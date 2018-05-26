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Стадион:
Интер Турку
3:3
Конец матча
РоПС
0'
0:1
14' Гол
Ивановски Филип
0:2
19' Гол
Ивановски Филип
32' Желтая карточка
Хямяляйнен Юусо
1:2
33' Гол
Кунингас Микко
2:2
50' Гол
Фурухольм Тимо
58' Желтая карточка
Вяйсянен Лео
61' Желтая карточка
Варманен Тату
3:2
79' Гол
Фурухольм Тимо
83' Желтая карточка
Wato Kuate
88' Вторая желтая карточка
Wato Kuate
3:3
90' Гол
Лингман Лукас
90'+5
Второй тайм
90'
Интер Турку делает замену. Albion Ademi уходит с поля, а Lassi Viholainen выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Лингман Лукас бьет в цель!
88'
Wato Kuate получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
83'
Wato Kuate получил желтую карточку от судьи
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Фурухольм Тимо бьет в цель!

66'
РоПС делает замену. Juho Hyvaerinen уходит с поля, а Simo Roiha выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Tatu Varmanen получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
58'
Вяйсянен Лео получил желтую карточку от судьи
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Фурухольм Тимо бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Интер Турку делает замену. Мянтюля Теро уходит с поля, а Joona Jaervistoe выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Кунингас Микко бьет в цель!
Желтая карточка
32'
Хямяляйнен Юусо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Ивановски Филип бьет в цель!
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Ивановски Филип бьет в цель!
10'
Интер Турку делает замену. Ояла Мика уходит с поля, а Tatu Varmanen выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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