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  5. Серия A
Ботафого
1:1
Конец матча
Витория
0'
10' Желтая карточка
Rhayner
0:1
39' Гол
Denilson VI
1:1
44' Гол
Kieza
49' Желтая карточка
Jefferson de Oliveira XI
59' Желтая карточка
Matheus Fernandes
87' Желтая карточка
Неилтон Мейра
90' Желтая карточка
Yago I
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Yago получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
87'
Неилтон Мейра получил желтую карточку от судьи
87'
Витория делает замену. Denilson уходит с поля, а Yago выходит на его замену.
79'
Витория делает замену. РИкардо Масиел Монтейро Валлисон уходит с поля, а Андрэ Лима выходит на его замену.
76'
Ботафого делает замену. Luiz Fernando уходит с поля, а Валенсия Леонардо выходит на его замену.

69'
Витория делает замену. Райнер уходит с поля, а Lucas Fernandes выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Matheus Fernandes получил желтую карточку от судьи
58'
Ботафого делает замену. Шина Жоау Гонсалвеш уходит с поля, а Ezequiel выходит на его замену.
Желтая карточка
49'
Jefferson получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Ботафого делает замену. Gustavo Costa уходит с поля, а Агирре Родриго выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Велкер Марсел Алмейда Киеза бьет в цель!
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Denilson бьет в цель!
Желтая карточка
10'
Райнер получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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