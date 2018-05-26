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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Веритас
3:3
Конец матча
0:1
14' ГолИвановски Филип
0:2
19' ГолИвановски Филип
32' Желтая карточкаХямяляйнен Юусо
1:2
33' ГолКунингас Микко
2:2
50' ГолФурухольм Тимо
58' Желтая карточкаВяйсянен Лео
61' Желтая карточкаВарманен Тату
3:2
79' ГолФурухольм Тимо
83' Желтая карточкаWato Kuate
88' Вторая желтая карточкаWato Kuate
3:3
90' ГолЛингман Лукас
|
14'
0:1
19'
0:2
32'
33'
1:2
50'
2:2
58'
61'
79'
3:2
83'
88'
90'
3:3
Состав команд
Интер Турку
- Основной состав
- 12 Мойсандер Хенрик Вратарь
- 27 Пеннинкангас Теему Защитник
- 5 Мянтюля Теро Защитник
- 17 Ояла Мика Полузащитник
- 25 Кунингас Микко Полузащитник
- 8 Сесар Иван Полузащитник
- 15 Фурухольм Тимо Нападающий
- 9 Benjamin Kaellman
- 6 Kenny Mansally
- 7 Ari Nyman
- 11 Albion Ademi
- Запасные игроки
- 1 Копонен Ере Вратарь
- 33 Варманен Тату Защитник
- 26 Wille Oehman
- 18 Lassi Viholainen
- 3 Daniel Kamy
- 24 Joona Jaervistoe
- Главный тренер: Fabrizio Piccareta
РоПС
- Основной состав
- 25 Регеро Антонио Вратарь
- 47 Хямяляйнен Юусо Защитник
- 3 Тайво Тайе Защитник
- 15 Вяйсянен Лео Защитник
- 14 Муйнонен Эту Полузащитник
- 10 Лингман Лукас Полузащитник
- 8 Wato Kuate Полузащитник
- 9 Ивановски Филип Нападающий
- 24 Лаппалайнен Ласси Нападающий
- 13 Lassi Jarvenpaa
- 6 Juho Hyvaerinen
- Запасные игроки
- 4 Окконен Анти Полузащитник
- 26 Fugo Segawa
- 20 Simo Roiha
- 5 Jens Geffrard
- 12 Jarkko Ojaniemi
- Главный тренер: Toni Koskela
Предыдущие игры
Интер Турку (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 22.05.2018 ХИК 3:0 Интер Турку В
- 18.05.2018 СИК 0:1 Интер Турку В
- 12.05.2018 ХИК 0:1 Интер Турку К
- 07.05.2018 КуПС 5:1 Интер Турку В
- 03.05.2018 Интер Турку 0:1 Ильвес В
- 28.04.2018 Хонка 2:2 Интер Турку В
- 25.04.2018 Интер Турку 0:0 ХИК В
- 21.04.2018 Интер Турку 1:2 ТПС В
- 15.04.2018 Кеми Кингс 2:4 Интер Турку В
- 07.04.2018 ВПС 2:0 Интер Турку В
- 03.04.2018 Экенес ИФ 0:5 Интер Турку К
- 29.03.2018 Интер Турку 2:0 Ильвес К
- 10.03.2018 Хонка (мол.) 0:7 Интер Турку К
- 04.03.2018 Интер Турку 4:0 Клуби-04 К
- 18.02.2018 Мариехамн 2:4 Интер Турку К
- 09.02.2018 Интер Турку 0:0 ТПС К
- 27.01.2018 АИК 3:0 Интер Турку ТМК
- 19.01.2018 Интер Турку 3:0 Экенес ИФ К
- 28.10.2017 СИК 5:0 Интер Турку В
- 20.10.2017 Интер Турку 1:3 ХИК В
РоПС (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 18.05.2018 Лахти 0:0 РоПС В
- 13.05.2018 РоПС 2:0 КуПС В
- 07.05.2018 Ильвес 1:0 РоПС В
- 03.05.2018 РоПС 1:2 Хонка В
- 28.04.2018 ТПС 0:0 РоПС В
- 25.04.2018 РоПС 2:0 Лахти В
- 22.04.2018 РоПС 3:0 Кеми Кингс В
- 18.04.2018 КуПС 0:1 РоПС В
- 14.04.2018 ВПС 0:1 РоПС В
- 08.04.2018 РоПС 2:0 Мариехамн В
- 10.03.2018 КуПС 2:0 РоПС К
- 17.02.2018 РоПС 4:2 Каяани К
- 09.02.2018 РоПС 1:1 Оулу К
- 02.02.2018 РоПС 1:2 Кеми Кингс К
