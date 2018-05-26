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Стадион:
Хьюстон Динамо
3:1
Конец матча
Нью-Йорк Сити
0'
0:1
6' Гол
Вилья Давид
14' Желтая карточка
Alejandro Fuenmayor
1:1
20' Гол
Alejandro Fuenmayor
36' Желтая карточка
Вилья Давид
2:1
68' Гол
Мартинес Томас
3:1
79' Гол
Элис Альберт
80' Желтая карточка
Элис Альберт
89' Желтая карточка
Alexander Martin Callens Asin
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Alexander Callens получил желтую карточку от судьи
81'
Хьюстон Динамо делает замену. Mauro Manotas уходит с поля, а Луис Гил выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Элис Альберт получил желтую карточку от судьи
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Элис Альберт бьет в цель!
74'
Хьюстон Динамо делает замену. Киото Роммель уходит с поля, а Memo Rodriguez выходит на его замену.

73'
Нью-Йорк Сити делает замену. Тиннерхольм Антон уходит с поля, а Тажури-Шради Исмаэль выходит на его замену.
72'
Нью-Йорк Сити делает замену. Матаррита Рональд уходит с поля, а Jesus Medina выходит на его замену.
69'
Хьюстон Динамо делает замену. Александер Эрик уходит с поля, а David Cabezas выходит на его замену.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Мартинес Томас бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Вилья Давид получил желтую карточку от судьи
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Alejandro Fuenmayor бьет в цель!
Желтая карточка
14'
Alejandro Fuenmayor получил желтую карточку от судьи
14'
Нью-Йорк Сити делает замену. Эррера Янгель уходит с поля, а Макнамара Томас выходит на его замену.
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Вилья Давид бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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