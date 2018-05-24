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Стадион: Зрители: 2056
Треллеборг
2:1
Конец матча
Броммапойкарна
0'
1:0
27' Гол
Блумквист Александр
31' Желтая карточка
Zoran Jovanovic
37' Желтая карточка
Ludvig Oehman
2:0
44' Гол
Franz Brorsson III
2:1
50' Гол
Fritiof Bjoerken
65' Желтая карточка
David Ochieng II
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Треллеборг делает замену. Хуммет Денис уходит с поля, а Поде Маркус выходит на его замену.
82'
Треллеборг делает замену. Андерссон Эрик уходит с поля, а Johan Brannefalk выходит на его замену.
82'
Броммапойкарна делает замену. Maikel уходит с поля, а Jacob Ortmark выходит на его замену.
73'
Броммапойкарна делает замену. Tim Soederstroem уходит с поля, а Jack Lahne выходит на его замену.
72'
Треллеборг делает замену. Freddie Brorsson уходит с поля, а Нильссон Робин выходит на его замену.

66'
Броммапойкарна делает замену. Людвиг Эхман уходит с поля, а Кристофер Брандеборн выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
David Ochieng получил желтую карточку от судьи
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Fritiof Bjoerken бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Freddie Brorsson бьет в цель!
Желтая карточка
37'
Людвиг Эхман получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Зоран Йованович получил желтую карточку от судьи
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Блумквист Александр бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vaangavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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