- 27.01.2018 МуСа 0:6 РоПС К
- 28.10.2017 ХИК 2:3 РоПС В
- 20.10.2017 РоПС 0:3 Мариехамн В
- 15.10.2017 РоПС 3:0 ВПС В
- 12.10.2017 КуПС 1:1 РоПС В
- 30.09.2017 РоПС 2:0 Ювяскюля В
Последние игры между собой
Интер Турку: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
РоПС: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
- 26.08.2017 РоПС 4:2 Интер Турку Вейккауслига
- 17.06.2017 РоПС 2:0 Интер Турку Вейккауслига
- 12.04.2017 Интер Турку 6:2 РоПС Вейккауслига
- 17.10.2016 Интер Турку 1:1 РоПС Вейккауслига
- 10.07.2016 РоПС 2:1 Интер Турку Вейккауслига
- 28.04.2016 Интер Турку 1:2 РоПС Вейккауслига
- 29.08.2015 Интер Турку 2:0 РоПС Вейккауслига
- 25.06.2015 РоПС 1:1 Интер Турку Вейккауслига
- 23.04.2015 РоПС 0:4 Интер Турку Вейккауслига
- 16.04.2015 Интер Турку 7:3 РоПС Кубок
- 05.10.2014 Интер Турку 4:1 РоПС Вейккауслига
- 18.06.2014 РоПС 3:0 Интер Турку Вейккауслига
- 23.04.2014 РоПС 1:0 Интер Турку Вейккауслига
- 02.10.2013 РоПС 1:2 Интер Турку Вейккауслига
- 14.07.2013 Интер Турку 0:0 РоПС Вейккауслига
- 23.05.2013 РоПС 1:0 Интер Турку Вейккауслига
- 03.10.2011 Интер Турку 6:2 РоПС Вейккауслига
- 01.08.2011 Интер Турку 3:0 РоПС Вейккауслига
- 22.05.2011 РоПС 3:4 Интер Турку Вейккауслига
- 01.08.2009 Интер Турку 4:0 РоПС Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|11
|8
|1
|2
|18 - 9
|25
|2.
|РоПС
|11
|6
|3
|2
|15 - 6
|21
|3.
|КуПС
|12
|6
|2
|4
|23 - 15
|20
|4.
|Лахти
|10
|5
|4
|1
|12 - 8
|19
|5.
|Ильвес
|11
|5
|3
|3
|11 - 10
|18
|6.
|ВПС
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|7.
|Хонка
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|8.
|Мариехамн
|11
|3
|3
|5
|15 - 19
|12
|9.
|Интер Турку
|10
|2
|3
|5
|12 - 20
|9
|10.
|СИК
|9
|2
|2
|5
|7 - 9
|8
|11.
|Кеми Кингс
|10
|2
|1
|7
|13 - 23
|7
|12.
|ТПС
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
Второй тайм
90'
Интер Турку делает замену. Albion Ademi уходит с поля, а Lassi Viholainen выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Лингман Лукас бьет в цель!
88'
Wato Kuate получает вторую желтую карточку. Удаление.
83'
Wato Kuate получил желтую карточку от судьи
79'
Г О О О О Л - Фурухольм Тимо бьет в цель!
66'
РоПС делает замену. Juho Hyvaerinen уходит с поля, а Simo Roiha выходит на его замену.
61'
Tatu Varmanen получил желтую карточку от судьи
58'
Вяйсянен Лео получил желтую карточку от судьи
50'
Г О О О О Л - Фурухольм Тимо бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Интер Турку делает замену. Мянтюля Теро уходит с поля, а Joona Jaervistoe выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Г О О О О Л - Кунингас Микко бьет в цель!
32'
Хямяляйнен Юусо получил желтую карточку от судьи
19'
Г О О О О Л - Ивановски Филип бьет в цель!
14'
Г О О О О Л - Ивановски Филип бьет в цель!
10'
Интер Турку делает замену. Ояла Мика уходит с поля, а Tatu Varmanen выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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