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Стадион: ББВА Компасс
3:1
Конец матча
0:1
6' ГолВилья Давид
14' Желтая карточкаAlejandro Fuenmayor
1:1
20' ГолAlejandro Fuenmayor
36' Желтая карточкаВилья Давид
2:1
68' ГолМартинес Томас
3:1
79' ГолЭлис Альберт
80' Желтая карточкаЭлис Альберт
89' Желтая карточкаAlexander Martin Callens Asin
|
6'
0:1
20'
1:1
36'
68'
2:1
79'
3:1
80'
Состав команд
23
Joe
Willis
22
Leonardo
II
17
Элис
Альберт
Хьюстон Динамо 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Joe Willis Вратарь
- 22 Leonardo II Защитник
- 3 Мачадо Адольфо Защитник
- 2 Alejandro Fuenmayor Защитник
- 7 Бизли Дамаркус Защитник
- 27 Гарсия Оскар IV Полузащитник
- 6 Александер Эрик Полузащитник
- 17 Элис Альберт Полузащитник
- 10 Мартинес Томас Полузащитник
- 31 Киото Роммель Полузащитник
- 9 Mauro Manotas Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Chris Seitz Вратарь
- 14 Лундквист Адам Защитник
- 12 Алварес Артуро Полузащитник
- 5 Juan Cabezas Полузащитник
- 8 Memo Rodriguez Нападающий
- 13 Luis Gil I
- Главный тренер: Wilmer Cabrera
Нью-Йорк Сити 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Джонсон Шон Вратарь
- 33 Sebastien Ibeagha Защитник
- 8 Ринг Александр Защитник
- 6 Alexander Martin Callens Asin Защитник
- 22 Матаррита Рональд Полузащитник
- 12 Офори Эбенезер Полузащитник
- 30 Эррера Янгель Полузащитник
- 3 Тиннерхольм Антон Полузащитник
- 10 Моралес Максимильяно Полузащитник
- 9 Бергет Йо Инге Нападающий
- 7 Вилья Давид Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Ben Sweat Защитник
- 29 Тажури-Шради Исмаэль Защитник
- 5 Унтонджи Седрик Защитник
- 15 Макнамара Томас Полузащитник
- 19 Jesus Medina Нападающий
- 23 Уоллес Родни Нападающий
- 41 Brad Stuver
- Главный тренер: Patrick Vieira
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 20.05.2018 Чикаго Файр 2:3 Хьюстон Динамо М
- 12.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Хьюстон Динамо М
- 06.05.2018 Хьюстон Динамо 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 29.04.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо М
- 21.04.2018 Хьюстон Динамо 5:1 Торонто М
- 15.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Хьюстон Динамо М
- 01.04.2018 Хьюстон Динамо 0:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 17.03.2018 Ди Си Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо М
- 11.03.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 03.03.2018 Хьюстон Динамо 4:0 Атланта Юнайтед М
- 01.12.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Хьюстон Динамо М
- 22.11.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс М
- 06.11.2017 Портленд Тимберс 1:2 Хьюстон Динамо М
- 31.10.2017 Хьюстон Динамо 0:0 Портленд Тимберс М
- 27.10.2017 Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 22.10.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Чикаго Файр М
- 16.10.2017 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Хьюстон Динамо М
- 12.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 01.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 28.09.2017 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
Нью-Йорк Сити (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 19.05.2018 Нью-Йорк Сити 4:0 Колорадо Рэпидс М
- 14.05.2018 Лос-Анджелес 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 05.05.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити М
- 30.04.2018 Нью-Йорк Сити 3:1 Даллас М
- 23.04.2018 Портленд Тимберс 3:0 Нью-Йорк Сити М
- 16.04.2018 Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 12.04.2018 Нью-Йорк Сити 4:0 Реал Солт-Лейк М
- 01.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити М
- 24.03.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 17.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Орландо Сити М
- 12.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 05.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 06.11.2017 Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Крю М
- 01.11.2017 Коламбус Крю 4:1 Нью-Йорк Сити М
- 22.10.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Коламбус Крю М
- 16.10.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 01.10.2017 Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 28.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Нью-Йорк Сити М
- 23.09.2017 Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо М
- 17.09.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Нью-Йорк Сити М
Последние игры между собой
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|12
|8
|1
|3
|26 - 16
|25
|2.
|Коламбус Крю
|13
|7
|3
|3
|18 - 10
|24
|3.
|Нью-Йорк Сити
|13
|7
|3
|3
|26 - 19
|24
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|7
|0
|3
|26 - 12
|21
|5.
|Орландо Сити
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|5
|2
|4
|18 - 15
|17
|7.
|Филадельфия Юнион
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|8.
|Чикаго Файр
|11
|3
|2
|6
|15 - 20
|11
|9.
|Торонто
|11
|3
|1
|7
|14 - 20
|10
|10.
|Монреаль Импакт
|12
|3
|0
|9
|14 - 27
|9
|11.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|7
|3
|2
|24 - 13
|24
|2.
|Лос-Анджелес
|11
|6
|2
|3
|23 - 18
|20
|3.
|Даллас
|11
|5
|5
|1
|17 - 11
|20
|4.
|Хьюстон Динамо
|11
|5
|3
|3
|26 - 18
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|10
|5
|2
|3
|16 - 15
|17
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|4
|4
|5
|16 - 24
|16
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|8.
|Реал Солт-Лейк
|11
|4
|1
|6
|14 - 25
|13
|9.
|Миннесота Юнайтед
|12
|4
|1
|7
|14 - 22
|13
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|12
|2
|4
|6
|18 - 22
|10
|11.
|Сиэтл Саундерс
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|12.
|Колорадо Рэпидс
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Alexander Callens получил желтую карточку от судьи
81'
Хьюстон Динамо делает замену. Mauro Manotas уходит с поля, а Луис Гил выходит на его замену.
80'
Элис Альберт получил желтую карточку от судьи
79'
Г О О О О Л - Элис Альберт бьет в цель!
74'
Хьюстон Динамо делает замену. Киото Роммель уходит с поля, а Memo Rodriguez выходит на его замену.
73'
Нью-Йорк Сити делает замену. Тиннерхольм Антон уходит с поля, а Тажури-Шради Исмаэль выходит на его замену.
72'
Нью-Йорк Сити делает замену. Матаррита Рональд уходит с поля, а Jesus Medina выходит на его замену.
69'
Хьюстон Динамо делает замену. Александер Эрик уходит с поля, а David Cabezas выходит на его замену.
68'
Г О О О О Л - Мартинес Томас бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Вилья Давид получил желтую карточку от судьи
20'
Г О О О О Л - Alejandro Fuenmayor бьет в цель!
14'
Alejandro Fuenmayor получил желтую карточку от судьи
14'
Нью-Йорк Сити делает замену. Эррера Янгель уходит с поля, а Макнамара Томас выходит на его замену.
6'
Г О О О О Л - Вилья Давид бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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