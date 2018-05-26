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Стадион:
Лахти
1:1
Конец матча
ВПС
0'
1:0
49' Гол
Вяткин Артём
57' Желтая карточка
Паананен Алекси
59' Желтая карточка
Страндваль Себастьян
1:1
62' Гол
Юха Хакола
77' Желтая карточка
Дмитриев Артём
85' Желтая карточка
Хертси Лооренц
86' Желтая карточка
Santeri Hostikka
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
86'
Santeri Hostikka получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
85'
Хертси Лооренц получил желтую карточку от судьи
83'
Лахти делает замену. Паананен Алекси уходит с поля, а Гела Чевдет выходит на его замену.
78'
Лахти делает замену. Kalle Taimi уходит с поля, а Осипов Павел выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Дмитриев Артём получил желтую карточку от судьи

75'
ВПС делает замену. Douglas Cae уходит с поля, а Ibrahima Gueye выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Юха Хакола бьет в цель!
Желтая карточка
59'
Страндваль Себастьян получил желтую карточку от судьи
58'
ВПС делает замену. Воутилайнен Джерри уходит с поля, а Aatu Laatikainen выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Паананен Алекси получил желтую карточку от судьи
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Вяткин Артём бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
9'
Лахти делает замену. Stenio уходит с поля, а Хертси Лооренц выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lahden Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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