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Стадион: БМО Филд
0:1
11' ГолMaximiliano Nicolas Urruti
16' Желтая карточкаФигероа Мэйнор
17' Желтая карточкаRyan Telfer
61' Желтая карточкаАуро Альваро
64' Желтая карточкаMichael Barrios
67' Желтая карточкаХеджес Мэтт
80' Желтая карточкаГонзалез Джесси
90' Желтая карточкаДиас Мауро
90' Желтая карточкаГруэсо Карлос
90' Желтая карточкаMaximiliano Nicolas Urruti
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11'
0:1
16'
17'
61'
64'
67'
80'
90'
90'
Состав команд
96
Ауро
Альваро
23
Мавинга
Крис
54
Ryan
Telfer
27
Liam
Fraser
Торонто 4-4-2
- Основной состав
- 1 Ирвин Клинт Вратарь
- 96 Ауро Альваро Защитник
- 9 Ван дер Виль Грегори Защитник
- 4 Брэдли Майкл Защитник
- 23 Мавинга Крис Защитник
- 21 Осорио Джонатан Полузащитник
- 7 Васкес Виктор II Полузащитник
- 54 Ryan Telfer Полузащитник
- 27 Liam Fraser Полузащитник
- 87 Рикеттс Тосайн Нападающий
- 10 Джовинко Себастьян Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Паттерсон-Сьюэлл Калеб Вратарь
- 6 Хагглунд Ник Защитник
- 12 Эрнандес Джейсон Защитник
- 14 Jay Chapman Полузащитник
- 22 Хэмилтон Джордан Нападающий
- 20 Ayo Akinola
- 88 Mariano Mino
- Главный тренер: Вэнни Грег
Даллас 4-3-3
- Основной состав
- 1 Гонзалез Джесси Вратарь
- 2 Reggie Cannon Защитник
- 24 Хеджес Мэтт Защитник
- 3 Циглер Рето Защитник
- 31 Фигероа Мэйнор Защитник
- 23 Акоста Келлин II Полузащитник
- 8 Victor Ulloa Полузащитник
- 15 Jacori Hayes Полузащитник
- 21 Michael Barrios Нападающий
- 37 Maximiliano Nicolas Urruti Нападающий
- 11 Harold Mosquera Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ryan Hollingshead Защитник
- 20 Лама Ролан Полузащитник
- 7 Груэсо Карлос Полузащитник
- 10 Диас Мауро Полузащитник
- 13 Tesho Akindele Полузащитник
- 9 Cristian Colman Нападающий
- 14 Jimmy Maurer
- Главный тренер: Oscar Pareja
Предыдущие игры
Торонто (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 19.05.2018 Торонто 2:1 Орландо Сити М
- 13.05.2018 Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Торонто М
- 10.05.2018 Торонто 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 05.05.2018 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион М
- 28.04.2018 Торонто 2:2 Чикаго Файр М
- 26.04.2018 Гвадалахара 1:2 Торонто ЛЧК
- 21.04.2018 Хьюстон Динамо 5:1 Торонто М
- 18.04.2018 Торонто 1:2 Гвадалахара ЛЧК
- 14.04.2018 Колорадо Рэпидс 2:0 Торонто М
- 11.04.2018 Клуб Америка 1:1 Торонто ЛЧК
- 04.04.2018 Торонто 3:1 Клуб Америка ЛЧК
- 31.03.2018 Торонто 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 17.03.2018 Монреаль Импакт 1:0 Торонто М
- 14.03.2018 Тигрес 3:2 Торонто ЛЧК
- 08.03.2018 Торонто 2:1 Тигрес ЛЧК
- 03.03.2018 Торонто 0:2 Коламбус Крю М
- 28.02.2018 Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс ЛЧК
- 21.02.2018 Колорадо Рэпидс 0:2 Торонто ЛЧК
- 10.12.2017 Торонто 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 30.11.2017 Торонто 1:0 Коламбус Крю М
Даллас (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 19.05.2018 Даллас 2:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 12.05.2018 Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 05.05.2018 Лос-Анджелес 1:1 Даллас М
- 30.04.2018 Нью-Йорк Сити 3:1 Даллас М
- 22.04.2018 Даллас 2:0 Филадельфия Юнион М
- 15.04.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Даллас М
- 08.04.2018 Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.03.2018 Даллас 1:1 Портленд Тимберс М
- 19.03.2018 Даллас 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 04.03.2018 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 01.03.2018 Даллас 3:2 Тауро ЛЧК
- 22.02.2018 Тауро 1:0 Даллас ЛЧК
- 22.10.2017 Даллас 5:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.10.2017 Сиэтл Саундерс 4:0 Даллас М
