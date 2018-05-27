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Стадион: TCF Bank Stadium
2:0
Конец матча
20' Желтая карточкаГомес Алекси
20' Желтая карточкаRaheem Edwards
44' Желтая карточкаКальво Франсиско
1:0
52' ГолChristian Ramirez II
2:0
58' ГолMiguel Ibarra I
|
20'
20'
44'
52'
1:0
58'
2:0
Состав команд
30
Eric
Miller
32
Гомес
Алекси
1
Буш
Ивен
15
Фанни
Род
22
Райтала
Юкка
18
Chris
Duvall
Миннесота Юнайтед 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Bobby Shuttleworth Вратарь
- 30 Eric Miller Защитник
- 15 Боксолл Михаэл Защитник
- 5 Кальво Франсиско Защитник
- 4 Мирз Тайрон Защитник
- 10 Miguel Ibarra I Полузащитник
- 7 Barreto da Silva Ibson I Полузащитник
- 20 Шуллер Расмус Полузащитник
- 25 Кинтеро Карлос Полузащитник
- 32 Гомес Алекси Полузащитник
- 21 Christian Ramirez II Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Brent Kallman Защитник
- 19 Пангоп Франц Защитник
- 17 Collin Martin Полузащитник
- 24 Alex Kapp
- 9 Abu Danladi
- 2 Carter Manley
- 23 Mason Toye
- Главный тренер: Adrian Heath
Монреаль Импакт 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Буш Ивен Вратарь
- 3 Ловиц Дэниел Защитник
- 15 Фанни Род Защитник
- 22 Райтала Юкка Защитник
- 18 Chris Duvall Защитник
- 6 Пьетт Самуэль Полузащитник
- 9 Сильва Алехандро Полузащитник
- 21 Манкосу Маттео Полузащитник
- 8 Тайдер Сафир Полузащитник
- 14 Raheem Edwards Полузащитник
- 10 Пиатти Игнасио Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Диоп Клемент Вратарь
- 24 Петрассо Микаэль Защитник
- 4 Rudy Camacho Защитник
- 33 Донадель Марко Защитник
- 16 Jeisson Vargas Нападающий
- 11 Anthony Jackson-Hamel Нападающий
- 13 Ken Krolicki
- Главный тренер: Гард Реми
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 20.05.2018 Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 12.05.2018 Миннесота Юнайтед 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 10.05.2018 Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 05.05.2018 Миннесота Юнайтед 1:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 29.04.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо М
- 22.04.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Миннесота Юнайтед М
- 15.04.2018 Портленд Тимберс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 01.04.2018 Миннесота Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед М
- 25.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 17.03.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр М
- 11.03.2018 Орландо Сити 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 04.03.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 22.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 16.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 08.10.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 04.10.2017 Атланта Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 01.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 24.09.2017 Миннесота Юнайтед 4:1 Даллас М
- 17.09.2017 Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 14.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:0 Миннесота Юнайтед М
Монреаль Импакт (последние 20 матчей: +4 =0 -16)
- 21.05.2018 Монреаль Импакт 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 12.05.2018 Монреаль Импакт 0:2 Филадельфия Юнион М
- 10.05.2018 Чикаго Файр 1:0 Монреаль Импакт М
- 05.05.2018 Монреаль Импакт 4:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 28.04.2018 Атланта Юнайтед 4:1 Монреаль Импакт М
- 21.04.2018 Монреаль Импакт 3:5 Лос-Анджелес М
- 14.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Монреаль Импакт М
- 07.04.2018 Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Монреаль Импакт М
- 01.04.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Монреаль Импакт М
- 17.03.2018 Монреаль Импакт 1:0 Торонто М
- 10.03.2018 Коламбус Крю 3:2 Монреаль Импакт М
- 05.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Монреаль Импакт М
- 22.10.2017 Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 16.10.2017 Торонто 1:0 Монреаль Импакт М
- 01.10.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Монреаль Импакт М
- 28.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Нью-Йорк Сити М
- 25.09.2017 Атланта Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 21.09.2017 Торонто 3:5 Монреаль Импакт М
- 17.09.2017 Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 10.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт М
Последние игры между собой
Миннесота Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Монреаль Импакт: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 17.09.2017 Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|12
|8
|1
|3
|26 - 16
|25
|2.
|Коламбус Крю
|13
|7
|3
|3
|18 - 10
|24
|3.
|Нью-Йорк Сити
|13
|7
|3
|3
|26 - 19
|24
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|7
|1
|3
|26 - 12
|22
|5.
|Орландо Сити
|12
|6
|1
|5
|22 - 20
|19
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|7.
|Филадельфия Юнион
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|8.
|Чикаго Файр
|12
|4
|2
|6
|17 - 21
|14
|9.
|Торонто
|11
|3
|1
|7
|14 - 20
|10
|10.
|Ди Си Юнайтед
|10
|2
|3
|5
|14 - 18
|9
|11.
|Монреаль Импакт
|13
|3
|0
|10
|14 - 29
|9
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|7
|3
|2
|24 - 13
|24
|2.
|Лос-Анджелес
|12
|6
|3
|3
|24 - 19
|21
|3.
|Портленд Тимберс
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|4.
|Даллас
|11
|5
|5
|1
|17 - 11
|20
|5.
|Хьюстон Динамо
|11
|5
|3
|3
|26 - 18
|18
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|4
|5
|5
|19 - 27
|17
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|5
|1
|6
|16 - 19
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|12
|5
|1
|6
|15 - 25
|16
|9.
|Миннесота Юнайтед
|13
|5
|1
|7
|16 - 22
|16
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|2
|3
|7
|18 - 23
|9
|11.
|Сиэтл Саундерс
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|12.
|Колорадо Рэпидс
|11
|2
|2
|7
|13 - 20
|8
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Миннесота Старс делает замену. Ибсон уходит с поля, а Franck Pangop Tchidjui выходит на его замену.
81'
Миннесота Старс делает замену. Кинтеро Карлос уходит с поля, а Abu Danladi выходит на его замену.
76'
Миннесота Старс делает замену. Christian Ramirez уходит с поля, а Collin Martin выходит на его замену.
71'
Монреаль Импакт делает замену. Манкосу Маттео уходит с поля, а Anthony Jackson-Hamel выходит на его замену.
58'
Г О О О О Л - Miguel Ibarra бьет в цель!
57'
Монреаль Импакт делает замену. Сильва Алехандро уходит с поля, а Ken Krolicki выходит на его замену.
52'
Г О О О О Л - Christian Ramirez бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Кальво Франсиско получил желтую карточку от судьи
20'
Raheem Edwards получил желтую карточку от судьи
20'
Гомес Алекси получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TCF Bank Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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