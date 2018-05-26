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Стадион:
Торонто
0:1
Конец матча
Даллас
0'
0:1
11' Гол
Maximiliano Nicolas Urruti
16' Желтая карточка
Фигероа Мэйнор
17' Желтая карточка
Ryan Telfer
61' Желтая карточка
Ауро Альваро
64' Желтая карточка
Michael Barrios
67' Желтая карточка
Хеджес Мэтт
80' Желтая карточка
Гонзалез Джесси
90' Желтая карточка
Диас Мауро
90' Желтая карточка
Груэсо Карлос
90' Желтая карточка
Maximiliano Nicolas Urruti
90'+9
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Maximiliano Nicolas Urruti получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Груэсо Карлос получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Диас Мауро получил желтую карточку от судьи
86'
Торонто делает замену. Liam Fraser уходит с поля, а Хэмилтон Джордан выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Гонзалез Джесси получил желтую карточку от судьи

80'
Даллас Burn делает замену. Harold Mosquera уходит с поля, а Диас Мауро выходит на его замену.
73'
Даллас Burn делает замену. Акоста Келлин II уходит с поля, а Груэсо Карлос выходит на его замену.
69'
Даллас Burn делает замену. Michael Barrios уходит с поля, а Лама Ролан выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Хеджес Мэтт получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
64'
Michael Barrios получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
61'
Ауро Альваро получил желтую карточку от судьи
59'
Торонто делает замену. Рикеттс Тосайн уходит с поля, а Jay Chapman выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Торонто делает замену. Мавинга Крис уходит с поля, а Хагглунд Ник выходит на его замену.
Желтая карточка
17'
Ryan Telfer получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Фигероа Мэйнор получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Maximiliano Nicolas Urruti бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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