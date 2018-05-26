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Стадион:
Сиэтл Саундерс
0:1
Второй тайм: 82'
Реал Солт-Лейк
0'
18' Желтая карточка
Эйкрем Магнус
24' Желтая карточка
Сандей Стивен
37' Желтая карточка
Толо Нуху
42' Желтая карточка
Глэд Джастин
45' Желтая карточка
Бекерман Кайл
0:1
61' Гол
Сауседо Себастьян
82'
Второй тайм
68'
Реал Солт-Лейк делает замену. Сауседо Себастьян уходит с поля, а Крейлах Дамир выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Сауседо Себастьян бьет в цель!
58'
Сиэтл Саундерс делает замену. Делем Жорди уходит с поля, а Нигл Ламар выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Бекерман Кайл получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
42'
Глэд Джастин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Nouhou Tolo получил желтую карточку от судьи
33'
Сиэтл Саундерс делает замену. Handwalla Bwana уходит с поля, а Уэйлон Фрэнсис выходит на его замену.
Желтая карточка
24'
Сандей Стивен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
18'
Эйкрем Магнус получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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