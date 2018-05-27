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Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
0:0
Конец матча
Филадельфия Юнион
0'
27' Желтая карточка
Mark McKenzie
64' Желтая карточка
Бредли Райт-Филлипс
69' Желтая карточка
Пико Фабрис
79' Желтая карточка
Медунянин Харис
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Alejandro Romero уходит с поля, а Vincent Bezecourt выходит на его замену.
83'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Florian Valot уходит с поля, а Carlos Rivas выходит на его замену.
82'
Филадельфия Юнион делает замену. Чарльз Сапонг уходит с поля, а Бёрк Кори выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Медунянин Харис получил желтую карточку от судьи
73'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Ройер Даниэль уходит с поля, а Alex Muyl выходит на его замену.

70'
Филадельфия Юнион делает замену. Пико Фабрис уходит с поля, а Аккам Давид выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Пико Фабрис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
64'
Бредли Райт-Филлипс получил желтую карточку от судьи
64'
Филадельфия Юнион делает замену. Marcus Epps уходит с поля, а Илсиньо Перейра выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
27'
Mark McKenzie получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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