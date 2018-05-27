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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:1
Конец матча
49' Желтая карточкаRodinei
56' Желтая карточкаPerez Martinez Lucas VII
58' Желтая карточкаLuan III
68' Желтая карточкаMatheus Thuler
0:1
80' ГолРибейро Эвертон
90' Желтая карточкаVinicius Junior
|
49'
58'
66'
68'
80'
0:1
90'
Состав команд
17
Gleison
27
Luan
III
10
Касарес
Хуан
23
Roger
I
44
Alerrandro
2
Rodinei
43
Leo
Duarte
6
Rene
III
10
Диего
Рибас
14
Жонас
Атлетико Минейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Victor IV Вратарь
- 14 Emerson Junior Защитник
- 4 Gabriel Paulista XVI Защитник
- 17 Gleison Защитник
- 6 Fabio Santos IV Защитник
- 30 Gustavo Blanco Полузащитник
- 21 Варкен Адилсон Полузащитник
- 27 Luan III Полузащитник
- 10 Касарес Хуан Полузащитник
- 23 Roger I Полузащитник
- 44 Alerrandro Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Cleiton Schwengber Вратарь
- 25 Yago Полузащитник
- 5 Арука Маркос Полузащитник
- 20 Matheus Galdezani Полузащитник
- 11 Отеро Ромуло Полузащитник
- 3 Leo Silva I
- 29 Patric II
- 8 Tomas Andrade
- 18 Erik IV
- 28 Iago Maidana
- 26 Jose Ferreira
- Главный тренер: Кульпи Левир
Фламенго 4-3-3
- Основной состав
- 1 Алвес Диего Вратарь
- 2 Rodinei Защитник
- 43 Leo Duarte Защитник
- 26 Matheus Thuler Защитник
- 6 Rene III Защитник
- 10 Диего Рибас Полузащитник
- 14 Жонас Полузащитник
- 11 Perez Martinez Lucas VII Полузащитник
- 7 Рибейро Эвертон Нападающий
- 19 Дурадо Энрике Нападающий
- 20 Vinicius Junior Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Линкольн Полузащитник
- 27 Ромуло Монтейро Полузащитник
- 17 Марлос Морено Полузащитник
- 5 Виллиан Арао Полузащитник
- 59 Майкл Полузащитник
- 47 Felipe Vizeu Нападающий
- 30 Thiago Xavier IV
- 32 Honorato Ederson II
- 55 Matheus Dantas
- 25 Klebinho
- 18 Jean Lucas
- 37 Cesar II
Предыдущие игры
Атлетико Минейро (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 19.05.2018 Атлетико Минейро 1:0 Крузейро СA
- 17.05.2018 Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Минейро К
- 13.05.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро СA
- 09.05.2018 Атлетико Минейро 0:0 Сан-Лоренсо КС
- 06.05.2018 Сан-Паулу 2:2 Атлетико Минейро СA
- 03.05.2018 Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе К
- 29.04.2018 Атлетико Минейро 1:0 Коринтианс СA
- 22.04.2018 Атлетико Минейро 2:1 Витория СA
- 19.04.2018 Ферровиарио 2:2 Атлетико Минейро К
- 15.04.2018 Васко да Гама 2:1 Атлетико Минейро СA
- 12.04.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Атлетико Минейро КС
- 08.04.2018 Крузейро 2:0 Атлетико Минейро М
- 05.04.2018 Атлетико Минейро 4:0 Ферровиарио К
- 01.04.2018 Атлетико Минейро 3:1 Крузейро М
- 25.03.2018 Америка Минейро 0:2 Атлетико Минейро М
- 23.03.2018 Атлетико Минейро 1:0 Америка Минейро М
- 18.03.2018 Атлетико Минейро 1:0 УРТ М
- 15.03.2018 Атлетико Минейро 1:2 Фигейренсе К
- 11.03.2018 Атлетико Минейро 1:0 Томбенсе М
- 09.03.2018 Уберландия 0:2 Атлетико Минейро М
Фламенго (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 24.05.2018 Ривер Плейт 0:0 Фламенго КЛ
- 20.05.2018 Фламенго 1:1 Васко да Гама СA
- 17.05.2018 Фламенго 2:0 Эмелек КЛ
- 13.05.2018 Шапекоэнсе 3:2 Фламенго СA
- 11.05.2018 Фламенго 0:0 Понте-Прета К
- 06.05.2018 Фламенго 2:0 Интернасьональ СA
- 03.05.2018 Понте-Прета 0:1 Фламенго К
- 29.04.2018 Сеара 0:3 Фламенго СA
- 26.04.2018 Санта-Фе 0:0 Фламенго КЛ
- 22.04.2018 Фламенго 2:0 Америка Минейро СA
- 19.04.2018 Фламенго 1:1 Санта-Фе КЛ
- 15.04.2018 Витория 2:2 Фламенго СA
- 29.03.2018 Фламенго 0:1 Ботафого ЧК
- 23.03.2018 Флуминенсе 1:1 Фламенго КК
