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  5. Серия A
Атлетико Минейро
0:1
Конец матча
Фламенго
0'
49' Желтая карточка
Rodinei
56' Желтая карточка
Perez Martinez Lucas VII
58' Желтая карточка
Luan III
68' Желтая карточка
Matheus Thuler
0:1
80' Гол
Рибейро Эвертон
90' Желтая карточка
Vinicius Junior
90'+6
Второй тайм
90'
Фламенго делает замену. Vinicius Junior уходит с поля, а Felipe Vizeu выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Vinicius Junior получил желтую карточку от судьи
86'
Фламенго делает замену. Рибейро Эвертон уходит с поля, а Ромуло Монтейро выходит на его замену.
85'
Атлетико Минейро делает замену. Касарес Хуан уходит с поля, а Tomas Andrade выходит на его замену.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Рибейро Эвертон бьет в цель!

79'
Атлетико Минейро делает замену. Gustavo Blanco уходит с поля, а Отеро Ромуло выходит на его замену.
Желтая карточка
68'
Matheus Thuler получил желтую карточку от судьи
68'
Фламенго делает замену. Дурадо Энрике уходит с поля, а Jean Lucas выходит на его замену.
66'
Атлетико Минейро делает замену. Alerrandro уходит с поля, а Erik Lima выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Luan получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
56'
Lucas Paqueta получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
49'
Rodinei получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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