- 21 Maikel Полузащитник
- 17 Eric Omondi Нападающий
- 18 Николич Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Rasmus Emanuelsson Вратарь
- 29 Ройсхенберг Мартин Защитник
- 5 Jacob Ortmark Полузащитник
- 2 Christopher Brandeborn Нападающий
- 14 Rasmus Alm
- 25 Jack Lahne
- 19 Джазе Моханад
- Главный тренер: Luis Pimenta
Предыдущие игры
Треллеборг (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 19.05.2018 Сириус 1:1 Треллеборг А
- 13.05.2018 Треллеборг 1:0 Мальмё А
- 06.05.2018 Треллеборг 0:3 Хеккен А
- 29.04.2018 Норрчёпинг 1:2 Треллеборг А
- 22.04.2018 Треллеборг 0:1 Кальмар А
- 17.04.2018 Сундсвалль 1:0 Треллеборг А
- 13.04.2018 Треллеборг 1:2 Эребру А
- 08.04.2018 Юргорден 1:1 Треллеборг А
- 01.04.2018 Треллеборг 1:3 Гётеборг А
- 25.03.2018 ГАИС 2:1 Треллеборг ТМК
- 17.03.2018 Хальмстад 1:2 Треллеборг ТМК
- 03.03.2018 Треллеборг 3:0 Отвидаберг К
- 25.02.2018 Кальмар 2:1 Треллеборг К
- 09.02.2018 Эстерсунд 3:0 Треллеборг К
- 03.02.2018 Треллеборг 3:3 Эстер ТМК
- 27.01.2018 Треллеборг 3:1 Вернаму ТМК
- 19.11.2017 Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг А
- 15.11.2017 Треллеборг 2:0 Йёнчёпинг А
- 04.11.2017 Треллеборг 2:2 Далкурд С
- 27.10.2017 Фрей 2:2 Треллеборг С
Броммапойкарна (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 18.05.2018 Броммапойкарна 2:1 Кальмар А
- 12.05.2018 Сундсвалль 3:0 Броммапойкарна А
- 06.05.2018 Броммапойкарна 1:0 Юргорден А
- 30.04.2018 Броммапойкарна 0:4 Эстерсунд А
- 23.04.2018 Мальмё 3:1 Броммапойкарна А
- 19.04.2018 Броммапойкарна 0:2 Эльфсборг А
- 16.04.2018 Хаммарбю 4:0 Броммапойкарна А
- 09.04.2018 Броммапойкарна 2:0 Хеккен А
- 02.04.2018 Норрчёпинг 2:1 Броммапойкарна А
- 24.03.2018 Броммапойкарна 0:1 Юргорден ТМК
- 16.03.2018 Гётеборг 3:0 Броммапойкарна ТМК
- 04.03.2018 Мальмё 3:1 Броммапойкарна К
- 25.02.2018 Броммапойкарна 2:0 Далкурд К
- 18.02.2018 Броммапойкарна 2:0 Гефле К
- 10.02.2018 Чукарички 1:2 Броммапойкарна ТМК
- 03.02.2018 Фрей 1:2 Броммапойкарна ТМК
- 27.01.2018 Броммапойкарна 1:1 Сириус ТМК
- 20.01.2018 Броммапойкарна 2:0 АФК Эскильстуна ТМК
- 04.11.2017 Броммапойкарна 4:1 Гефле С
- 30.10.2017 Эстер 0:0 Броммапойкарна С
Последние игры между собой
Треллеборг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Броммапойкарна: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
- 06.08.2017 Броммапойкарна 3:0 Треллеборг Суперэттан
- 26.06.2017 Треллеборг 3:1 Броммапойкарна Суперэттан
- 02.10.2012 Треллеборг 0:4 Броммапойкарна Суперэттан
- 11.05.2012 Броммапойкарна 2:0 Треллеборг Суперэттан
- 16.09.2010 Броммапойкарна 0:3 Треллеборг Аллсвенскан
- 19.04.2010 Треллеборг 0:1 Броммапойкарна Аллсвенскан
- 16.08.2009 Броммапойкарна 2:2 Треллеборг Аллсвенскан
- 05.04.2009 Треллеборг 0:0 Броммапойкарна Аллсвенскан
Треллеборг
Броммапойкарна
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|10
|8
|1
|1
|24 - 13
|25
|2.
|АИК
|11
|6
|5
|0
|16 - 6
|23
|3.
|Норрчёпинг
|10
|7
|1
|2
|18 - 9
|22
|4.
|Эребру
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|5.
|Юргорден
|11
|5
|2
|4
|14 - 10
|17
|6.
|Кальмар
|10
|5
|1
|4
|12 - 10
|16
|7.
|Хеккен
|10
|4
|3
|3
|16 - 9
|15
|8.
|Эстерсунд
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|9.
|Мальмё
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|10.
|Гётеборг
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|11.
|Сундсвалль
|9
|3
|3
|3
|15 - 13
|12
|12.
|Треллеборг
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|13.
|Броммапойкарна
|10
|3
|0
|7
|8 - 21
|9
|14.
|Эльфсборг
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|15.
|Сириус
|10
|1
|2
|7
|9 - 20
|5
|16.
|Далкурд
|10
|1
|1
|8
|11 - 22
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Треллеборг делает замену. Хуммет Денис уходит с поля, а Поде Маркус выходит на его замену.
82'
Треллеборг делает замену. Андерссон Эрик уходит с поля, а Johan Brannefalk выходит на его замену.
82'
Броммапойкарна делает замену. Maikel уходит с поля, а Jacob Ortmark выходит на его замену.
73'
Броммапойкарна делает замену. Tim Soederstroem уходит с поля, а Jack Lahne выходит на его замену.
72'
Треллеборг делает замену. Freddie Brorsson уходит с поля, а Нильссон Робин выходит на его замену.
66'
Броммапойкарна делает замену. Людвиг Эхман уходит с поля, а Кристофер Брандеборн выходит на его замену.
65'
David Ochieng получил желтую карточку от судьи
50'
Г О О О О Л - Fritiof Bjoerken бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Freddie Brorsson бьет в цель!
37'
Людвиг Эхман получил желтую карточку от судьи
31'
Зоран Йованович получил желтую карточку от судьи
27'
Г О О О О Л - Блумквист Александр бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vaangavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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