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Стадион:
Колорадо Рэпидс
2:3
Конец матча
Портленд Тимберс
0'
3' Желтая карточка
Гаши Шкельзен
23' Желтая карточка
Уилсон Дэнни
0:1
29' Гол
Арментерос Самуэль
1:1
31' Гол в свои ворота
Julio Cascante
1:2
37' Гол
Арментерос Самуэль
39' Желтая карточка
Валери Диего
1:3
56' Гол
Валери Диего
62' Желтая карточка
Мабьяла Ларрис
87' Желтая карточка
Николсон Сэм
88' Желтая карточка
Боли Янник
90' Желтая карточка
Andres Flores II
2:3
90' Пенальти
Боли Янник
90'+11
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Боли Янник из команды Колорадо Рэпидс забивает с точки!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Andres Flores получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
88'
Боли Янник получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
87'
Николсон Сэм получил желтую карточку от судьи
84'
Портленд Тимберс делает замену. Паредес Кристиан уходит с поля, а Гузман Давид II выходит на его замену.

79'
Портленд Тимберс делает замену. Пауэлл Алвас уходит с поля, а Туилома Билл выходит на его замену.
76'
Портленд Тимберс делает замену. Арментерос Самуэль уходит с поля, а Ади Фанендо выходит на его замену.
66'
Колорадо Рэпидс делает замену. Боатенг Бисмарк уходит с поля, а Мэйсон Джо выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Мабьяла Ларрис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Валери Диего бьет в цель!
46'
Колорадо Рэпидс делает замену. Гаши Шкельзен уходит с поля, а Axel Sjoeberg выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Колорадо Рэпидс делает замену. Уилсон Дэнни уходит с поля, а Боли Янник выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Валери Диего получил желтую карточку от судьи
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Арментерос Самуэль бьет в цель!
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Julio Cascante уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Арментерос Самуэль бьет в цель!
Желтая карточка
23'
Уилсон Дэнни получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
3'
Гаши Шкельзен получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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