- 08.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас М
- 30.09.2017 Орландо Сити 0:0 Даллас М
- 28.09.2017 Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.09.2017 Миннесота Юнайтед 4:1 Даллас М
- 17.09.2017 Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 10.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Даллас М
Последние игры между собой
Торонто: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 9
Даллас: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 3
- 02.07.2017 Даллас 3:1 Торонто МЛС
- 08.05.2016 Торонто 1:0 Даллас МЛС
- 19.04.2015 Даллас 3:2 Торонто МЛС
- 20.04.2014 Даллас 2:1 Торонто МЛС
- 07.04.2013 Торонто 2:2 Даллас МЛС
- 05.07.2012 Торонто 1:1 Даллас МЛС
- 02.03.2012 Торонто 3:0 Даллас Товарищеские матчи. Сборные
- 19.10.2011 Даллас 0:3 Торонто КОНКАКАФ
- 25.08.2011 Торонто 0:1 Даллас КОНКАКАФ
- 21.07.2011 Торонто 0:1 Даллас МЛС
- 12.05.2011 Даллас 1:0 Торонто МЛС
- 05.09.2010 Даллас 1:0 Торонто МЛС
- 25.07.2010 Торонто 1:1 Даллас МЛС
- 20.04.2009 Даллас 3:2 Торонто МЛС
- 12.04.2009 Торонто 1:1 Даллас МЛС
- 12.10.2008 Даллас 2:2 Торонто МЛС
- 04.08.2008 Торонто 0:2 Даллас МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|12
|8
|1
|3
|26 - 16
|25
|2.
|Коламбус Крю
|13
|7
|3
|3
|18 - 10
|24
|3.
|Нью-Йорк Сити
|13
|7
|3
|3
|26 - 19
|24
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|7
|0
|3
|26 - 12
|21
|5.
|Орландо Сити
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|5
|2
|4
|18 - 15
|17
|7.
|Филадельфия Юнион
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|8.
|Чикаго Файр
|11
|3
|2
|6
|15 - 20
|11
|9.
|Торонто
|11
|3
|1
|7
|14 - 20
|10
|10.
|Монреаль Импакт
|12
|3
|0
|9
|14 - 27
|9
|11.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|7
|3
|2
|24 - 13
|24
|2.
|Лос-Анджелес
|11
|6
|2
|3
|23 - 18
|20
|3.
|Даллас
|11
|5
|5
|1
|17 - 11
|20
|4.
|Хьюстон Динамо
|11
|5
|3
|3
|26 - 18
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|10
|5
|2
|3
|16 - 15
|17
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|4
|4
|5
|16 - 24
|16
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|8.
|Реал Солт-Лейк
|11
|4
|1
|6
|14 - 25
|13
|9.
|Миннесота Юнайтед
|12
|4
|1
|7
|14 - 22
|13
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|12
|2
|4
|6
|18 - 22
|10
|11.
|Сиэтл Саундерс
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|12.
|Колорадо Рэпидс
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
Второй тайм
90'
Maximiliano Nicolas Urruti получил желтую карточку от судьи
90'
Груэсо Карлос получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Диас Мауро получил желтую карточку от судьи
86'
Торонто делает замену. Liam Fraser уходит с поля, а Хэмилтон Джордан выходит на его замену.
80'
Гонзалез Джесси получил желтую карточку от судьи
80'
Даллас Burn делает замену. Harold Mosquera уходит с поля, а Диас Мауро выходит на его замену.
73'
Даллас Burn делает замену. Акоста Келлин II уходит с поля, а Груэсо Карлос выходит на его замену.
69'
Даллас Burn делает замену. Michael Barrios уходит с поля, а Лама Ролан выходит на его замену.
67'
Хеджес Мэтт получил желтую карточку от судьи
64'
Michael Barrios получил желтую карточку от судьи
61'
Ауро Альваро получил желтую карточку от судьи
59'
Торонто делает замену. Рикеттс Тосайн уходит с поля, а Jay Chapman выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Торонто делает замену. Мавинга Крис уходит с поля, а Хагглунд Ник выходит на его замену.
17'
Ryan Telfer получил желтую карточку от судьи
16'
Фигероа Мэйнор получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - Maximiliano Nicolas Urruti бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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