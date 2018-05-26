- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Лахден
1:0
49' ГолВяткин Артём
57' Желтая карточкаПаананен Алекси
59' Желтая карточкаСтрандваль Себастьян
1:1
62' ГолЮха Хакола
77' Желтая карточкаДмитриев Артём
85' Желтая карточкаХертси Лооренц
86' Желтая карточкаSanteri Hostikka
|
49'
1:0
57'
62'
1:1
77'
85'
86'
Состав команд
Лахти
- Основной состав
- 78 Васютин Александр Вратарь
- 5 Вяткин Артём Защитник
- 3 Хаухиа Микко Защитник
- 19 Паананен Алекси Полузащитник
- 15 Хассан Сисей Полузащитник
- 9 Стениу Сантуш Полузащитник
- 80 Дмитриев Артём Полузащитник
- 14 Аниер Хенри Нападающий
- 23 Kalle Taimi
- 16 Santeri Hostikka
- 6 Igor Jovanovic
- Запасные игроки
- 1 Шишковски Дамьян Вратарь
- 73 Осипов Павел Полузащитник
- 8 Гела Чевдет Полузащитник
- 22 Хертси Лооренц Полузащитник
- 18 Teemu Jaentti
- 7 Fareed Sadat
- 20 Irfan Sadik
- Главный тренер: Toni Korkeakunnas
ВПС
- Основной состав
- 1 Меэритс Марко Вратарь
- 5 Обри Давид Защитник
- 2 Лахти Тими Защитник
- 6 Воутилайнен Джерри Полузащитник
- 14 Яма Омар Полузащитник
- 8 Страндваль Себастьян Полузащитник
- 7 Юха Хакола Нападающий
- 30 Маккуин Александр
- 22 Berkant Guner
- 3 Eero-Matti Auvinen
- 11 Douglas Cae
- Запасные игроки
- 12 Волотинен Саму Вратарь
- 19 Калермо Аксели Защитник
- 15 Оямаа Хиндрек Защитник
- 20 Marco Privitera
- 21 Fabrice Ngarura
- 16 Aatu Laatikainen
- 23 Ibrahima Gueye III
- Главный тренер: Petri Vuorinen
Предыдущие игры
Лахти (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 22.05.2018 Мариехамн 1:2 Лахти В
- 18.05.2018 Лахти 0:0 РоПС В
- 07.05.2018 Лахти 1:0 СИК В
- 03.05.2018 ХИК 1:2 Лахти В
- 29.04.2018 КуПС 1:1 Лахти В
- 25.04.2018 РоПС 2:0 Лахти В
- 21.04.2018 Лахти 2:0 Ильвес В
- 15.04.2018 Хонка 0:0 Лахти В
- 08.04.2018 Лахти 3:2 ТПС В
- 18.03.2018 Хака 3:1 Лахти К
- 24.02.2018 Лахти 2:1 ГрИФК К
- 17.02.2018 Ильвес 2:2 Лахти К
- 10.02.2018 Лахти 4:2 Ювяскюля К
- 03.02.2018 Виикингит 2:2 Лахти К
- 27.01.2018 Лахти 2:1 Хака К
- 28.10.2017 Лахти 2:1 ХИФК В
- 20.10.2017 ВПС 2:1 Лахти В
- 16.10.2017 ХИК 3:0 Лахти В
- 12.10.2017 Лахти 0:1 Мариехамн В
- 30.09.2017 Ильвес 2:1 Лахти В
ВПС (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 22.05.2018 ВПС 0:2 КуПС В
- 18.05.2018 Ильвес 0:0 ВПС В
- 14.05.2018 ВПС 1:1 Хонка В
- 07.05.2018 ТПС 0:1 ВПС В
- 03.05.2018 ВПС 3:1 Кеми Кингс В
- 29.04.2018 ВПС 1:2 ХИК В
- 25.04.2018 ВПС 1:1 Ильвес В
- 22.04.2018 Мариехамн 2:2 ВПС В
- 14.04.2018 ВПС 0:1 РоПС В
- 07.04.2018 ВПС 2:0 Интер Турку В
- 18.03.2018 ХИК 4:1 ВПС К
- 02.03.2018 СИК 1:0 ВПС К
- 17.02.2018 ВПС 6:0 ТПВ К
