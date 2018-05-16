Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Ливерпуль

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Стадион: Олимпийский (Киев)
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Реал Мадрид (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 19.05.2018 Вильярреал 2:2 Реал Мадрид П
- 12.05.2018 Реал Мадрид 6:0 Сельта П
- 09.05.2018 Севилья 3:2 Реал Мадрид П
- 06.05.2018 Барселона 2:2 Реал Мадрид П
- 01.05.2018 Реал Мадрид 2:2 Бавария ЛЧ
- 28.04.2018 Реал Мадрид 2:1 Леганес П
- 25.04.2018 Бавария 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 18.04.2018 Реал Мадрид 1:1 Атлетик Б П
- 15.04.2018 Малага 1:2 Реал Мадрид П
- 11.04.2018 Реал Мадрид 1:3 Ювентус ЛЧ
- 08.04.2018 Реал Мадрид 1:1 Атлетико М П
- 03.04.2018 Ювентус 0:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 31.03.2018 Лас-Пальмас 0:3 Реал Мадрид П
- 18.03.2018 Реал Мадрид 6:3 Жирона П
- 10.03.2018 Эйбар 1:2 Реал Мадрид П
- 06.03.2018 ПСЖ 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 03.03.2018 Реал Мадрид 3:1 Хетафе П
- 27.02.2018 Эспаньол 1:0 Реал Мадрид П
- 24.02.2018 Реал Мадрид 4:0 Алавес П
- 21.02.2018 Леганес 1:3 Реал Мадрид П
Ливерпуль (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 13.05.2018 Ливерпуль 4:0 Брайтон ПЛ
- 06.05.2018 Челси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 02.05.2018 Рома 4:2 Ливерпуль ЛЧ
- 28.04.2018 Ливерпуль 0:0 Сток Сити ПЛ
- 24.04.2018 Ливерпуль 5:2 Рома ЛЧ
- 21.04.2018 Вест Бромвич 2:2 Ливерпуль ПЛ
- 14.04.2018 Ливерпуль 3:0 Борнмут ПЛ
- 10.04.2018 Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль ЛЧ
- 07.04.2018 Эвертон 0:0 Ливерпуль ПЛ
- 04.04.2018 Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити ЛЧ
- 31.03.2018 Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 17.03.2018 Ливерпуль 5:0 Уотфорд ПЛ
- 10.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль ПЛ
- 06.03.2018 Ливерпуль 0:0 Порту ЛЧ
- 03.03.2018 Ливерпуль 2:0 Ньюкасл ПЛ
- 24.02.2018 Ливерпуль 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 14.02.2018 Порту 0:5 Ливерпуль ЛЧ
- 11.02.2018 Саутгемптон 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 04.02.2018 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 30.01.2018 Хаддерсфилд Таун 0:3 Ливерпуль ПЛ
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Ливерпуль: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
- 04.11.2014 Реал Мадрид 1:0 Ливерпуль Лига чемпионов
- 22.10.2014 Ливерпуль 0:3 Реал Мадрид Лига чемпионов
- 10.03.2009 Ливерпуль 4:0 Реал Мадрид Лига чемпионов
- 25.02.2009 Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль Лига чемпионов
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Реал Мадрид
0 Ливерпуль
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - ЛиверпульДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 37 минут, которая состоится 26.05.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Ливерпуль
Реал Мадрид
54.2% (415)
Ничья:
1.6% (12)
Ливерпуль
44.3% (339)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Реал Мадрид:
16.7% (128)
1:3 Ливерпуль:
11.7% (90)
1:2 Ливерпуль:
6.1% (47)
3:2 Реал Мадрид:
5.5% (42)
3:1 Реал Мадрид:
3.5% (27)
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Твои прогнозы, как обычно, мимо.
Здесь победа Реала. Думаю, со счётом 3-1 или 4-1. Но если брать, то Реал - победитель ЛЧ. За 1,6-1,7.