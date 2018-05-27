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Стадион:
Миннесота Юнайтед
2:0
Конец матча
Монреаль Импакт
0'
20' Желтая карточка
Гомес Алекси
20' Желтая карточка
Raheem Edwards
44' Желтая карточка
Кальво Франсиско
1:0
52' Гол
Christian Ramirez II
2:0
58' Гол
Miguel Ibarra I
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Миннесота Старс делает замену. Ибсон уходит с поля, а Franck Pangop Tchidjui выходит на его замену.
81'
Миннесота Старс делает замену. Кинтеро Карлос уходит с поля, а Abu Danladi выходит на его замену.
76'
Миннесота Старс делает замену. Christian Ramirez уходит с поля, а Collin Martin выходит на его замену.
71'
Монреаль Импакт делает замену. Манкосу Маттео уходит с поля, а Anthony Jackson-Hamel выходит на его замену.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Miguel Ibarra бьет в цель!

57'
Монреаль Импакт делает замену. Сильва Алехандро уходит с поля, а Ken Krolicki выходит на его замену.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Christian Ramirez бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Кальво Франсиско получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Raheem Edwards получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Гомес Алекси получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TCF Bank Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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