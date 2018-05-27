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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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10' Желтая карточкаRhayner
0:1
39' ГолDenilson VI
1:1
44' ГолKieza
49' Желтая карточкаJefferson de Oliveira XI
59' Желтая карточкаMatheus Fernandes
87' Желтая карточкаНеилтон Мейра
90' Желтая карточкаYago I
|
10'
39'
0:1
44'
1:1
79'
87'
87'
90'
Состав команд
3
Yago
IV
6
Gilson
I
9
Kieza
40
Ramon
XII
14
Jose
Welison
90
Rhayner
22
Wallyson
95
Denilson
VI
Ботафого 4-5-1
- Основной состав
- 1 Jefferson de Oliveira II Вратарь
- 4 Silva Marsinio III Защитник
- 3 Yago IV Защитник
- 2 Igor Rabello Защитник
- 6 Gilson I Защитник
- 8 Matheus Fernandes Полузащитник
- 5 Rodrigo I Полузащитник
- 21 Шина Жоау Гонсалвеш Полузащитник
- 11 Gustavo Costa Полузащитник
- 7 Luiz Fernando IV Полузащитник
- 9 Kieza Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Luis Richardo Защитник
- 14 Marcelo Conceicao Полузащитник
- 16 Джин Полузащитник
- 20 Валенсия Леонардо Полузащитник
- 23 Кальвенте Эсекьель Полузащитник
- 17 Rodrigo Pimpao Полузащитник
- 22 Дуду Полузащитник
- 19 Brenner Нападающий
- 18 Агирре Родриго Нападающий
- 21 Marcelo III
- 12 Saulo II
- 15 Moises VII
Витория 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Курзел Элиас Вратарь
- 2 Лукас Риос Защитник
- 33 Сантос Адерлан Защитник
- 40 Ramon XII Защитник
- 28 Jefferson de Oliveira XI Защитник
- 5 Виллиан Фариас Полузащитник
- 14 Jose Welison Полузащитник
- 90 Rhayner Полузащитник
- 10 Неилтон Мейра Полузащитник
- 22 Wallyson Полузащитник
- 95 Denilson VI Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Bruno Anjos Защитник
- 27 Педро Ботельо Защитник
- 7 Коррея Уйллиан Полузащитник
- 99 Andre Lima Нападающий
- 77 Yago I
- 31 Nickson
- 21 Guilherme II
- 12 Роналдо
- 19 Lucas Fernandes III
Предыдущие игры
Ботафого (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 20.05.2018 Америка Минейро 1:0 Ботафого СA
- 15.05.2018 Ботафого 2:1 Флуминенсе СA
- 10.05.2018 Ботафого 1:1 Аудакс Итальяно КС
- 06.05.2018 Крузейро 1:0 Ботафого СA
- 28.04.2018 Ботафого 2:1 Гремио СA
- 24.04.2018 Спорт Ресифи 1:1 Ботафого СA
- 17.04.2018 Ботафого 1:1 Палмейрас СA
- 13.04.2018 Аудакс Итальяно 1:2 Ботафого КС
- 08.04.2018 Васко да Гама 0:1 Ботафого ЧК
- 01.04.2018 Ботафого 2:3 Васко да Гама ЧК
- 29.03.2018 Фламенго 0:1 Ботафого ЧК
- 25.03.2018 Флуминенсе 3:0 Ботафого КК
- 22.03.2018 Васко да Гама 2:3 Ботафого КК
- 18.03.2018 Ботафого 2:3 Васко да Гама CTRGS
- 11.03.2018 Вольта Редонда 1:1 Ботафого CTRGS
- 07.03.2018 Ботафого 1:0 Бангу CTRGS
- 03.03.2018 Фламенго 1:0 Ботафого CTRGS
- 26.02.2018 Ботафого 1:0 Кабуфриэнсе CTRGS
- 23.02.2018 Нова-Игуасу 1:2 Ботафого CTRGS
- 10.02.2018 Фламенго 3:1 Ботафого CTGI
Витория (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 25.05.2018 Витория 0:0 Сампайо Корреа КСВ
- 20.05.2018 Витория 2:1 Сеара СA
- 17.05.2018 Сампайо Корреа 3:0 Витория КСВ
- 13.05.2018 Васко да Гама 2:3 Витория СA
- 11.05.2018 Коринтианс 3:1 Витория К
- 06.05.2018 Витория 1:2 Флуминенсе СA
- 01.05.2018 Америка Минейро 2:1 Витория СA
- 26.04.2018 Витория 0:0 Коринтианс К
- 22.04.2018 Атлетико Минейро 2:1 Витория СA
- 20.04.2018 Витория 1:0 Интернасьональ К
- 15.04.2018 Витория 2:2 Фламенго СA
- 12.04.2018 Интернасьональ 2:1 Витория К
- 08.04.2018 Витория 0:1 Баия Б
- 01.04.2018 Баия 2:1 Витория Б
- 28.03.2018 Витория 3:1 ФК Глобо КСВ
- 24.03.2018 Витория 3:2 Баия де Фейра Б
- 22.03.2018 Ферровиарио 1:4 Витория КСВ
- 18.03.2018 Баия де Фейра 1:1 Витория Б
- 16.03.2018 Витория 3:0 Брагантино К
- 12.03.2018 Витория 3:3 Эй-Би-Си КСВ
Последние игры между собой
Ботафого: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Витория: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|2.
|Флуминенсе
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|3.
|Атлетико Минейро
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|4.
|Палмейрас
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|5.
|Коринтианс
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|6.
|Интернасьональ
|7
|3
|2
|2
|7 - 4
|11
|7.
|Спорт Ресифи
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|8.
|Америка Минейро
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|9.
|Сан-Паулу
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|10.
|Крузейро
|7
|3
|1
|3
|4 - 3
|10
|11.
|Гремио
|6
|2
|3
|1
|7 - 3
|9
|12.
|Ботафого
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|13.
|Васко да Гама
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|14.
|Витория
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|15.
|Баия
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|16.
|Сантос
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|17.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|18.
|Шапекоэнсе
|7
|1
|3
|3
|7 - 15
|6
|19.
|Сеара
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|20.
|Парана
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Yago получил желтую карточку от судьи
87'
Неилтон Мейра получил желтую карточку от судьи
79'
Витория делает замену. РИкардо Масиел Монтейро Валлисон уходит с поля, а Андрэ Лима выходит на его замену.
76'
Ботафого делает замену. Luiz Fernando уходит с поля, а Валенсия Леонардо выходит на его замену.
69'
Витория делает замену. Райнер уходит с поля, а Lucas Fernandes выходит на его замену.
59'
Matheus Fernandes получил желтую карточку от судьи
58'
Ботафого делает замену. Шина Жоау Гонсалвеш уходит с поля, а Ezequiel выходит на его замену.
49'
Jefferson получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Ботафого делает замену. Gustavo Costa уходит с поля, а Агирре Родриго выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Велкер Марсел Алмейда Киеза бьет в цель!
39'
Г О О О О Л - Denilson бьет в цель!
10'
Райнер получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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