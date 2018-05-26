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Стадион:
СИК
1:1
Конец матча
Мариехамн
0'
1:0
8' Гол
Лаасконен Йоханнес
21' Желтая карточка
Pontus Aasbrink
27' Желтая карточка
Aapo Maeenpaeae
32' Желтая карточка
Баат Андерс
65' Желтая карточка
Joona Lautamaja
1:1
70' Гол
Кангасколкка Алексей
90' Желтая карточка
Joonas Sundman
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Joonas Sundman получил желтую карточку от судьи
86'
СИК делает замену. Сараярви Йессе уходит с поля, а Maximo Tolonen выходит на его замену.
82'
Мариехамн делает замену. Маттссон Йоэль уходит с поля, а Эхалие Амос выходит на его замену.
78'
СИК делает замену. Vahid Hambo уходит с поля, а О'Брайен Дэнни выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Кангасколкка Алексей бьет в цель!

68'
СИК делает замену. Лаасконен Йоханнес уходит с поля, а Мбома Аристот выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Joona Lautamaja получил желтую карточку от судьи
46'
Мариехамн делает замену. Назари Амин уходит с поля, а Мякинен Томас выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
32'
Баат Андерс получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Aapo Maeenpaeae получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Pontus Aasbrink получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Лаасконен Йоханнес бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на OmaSP Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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