- 18.03.2018 Фламенго 4:0 Португеза CTRGS
- 15.03.2018 Эмелек 1:2 Фламенго КЛ
- 11.03.2018 Макао 1:0 Фламенго CTRGS
- 08.03.2018 Боавишта Сакуарема 0:3 Фламенго CTRGS
- 03.03.2018 Фламенго 1:0 Ботафого CTRGS
- 01.03.2018 Фламенго 2:2 Ривер Плейт КЛ
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Фламенго: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
- 13.08.2017 Атлетико Минейро 2:0 Фламенго Серия A
- 13.05.2017 Фламенго 1:1 Атлетико Минейро Серия A
- 29.10.2016 Атлетико Минейро 2:2 Фламенго Серия A
- 10.07.2016 Фламенго 2:0 Атлетико Минейро Серия A
- 28.01.2016 Атлетико Минейро 0:2 Фламенго Копа Суль-Минас-Рио
- 20.09.2015 Атлетико Минейро 4:1 Фламенго Серия A
- 20.06.2015 Фламенго 0:2 Атлетико Минейро Серия A
- 20.11.2014 Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А
- 06.11.2014 Атлетико Минейро 4:1 Фламенго Кубок Бразилии
- 30.10.2014 Фламенго 2:0 Атлетико Минейро Кубок Бразилии
- 21.08.2014 Фламенго 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А
- 20.10.2013 Атлетико Минейро 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А
- 04.08.2013 Фламенго 3:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А
- 01.11.2012 Атлетико Минейро 1:1 Фламенго Серия A
- 27.09.2012 Фламенго 2:1 Атлетико Минейро Серия A
- 22.09.2011 Атлетико Минейро 1:1 Фламенго Серия A
- 26.06.2011 Фламенго 4:1 Атлетико Минейро Серия A
- 14.11.2010 Атлетико Минейро 4:1 Фламенго Серия A
- 27.08.2010 Фламенго 0:0 Атлетико Минейро Серия A
- 08.11.2009 Атлетико Минейро 1:3 Фламенго Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|2.
|Флуминенсе
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|3.
|Атлетико Минейро
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|4.
|Коринтианс
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|5.
|Палмейрас
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|6.
|Спорт Ресифи
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|7.
|Америка Минейро
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|8.
|Сан-Паулу
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|9.
|Гремио
|6
|2
|3
|1
|7 - 3
|9
|10.
|Васко да Гама
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|11.
|Интернасьональ
|6
|2
|2
|2
|5 - 3
|8
|12.
|Ботафого
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|13.
|Крузейро
|6
|2
|1
|3
|3 - 3
|7
|14.
|Витория
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|15.
|Сантос
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|16.
|Шапекоэнсе
|7
|1
|3
|3
|7 - 15
|6
|17.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|18.
|Баия
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|19.
|Сеара
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|20.
|Парана
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
Второй тайм
90'
Фламенго делает замену. Vinicius Junior уходит с поля, а Felipe Vizeu выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Vinicius Junior получил желтую карточку от судьи
86'
Фламенго делает замену. Рибейро Эвертон уходит с поля, а Ромуло Монтейро выходит на его замену.
85'
Атлетико Минейро делает замену. Касарес Хуан уходит с поля, а Tomas Andrade выходит на его замену.
80'
Г О О О О Л - Рибейро Эвертон бьет в цель!
79'
Атлетико Минейро делает замену. Gustavo Blanco уходит с поля, а Отеро Ромуло выходит на его замену.
68'
Matheus Thuler получил желтую карточку от судьи
68'
Фламенго делает замену. Дурадо Энрике уходит с поля, а Jean Lucas выходит на его замену.
66'
Атлетико Минейро делает замену. Alerrandro уходит с поля, а Erik Lima выходит на его замену.
58'
Luan получил желтую карточку от судьи
56'
Lucas Paqueta получил желтую карточку от судьи
49'
Rodinei получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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