- 10.02.2018 ВПС 3:3 КПВ К
- 03.02.2018 Кески-Уусимаа 0:5 ВПС К
- 26.01.2018 ВПС 2:0 Яро К
- 28.10.2017 Ювяскюля 2:0 ВПС В
- 20.10.2017 ВПС 2:1 Лахти В
- 15.10.2017 РоПС 3:0 ВПС В
- 12.10.2017 ВПС 2:2 Интер Турку В
Последние игры между собой
Лахти: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
ВПС: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
- 20.10.2017 ВПС 2:1 Лахти Вейккауслига
- 14.08.2017 ВПС 0:2 Лахти Вейккауслига
- 03.06.2017 Лахти 0:0 ВПС Вейккауслига
- 23.10.2016 ВПС 0:1 Лахти Вейккауслига
- 08.07.2016 ВПС 1:0 Лахти Вейккауслига
- 28.04.2016 Лахти 4:0 ВПС Вейккауслига
- 26.08.2015 ВПС 3:1 Лахти Вейккауслига
- 16.08.2015 Лахти 0:0 ВПС Вейккауслига
- 17.06.2015 ВПС 2:0 Лахти Вейккауслига
- 10.08.2014 Лахти 4:1 ВПС Вейккауслига
- 03.08.2014 ВПС 1:3 Лахти Вейккауслига
- 08.06.2014 Лахти 1:1 ВПС Вейккауслига
- 16.04.2014 ВПС 0:1 Лахти Кубок Суоми
- 11.08.2013 ВПС 3:1 Лахти Вейккауслига
- 31.07.2013 ВПС 0:3 Лахти Вейккауслига
- 13.06.2013 Лахти 0:2 ВПС Вейккауслига
- 14.09.2012 ВПС 1:3 Лахти Вейккауслига
- 28.06.2012 ВПС 0:1 Лахти Вейккауслига
- 22.04.2012 ВПС 2:1 Лахти Вейккауслига
- 27.09.2010 Лахти 2:1 ВПС Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|11
|8
|1
|2
|18 - 9
|25
|2.
|РоПС
|11
|6
|3
|2
|15 - 6
|21
|3.
|КуПС
|12
|6
|2
|4
|23 - 15
|20
|4.
|Лахти
|10
|5
|4
|1
|12 - 8
|19
|5.
|Ильвес
|11
|5
|3
|3
|11 - 10
|18
|6.
|ВПС
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|7.
|Хонка
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|8.
|Мариехамн
|11
|3
|3
|5
|15 - 19
|12
|9.
|Интер Турку
|10
|2
|3
|5
|12 - 20
|9
|10.
|СИК
|9
|2
|2
|5
|7 - 9
|8
|11.
|Кеми Кингс
|10
|2
|1
|7
|13 - 23
|7
|12.
|ТПС
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Santeri Hostikka получил желтую карточку от судьи
85'
Хертси Лооренц получил желтую карточку от судьи
83'
Лахти делает замену. Паананен Алекси уходит с поля, а Гела Чевдет выходит на его замену.
78'
Лахти делает замену. Kalle Taimi уходит с поля, а Осипов Павел выходит на его замену.
77'
Дмитриев Артём получил желтую карточку от судьи
75'
ВПС делает замену. Douglas Cae уходит с поля, а Ibrahima Gueye выходит на его замену.
62'
Г О О О О Л - Юха Хакола бьет в цель!
59'
Страндваль Себастьян получил желтую карточку от судьи
58'
ВПС делает замену. Воутилайнен Джерри уходит с поля, а Aatu Laatikainen выходит на его замену.
57'
Паананен Алекси получил желтую карточку от судьи
49'
Г О О О О Л - Вяткин Артём бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
9'
Лахти делает замену. Stenio уходит с поля, а Хертси Лооренц выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lahden Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация