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Реал Мадрид
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Ливерпуль

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 37 минут, которая состоится 26.05.2018.
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Ливерпуль
Реал Мадрид
54.2% (415)
Ничья:
1.6% (12)
Ливерпуль
44.3% (339)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
16.7% (128)
Ливерпуль:
11.7% (90)
Ливерпуль:
6.1% (47)
Реал Мадрид:
5.5% (42)
Реал Мадрид:
3.5% (27)
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