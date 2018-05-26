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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: СэнчуриЛинк Филд
0:1
Второй тайм: 82'
18' Желтая карточкаЭйкрем Магнус
24' Желтая карточкаСандей Стивен
37' Желтая карточкаТоло Нуху
42' Желтая карточкаГлэд Джастин
45' Желтая карточкаБекерман Кайл
0:1
61' ГолСауседо Себастьян
|
18'
24'
37'
42'
45'
61'
0:1
Состав команд
24
Фрай
Стефан
20
Ким
Ки-Хи
14
Маршалл
Чэд
21
Делем
Жорди
16
Alex
Roldan
18
Римандо
Ник
12
Леннон
Брукс
15
Глэд
Джастин
27
Corey
Baird
Сиэтл Саундерс 4-1-4-1
- Основной состав
- 24 Фрай Стефан Вратарь
- 18 Леердам Келвин Защитник
- 20 Ким Ки-Хи Защитник
- 14 Маршалл Чэд Защитник
- 5 Толо Нуху Защитник
- 21 Делем Жорди Полузащитник
- 22 Эйкрем Магнус Полузащитник
- 16 Alex Roldan Полузащитник
- 7 Рольдан Кристиан Полузащитник
- 70 Handwalla Bwana Полузащитник
- 2 Демпси Клинт Нападающий
- Запасные игроки
- 90 Уэйлон Фрэнсис Защитник
- 30 Jordan McCrary Защитник
- 15 Альфаро Тони Защитник
- 27 Нигл Ламар Полузащитник
- 19 Шипп Харри Полузащитник
- 99 Felix Chenkam
- 35 Мередит Брайан
- Главный тренер: Шметцер Брайан
Реал Солт-Лейк 4-3-3
- Основной состав
- 18 Римандо Ник Вратарь
- 12 Леннон Брукс Защитник
- 15 Глэд Джастин Защитник
- 30 Сильва Марсело Защитник
- 25 Акоста Данило Защитник
- 5 Бекерман Кайл Полузащитник
- 11 Руснак Альберт Полузащитник
- 8 Сандей Стивен Полузащитник
- 7 Саварино Джефферсон Нападающий
- 27 Corey Baird Нападающий
- 23 Сауседо Себастьян Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Руиз Защитник
- 13 Nick Besler Защитник
- 6 Крейлах Дамир Полузащитник
- 28 Ricky Lopez-Espin
- 20 Силва Луис
- 22 Aaron Herrera
- 24 Сперроу Коннор
- Главный тренер: Петке Майк
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 13.05.2018 Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс М
- 10.05.2018 Торонто 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 05.05.2018 Сиэтл Саундерс 0:0 Коламбус Крю М
- 30.04.2018 Лос-Анджелес 1:0 Сиэтл Саундерс М
- 22.04.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Миннесота Юнайтед М
- 15.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс М
- 01.04.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Монреаль Импакт М
- 19.03.2018 Даллас 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 15.03.2018 Гвадалахара 3:0 Сиэтл Саундерс ЛЧК
- 08.03.2018 Сиэтл Саундерс 1:0 Гвадалахара ЛЧК
- 05.03.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес М
- 02.03.2018 Сиэтл Саундерс 4:0 Санта-Текла ЛЧК
- 23.02.2018 Санта-Текла 2:1 Сиэтл Саундерс ЛЧК
- 10.12.2017 Торонто 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 01.12.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Хьюстон Динамо М
- 22.11.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс М
- 03.11.2017 Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 22.10.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 16.10.2017 Сиэтл Саундерс 4:0 Даллас М
Реал Солт-Лейк (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 20.05.2018 Филадельфия Юнион 4:1 Реал Солт-Лейк М
- 13.05.2018 Реал Солт-Лейк 3:2 Ди Си Юнайтед М
- 07.05.2018 Орландо Сити 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 28.04.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 22.04.2018 Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 12.04.2018 Нью-Йорк Сити 4:0 Реал Солт-Лейк М
- 08.04.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 31.03.2018 Торонто 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 18.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 10.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:5 Лос-Анджелес М
- 04.03.2018 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 22.10.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 16.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 01.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 24.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 17.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс М
- 10.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:2 Реал Солт-Лейк М
- 27.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.08.2017 Монреаль Импакт 3:1 Реал Солт-Лейк М
Последние игры между собой
Сиэтл Саундерс: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Реал Солт-Лейк: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
- 24.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 21.05.2017 Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 23.10.2016 Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 15.08.2016 Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 29.06.2016 Реал Солт-Лейк 1:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок
- 13.03.2016 Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 26.10.2015 Сиэтл Саундерс 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 23.08.2015 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 13.09.2014 Сиэтл Саундерс 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС
- 16.08.2014 Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 01.06.2014 Сиэтл Саундерс 4:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 14.09.2013 Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 23.06.2013 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 31.03.2013 Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 09.11.2012 Реал Солт-Лейк 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 03.11.2012 Сиэтл Саундерс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 18.10.2012 Сиэтл Саундерс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 05.07.2012 Сиэтл Саундерс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 13.05.2012 Сиэтл Саундерс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 03.11.2011 Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|12
|8
|1
|3
|26 - 16
|25
|2.
|Коламбус Крю
|13
|7
|3
|3
|18 - 10
|24
|3.
|Нью-Йорк Сити
|13
|7
|3
|3
|26 - 19
|24
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|7
|0
|3
|26 - 12
|21
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|6.
|Орландо Сити
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|7.
|Филадельфия Юнион
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|8.
|Чикаго Файр
|11
|3
|2
|6
|15 - 20
|11
|9.
|Торонто
|11
|3
|1
|7
|14 - 20
|10
|10.
|Монреаль Импакт
|12
|3
|0
|9
|14 - 27
|9
|11.
|Ди Си Юнайтед
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|7
|3
|2
|24 - 13
|24
|2.
|Лос-Анджелес
|11
|6
|2
|3
|23 - 18
|20
|3.
|Даллас
|11
|5
|5
|1
|17 - 11
|20
|4.
|Хьюстон Динамо
|11
|5
|3
|3
|26 - 18
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|10
|5
|2
|3
|16 - 15
|17
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|5
|1
|6
|16 - 19
|16
|7.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|12
|5
|1
|6
|15 - 25
|16
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:1
|14
|4
|4
|6
|16 - 25
|16
|9.
|Миннесота Юнайтед
|12
|4
|1
|7
|14 - 22
|13
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|2
|3
|7
|18 - 23
|9
|11.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|12.
|Колорадо Рэпидс
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
Второй тайм
68'
Реал Солт-Лейк делает замену. Сауседо Себастьян уходит с поля, а Крейлах Дамир выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Сауседо Себастьян бьет в цель!
58'
Сиэтл Саундерс делает замену. Делем Жорди уходит с поля, а Нигл Ламар выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Бекерман Кайл получил желтую карточку от судьи
42'
Глэд Джастин получил желтую карточку от судьи
37'
Nouhou Tolo получил желтую карточку от судьи
33'
Сиэтл Саундерс делает замену. Handwalla Bwana уходит с поля, а Уэйлон Фрэнсис выходит на его замену.
24'
Сандей Стивен получил желтую карточку от судьи
18'
Эйкрем Магнус получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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