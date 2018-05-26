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Стадион: OmaSP Stadion
1:0
8' ГолЛаасконен Йоханнес
21' Желтая карточкаPontus Aasbrink
27' Желтая карточкаAapo Maeenpaeae
32' Желтая карточкаБаат Андерс
65' Желтая карточкаJoona Lautamaja
1:1
70' ГолКангасколкка Алексей
90' Желтая карточкаJoonas Sundman
|
8'
1:0
21'
27'
32'
65'
70'
1:1
90'
Состав команд
СИК
- Основной состав
- 1 Jesse Oest Вратарь
- 2 Меро Йоэл Защитник
- 26 Сараярви Йессе Полузащитник
- 8 Лаасконен Йоханнес Полузащитник
- 58 Хетемай Мехмет Полузащитник
- 6 Баат Андерс Полузащитник
- 27 Joona Lautamaja
- 9 Vahid Hambo
- 25 Emile Paul Tendeng
- 7 Reuben Ayarna
- 16 Joonas Sundman
- Запасные игроки
- 33 Аксалу Михкель Вратарь
- 29 О'Брайен Дэнни Защитник
- 37 Мбома Аристот Нападающий
- 17 Ville Tikkanen
- 30 Sami Viljanen
- 24 Arttu Aromaa
- 14 Maximo Tolonen
- Главный тренер: Alexei Eremenko
Мариехамн
- Основной состав
- 11 Сезар Жулио Вратарь
- 27 Anton Lepola Вратарь
- 3 Койола Кристиан Защитник
- 23 Dylan Murnane Защитник
- 16 Aapo Maeenpaeae Защитник
- 5 Татомирович Иван Защитник
- 8 Pontus Aasbrink Полузащитник
- 22 Назари Амин Полузащитник
- 26 Маттссон Йоэль Полузащитник
- 33 Кангасколкка Алексей Нападающий
- 7 Niklas Maripuu
- Запасные игроки
- 1 Нордквист Марк Вратарь
- 15 Эхалие Амос Полузащитник
- 18 Мякинен Томас Полузащитник
- 6 Petter Hemming
- 19 Joel Karlstroem
- Главный тренер: Peter Lundberg
Предыдущие игры
СИК (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 18.05.2018 СИК 0:1 Интер Турку В
- 07.05.2018 Лахти 1:0 СИК В
- 03.05.2018 СИК 1:3 КуПС В
- 29.04.2018 Ильвес 1:1 СИК В
- 21.04.2018 СИК 2:0 Хонка В
- 18.04.2018 СИК 0:1 ХИК В
- 15.04.2018 ТПС 0:2 СИК В
- 07.04.2018 СИК 0:1 Кеми Кингс В
- 29.03.2018 СИК 1:2 Хонка К
- 02.03.2018 СИК 1:0 ВПС К
- 24.02.2018 Яро 1:1 СИК К
- 10.02.2018 СИК 4:0 ТПВ К
- 02.02.2018 КПВ 1:2 СИК К
- 21.01.2018 СИК 4:0 Кески-Уусимаа К
- 28.10.2017 СИК 5:0 Интер Турку В
- 20.10.2017 ХИФК 2:2 СИК В
- 15.10.2017 Кеми Кингс 3:3 СИК В
- 12.10.2017 СИК 0:2 ХИК В
- 01.10.2017 Мариехамн 2:1 СИК В
- 27.09.2017 СИК 0:0 Ильвес В
Мариехамн (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 22.05.2018 Мариехамн 1:2 Лахти В
- 18.05.2018 КуПС 2:1 Мариехамн В
- 13.05.2018 Мариехамн 2:0 Ильвес В
- 07.05.2018 Хонка 1:1 Мариехамн В
- 03.05.2018 Мариехамн 3:2 ТПС В
- 29.04.2018 Кеми Кингс 2:3 Мариехамн В
- 25.04.2018 Мариехамн 1:4 КуПС В
- 22.04.2018 Мариехамн 2:2 ВПС В
- 14.04.2018 Мариехамн 0:1 ХИК В
- 08.04.2018 РоПС 2:0 Мариехамн В
- 18.03.2018 Хаммарбю 3:0 Мариехамн ТМК
- 02.03.2018 Экенес ИФ 1:0 Мариехамн К
- 18.02.2018 Мариехамн 2:4 Интер Турку К
- 02.02.2018 ТПС 1:1 Мариехамн К
- 28.01.2018 Мариехамн 4:2 Клуби-04 К
- 21.01.2018 Мариехамн 4:0 Хонка (мол.) К
- 28.10.2017 Мариехамн 0:1 Ильвес В
- 20.10.2017 РоПС 0:3 Мариехамн В
- 16.10.2017 Ювяскюля 1:0 Мариехамн В
- 12.10.2017 Лахти 0:1 Мариехамн В
Последние игры между собой
СИК: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Мариехамн: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
- 01.10.2017 Мариехамн 2:1 СИК Вейккауслига
- 06.08.2017 Мариехамн 0:0 СИК Вейккауслига
- 27.05.2017 СИК 1:1 Мариехамн Вейккауслига
- 17.09.2016 СИК 1:0 Мариехамн Вейккауслига
- 12.06.2016 Мариехамн 1:0 СИК Вейккауслига
- 14.04.2016 СИК 0:1 Мариехамн Вейккауслига
- 30.08.2015 СИК 4:0 Мариехамн Вейккауслига
- 25.06.2015 Мариехамн 1:1 СИК Вейккауслига
- 03.06.2015 Мариехамн 0:3 СИК Вейккауслига
- 17.09.2014 Мариехамн 2:2 СИК Вейккауслига
- 02.07.2014 СИК 3:0 Мариехамн Вейккауслига
- 17.05.2014 СИК 3:0 Мариехамн Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|11
|8
|1
|2
|18 - 9
|25
|2.
|РоПС
|11
|6
|3
|2
|15 - 6
|21
|3.
|КуПС
|12
|6
|2
|4
|23 - 15
|20
|4.
|Лахти
|10
|5
|4
|1
|12 - 8
|19
|5.
|Ильвес
|11
|5
|3
|3
|11 - 10
|18
|6.
|ВПС
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|7.
|Хонка
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|8.
|Мариехамн
|11
|3
|3
|5
|15 - 19
|12
|9.
|Интер Турку
|10
|2
|3
|5
|12 - 20
|9
|10.
|СИК
|9
|2
|2
|5
|7 - 9
|8
|11.
|Кеми Кингс
|10
|2
|1
|7
|13 - 23
|7
|12.
|ТПС
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Joonas Sundman получил желтую карточку от судьи
86'
СИК делает замену. Сараярви Йессе уходит с поля, а Maximo Tolonen выходит на его замену.
82'
Мариехамн делает замену. Маттссон Йоэль уходит с поля, а Эхалие Амос выходит на его замену.
78'
СИК делает замену. Vahid Hambo уходит с поля, а О'Брайен Дэнни выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Кангасколкка Алексей бьет в цель!
68'
СИК делает замену. Лаасконен Йоханнес уходит с поля, а Мбома Аристот выходит на его замену.
65'
Joona Lautamaja получил желтую карточку от судьи
46'
Мариехамн делает замену. Назари Амин уходит с поля, а Мякинен Томас выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Баат Андерс получил желтую карточку от судьи
27'
Aapo Maeenpaeae получил желтую карточку от судьи
21'
Pontus Aasbrink получил желтую карточку от судьи
8'
Г О О О О Л - Лаасконен Йоханнес бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на OmaSP Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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