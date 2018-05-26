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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Стубхуб Сентер
0:0
Перерыв
Состав команд
28
Сиани
Мишель
19
Понтиус
Крис
11
Камара
Ола
24
Nick
Lima
20
Годой
Анибал
Лос-Анджелес Гэлакси 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бингэм Дэвид Вратарь
- 22 Климента Эмрах Защитник
- 28 Сиани Мишель Защитник
- 16 Шельвик Йорген Защитник
- 4 David Romney Защитник
- 2 Китчен Перри Полузащитник
- 17 Ллетгет Себастьян Полузащитник
- 7 Алессандрини Ромен Полузащитник
- 8 Дос Сантос Хонатан Полузащитник
- 19 Понтиус Крис Полузащитник
- 11 Камара Ола Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Коул Эшли Защитник
- 10 Дос Сантос Джовани Полузащитник
- 14 Servando Carrasco Полузащитник
- 41 Justin vom Steeg
- 5 Стирс Дэниэл
- 20 Tomas Hilliard-Arce
- 24 Emmanuel Okyere Boateng I
- Главный тренер: Sigi Schmid
Сан-Хосе Эрткуэйкс 5-4-1
- Основной состав
- 28 Andrew Tarbell Вратарь
- 24 Nick Lima Защитник
- 15 James Ockford Защитник
- 31 Каммингс Харольд Защитник
- 23 Юнгвирт Флориан Защитник
- 6 Салинас Ши Защитник
- 7 Эрикссон Магнус I Полузащитник
- 8 Вондоловски Крис Полузащитник
- 20 Годой Анибал Полузащитник
- 11 Казаишвили Валерий Полузащитник
- 9 Хюсен Дэнни Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Аффольтер Франсуа Защитник
- 25 Амариква Квинси Полузащитник
- 22 Tommy Thompson Полузащитник
- 27 Эйлаш Фатей Полузащитник
- 14 Jackson Yueill
- 16 Chris Wehan
- 12 Matt Bersano
- Главный тренер: Mikael Stahre
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Гэлакси (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 21.05.2018 Монреаль Импакт 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 12.05.2018 Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 06.05.2018 Хьюстон Динамо 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 29.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 22.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Атланта Юнайтед М
- 14.04.2018 Чикаго Файр 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 09.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 31.03.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Лос-Анджелес М
- 25.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 12.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 05.03.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс М
- 22.10.2017 Даллас 5:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 01.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 28.09.2017 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 24.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 21.09.2017 Атланта Юнайтед 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 17.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Торонто М
- 11.09.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 03.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс М
Сан-Хосе Эрткуэйкс (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 20.05.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Ди Си Юнайтед М
- 17.05.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 12.05.2018 Миннесота Юнайтед 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 06.05.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Портленд Тимберс М
- 29.04.2018 Коламбус Крю 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.04.2018 Орландо Сити 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 15.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Хьюстон Динамо М
- 08.04.2018 Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити М
- 18.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 04.03.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 26.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 16.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс М
- 28.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Чикаго Файр М
- 24.09.2017 Ди Си Юнайтед 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 17.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Хьюстон Динамо М
- 10.09.2017 Торонто 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 28.08.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
Последние игры между собой
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
- 28.08.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 11.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок
- 02.07.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 28.05.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 26.06.2016 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 23.05.2016 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 20.03.2016 Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 29.08.2015 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 18.07.2015 Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 02.07.2015 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Открытый Кубок
- 28.06.2015 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 14.09.2014 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 09.08.2014 Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 29.06.2014 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 21.10.2013 Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 01.09.2013 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 30.06.2013 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 08.11.2012 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
- 05.11.2012 Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 22.10.2012 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|12
|8
|1
|3
|26 - 16
|25
|2.
|Коламбус Крю
|13
|7
|3
|3
|18 - 10
|24
|3.
|Нью-Йорк Сити
|13
|7
|3
|3
|26 - 19
|24
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|7
|0
|3
|26 - 12
|21
|5.
|Орландо Сити
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|11
|5
|2
|4
|18 - 15
|17
|7.
|Филадельфия Юнион
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|8.
|Чикаго Файр
|11
|3
|2
|6
|15 - 20
|11
|9.
|Торонто
|11
|3
|1
|7
|14 - 20
|10
|10.
|Монреаль Импакт
|12
|3
|0
|9
|14 - 27
|9
|11.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|7
|3
|2
|24 - 13
|24
|2.
|Лос-Анджелес
|11
|6
|2
|3
|23 - 18
|20
|3.
|Даллас
|11
|5
|5
|1
|17 - 11
|20
|4.
|Хьюстон Динамо
|11
|5
|3
|3
|26 - 18
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|10
|5
|2
|3
|16 - 15
|17
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|4
|4
|5
|16 - 24
|16
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|8.
|Реал Солт-Лейк
|11
|4
|1
|6
|14 - 25
|13
|9.
|Миннесота Юнайтед
|12
|4
|1
|7
|14 - 22
|13
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|12
|2
|4
|6
|18 - 22
|10
|11.
|Сиэтл Саундерс
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|12.
|Колорадо Рэпидс
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на StubHub Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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