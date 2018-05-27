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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Ред Булл Арена
0:0
Конец матча
27' Желтая карточкаMark McKenzie
64' Желтая карточкаБредли Райт-Филлипс
69' Желтая карточкаПико Фабрис
79' Желтая карточкаМедунянин Харис
|
27'
69'
79'
Состав команд
18
Ryan
Meara
26
Tim
Parker
33
Aaron
Long
18
Блэйк
Андре
20
Marcus
Epps
10
Дочкал
Борек
Нью-Йорк Ред Буллз 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Ryan Meara Вратарь
- 62 Michael Murillo Защитник
- 26 Tim Parker Защитник
- 33 Aaron Long Защитник
- 92 Лоуренс Кемар Защитник
- 27 Davis Sean II Полузащитник
- 4 Tyler Adams Полузащитник
- 22 Florian Valot Полузащитник
- 10 Alejandro Romero I Полузащитник
- 77 Ройер Даниэль Полузащитник
- 99 Бредли Райт-Филлипс Нападающий
- Запасные игроки
- 78 Коллин Орельен Защитник
- 5 Connor Lade Защитник
- 19 Alex Muyl Полузащитник
- 88 Vincent Bezecourt Полузащитник
- 90 Ржатковски Марк Полузащитник
- 11 Carlos Rivas I
- 24 Evan Louro
- Главный тренер: Jesse Marsch
Филадельфия Юнион 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Блэйк Андре Вратарь
- 12 Keegan Rosenberry Защитник
- 4 Mark McKenzie Защитник
- 26 Auston Trusty Защитник
- 28 Raymon Gaddis Защитник
- 11 Бедойя Алехандро Полузащитник
- 6 Медунянин Харис Полузащитник
- 20 Marcus Epps Полузащитник
- 10 Дочкал Борек Полузащитник
- 9 Пико Фабрис Полузащитник
- 17 Charles Sapong Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Alves Fabinho Защитник
- 25 Илсиньо Перейра Полузащитник
- 2 Warren Creavalle Полузащитник
- 7 Аккам Давид Полузащитник
- 19 Бёрк Кори Нападающий
- 1 John McCarthy II
- 3 Jack Elliott
- Главный тренер: Jim Curtin
Предыдущие игры
Нью-Йорк Ред Буллз (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 21.05.2018 Атланта Юнайтед 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 13.05.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 05.05.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити М
- 29.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 21.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Чикаго Файр М
- 14.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Монреаль Импакт М
- 11.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Гвадалахара ЛЧК
- 05.04.2018 Гвадалахара 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз ЛЧК
- 31.03.2018 Орландо Сити 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 25.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 18.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 14.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Тихуана ЛЧК
- 11.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Портленд Тимберс М
- 07.03.2018 Тихуана 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз ЛЧК
- 02.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Олимпия Тегусигальпа ЛЧК
- 23.02.2018 Олимпия Тегусигальпа 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз ЛЧК
- 05.11.2017 Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 31.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто М
- 26.10.2017 Чикаго Файр 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 22.10.2017 Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
Филадельфия Юнион (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 20.05.2018 Филадельфия Юнион 4:1 Реал Солт-Лейк М
- 12.05.2018 Монреаль Импакт 0:2 Филадельфия Юнион М
- 10.05.2018 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион М
- 05.05.2018 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион М
- 28.04.2018 Филадельфия Юнион 3:2 Ди Си Юнайтед М
- 22.04.2018 Даллас 2:0 Филадельфия Юнион М
- 14.04.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Орландо Сити М
- 08.04.2018 Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.04.2018 Колорадо Рэпидс 3:0 Филадельфия Юнион М
- 17.03.2018 Филадельфия Юнион 0:0 Коламбус Крю М
- 04.03.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 22.10.2017 Филадельфия Юнион 6:1 Орландо Сити М
- 16.10.2017 Чикаго Файр 3:2 Филадельфия Юнион М
- 01.10.2017 Филадельфия Юнион 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 28.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Филадельфия Юнион М
- 24.09.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр М
- 17.09.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион М
- 10.09.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион М
- 27.08.2017 Филадельфия Юнион 2:2 Атланта Юнайтед М
- 24.08.2017 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион М
Последние игры между собой
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Филадельфия Юнион: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
- 17.09.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 29.06.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок
- 19.06.2017 Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 07.05.2017 Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 23.10.2016 Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 02.10.2016 Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Филадельфия Юнион МЛС
- 18.07.2016 Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 30.06.2016 Филадельфия Юнион 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Открытый Кубок
- 18.10.2015 Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 02.08.2015 Филадельфия Юнион 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 21.07.2015 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок
- 25.05.2015 Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Филадельфия Юнион МЛС
- 01.03.2015 Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Филадельфия Юнион Товарищеские матчи. Сборные
- 14.09.2014 Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 17.07.2014 Филадельфия Юнион 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 17.04.2014 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 18.08.2013 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 24.06.2013 Филадельфия Юнион 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
- 30.03.2013 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 27.10.2012 Филадельфия Юнион 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|12
|8
|1
|3
|26 - 16
|25
|2.
|Коламбус Крю
|13
|7
|3
|3
|18 - 10
|24
|3.
|Нью-Йорк Сити
|13
|7
|3
|3
|26 - 19
|24
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|7
|1
|3
|26 - 12
|22
|5.
|Орландо Сити
|12
|6
|1
|5
|22 - 20
|19
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|7.
|Филадельфия Юнион
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|8.
|Чикаго Файр
|12
|4
|2
|6
|17 - 21
|14
|9.
|Торонто
|11
|3
|1
|7
|14 - 20
|10
|10.
|Ди Си Юнайтед
|10
|2
|3
|5
|14 - 18
|9
|11.
|Монреаль Импакт
|13
|3
|0
|10
|14 - 29
|9
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|7
|3
|2
|24 - 13
|24
|2.
|Лос-Анджелес
|12
|6
|3
|3
|24 - 19
|21
|3.
|Портленд Тимберс
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|4.
|Даллас
|11
|5
|5
|1
|17 - 11
|20
|5.
|Хьюстон Динамо
|11
|5
|3
|3
|26 - 18
|18
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|4
|5
|5
|19 - 27
|17
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|5
|1
|6
|16 - 19
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|12
|5
|1
|6
|15 - 25
|16
|9.
|Миннесота Юнайтед
|13
|5
|1
|7
|16 - 22
|16
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|2
|3
|7
|18 - 23
|9
|11.
|Сиэтл Саундерс
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|12.
|Колорадо Рэпидс
|11
|2
|2
|7
|13 - 20
|8
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Alejandro Romero уходит с поля, а Vincent Bezecourt выходит на его замену.
83'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Florian Valot уходит с поля, а Carlos Rivas выходит на его замену.
82'
Филадельфия Юнион делает замену. Чарльз Сапонг уходит с поля, а Бёрк Кори выходит на его замену.
79'
Медунянин Харис получил желтую карточку от судьи
73'
Нью-Йорк Ред Буллз делает замену. Ройер Даниэль уходит с поля, а Alex Muyl выходит на его замену.
70'
Филадельфия Юнион делает замену. Пико Фабрис уходит с поля, а Аккам Давид выходит на его замену.
69'
Пико Фабрис получил желтую карточку от судьи
64'
Бредли Райт-Филлипс получил желтую карточку от судьи
64'
Филадельфия Юнион делает замену. Marcus Epps уходит с поля, а Илсиньо Перейра выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
27'
Mark McKenzie получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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