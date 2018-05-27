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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
2:3
Конец матча
3' Желтая карточкаГаши Шкельзен
23' Желтая карточкаУилсон Дэнни
0:1
29' ГолАрментерос Самуэль
1:1
31' Гол в свои воротаJulio Cascante
1:2
37' ГолАрментерос Самуэль
39' Желтая карточкаВалери Диего
1:3
56' ГолВалери Диего
62' Желтая карточкаМабьяла Ларрис
87' Желтая карточкаНиколсон Сэм
88' Желтая карточкаБоли Янник
90' Желтая карточкаAndres Flores II
2:3
90' ПенальтиБоли Янник
|
23'
29'
0:1
31'
1:1
37'
1:2
39'
56'
1:3
62'
87'
88'
90'
90'
2:3
Состав команд
27
Винне
Деклан
19
Прайс
Джек
28
Николсон
Сэм
21
Diego
Chara
Колорадо Рэпидс 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ховард Тим Вратарь
- 27 Винне Деклан Защитник
- 4 Уилсон Дэнни Защитник
- 5 Смит Томми Защитник
- 21 Боатенг Бисмарк Полузащитник
- 90 Enzo Martinez Полузащитник
- 19 Прайс Джек Полузащитник
- 28 Николсон Сэм Полузащитник
- 2 Кастильо Эдгар Полузащитник
- 14 Dominique Badji Нападающий
- 11 Гаши Шкельзен Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Zac MacMath Вратарь
- 44 Axel Sjoeberg Защитник
- 17 Dillon Serna Полузащитник
- 22 Азира Майкл Полузащитник
- 32 Jack McBean Нападающий
- 10 Мэйсон Джо Нападающий
- 9 Боли Янник Нападающий
- Главный тренер: Хадсон Энтони
Портленд Тимберс 4-3-2-1
- Основной состав
- 1 Jeff Attinella Вратарь
- 2 Пауэлл Алвас Защитник
- 33 Мабьяла Ларрис Защитник
- 18 Julio Cascante Защитник
- 16 Zarek Valentin Защитник
- 22 Паредес Кристиан Полузащитник
- 21 Diego Chara Полузащитник
- 14 Andres Flores II Полузащитник
- 8 Валери Диего Полузащитник
- 10 Бланко Себастьян Полузащитник
- 99 Арментерос Самуэль Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Туилома Билл Защитник
- 13 Lawrence Olum Полузащитник
- 9 Ади Фанендо Нападающий
- 43 Kendall Mcintosh
- 19 Victor Arboleda
- 20 Гузман Давид II
- 32 Marco Farfan
- Главный тренер: Giovanni Savarese
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 19.05.2018 Нью-Йорк Сити 4:0 Колорадо Рэпидс М
- 13.05.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 06.05.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 29.04.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Орландо Сити М
- 22.04.2018 Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 14.04.2018 Колорадо Рэпидс 2:0 Торонто М
- 08.04.2018 Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс М
- 01.04.2018 Колорадо Рэпидс 3:0 Филадельфия Юнион М
- 25.03.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 10.03.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 28.02.2018 Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс ЛЧК
- 21.02.2018 Колорадо Рэпидс 0:2 Торонто ЛЧК
- 22.10.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 16.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 08.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас М
- 01.10.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Монреаль Импакт М
- 28.09.2017 Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 17.09.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 10.09.2017 Хьюстон Динамо 0:1 Колорадо Рэпидс М
Портленд Тимберс (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 19.05.2018 Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес М
- 13.05.2018 Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс М
- 06.05.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Портленд Тимберс М
- 23.04.2018 Портленд Тимберс 3:0 Нью-Йорк Сити М
- 15.04.2018 Портленд Тимберс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 08.04.2018 Орландо Сити 3:2 Портленд Тимберс М
- 01.04.2018 Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс М
- 24.03.2018 Даллас 1:1 Портленд Тимберс М
- 11.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Портленд Тимберс М
- 05.03.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс М
- 06.11.2017 Портленд Тимберс 1:2 Хьюстон Динамо М
- 31.10.2017 Хьюстон Динамо 0:0 Портленд Тимберс М
- 22.10.2017 Портленд Тимберс 2:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 16.10.2017 Портленд Тимберс 4:0 Ди Си Юнайтед М
- 01.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс М
- 25.09.2017 Портленд Тимберс 3:0 Орландо Сити М
- 17.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс М
- 10.09.2017 Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс М
- 28.08.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс М
- 24.08.2017 Портленд Тимберс 2:1 Колорадо Рэпидс М
Последние игры между собой
Колорадо Рэпидс: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 8
Портленд Тимберс: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 7
- 24.08.2017 Портленд Тимберс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 18.06.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс МЛС
- 17.10.2016 Портленд Тимберс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 02.10.2016 Колорадо Рэпидс 1:0 Портленд Тимберс МЛС
- 05.07.2016 Колорадо Рэпидс 0:0 Портленд Тимберс МЛС
- 26.10.2015 Портленд Тимберс 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 31.05.2015 Колорадо Рэпидс 1:2 Портленд Тимберс МЛС
- 14.09.2014 Колорадо Рэпидс 2:2 Портленд Тимберс МЛС
- 19.07.2014 Портленд Тимберс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 23.03.2014 Колорадо Рэпидс 2:0 Портленд Тимберс МЛС
- 21.09.2013 Портленд Тимберс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 24.06.2013 Портленд Тимберс 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 31.03.2013 Колорадо Рэпидс 2:2 Портленд Тимберс МЛС
- 06.09.2012 Колорадо Рэпидс 3:0 Портленд Тимберс МЛС
- 01.09.2012 Портленд Тимберс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
- 01.07.2012 Портленд Тимберс 0:3 Колорадо Рэпидс МЛС
- 12.06.2011 Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС
- 20.03.2011 Колорадо Рэпидс 3:1 Портленд Тимберс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|12
|8
|1
|3
|26 - 16
|25
|2.
|Коламбус Крю
|13
|7
|3
|3
|18 - 10
|24
|3.
|Нью-Йорк Сити
|13
|7
|3
|3
|26 - 19
|24
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|7
|1
|3
|26 - 12
|22
|5.
|Орландо Сити
|12
|6
|1
|5
|22 - 20
|19
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|7.
|Филадельфия Юнион
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|8.
|Чикаго Файр
|12
|4
|2
|6
|17 - 21
|14
|9.
|Торонто
|11
|3
|1
|7
|14 - 20
|10
|10.
|Ди Си Юнайтед
|10
|2
|3
|5
|14 - 18
|9
|11.
|Монреаль Импакт
|13
|3
|0
|10
|14 - 29
|9
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|12
|7
|3
|2
|24 - 13
|24
|2.
|Лос-Анджелес
|12
|6
|3
|3
|24 - 19
|21
|3.
|Портленд Тимберс
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|4.
|Даллас
|11
|5
|5
|1
|17 - 11
|20
|5.
|Хьюстон Динамо
|11
|5
|3
|3
|26 - 18
|18
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|4
|5
|5
|19 - 27
|17
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|5
|1
|6
|16 - 19
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|12
|5
|1
|6
|15 - 25
|16
|9.
|Миннесота Юнайтед
|13
|5
|1
|7
|16 - 22
|16
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|2
|3
|7
|18 - 23
|9
|11.
|Сиэтл Саундерс
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|12.
|Колорадо Рэпидс
|11
|2
|2
|7
|13 - 20
|8
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Боли Янник из команды Колорадо Рэпидс забивает с точки!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Andres Flores получил желтую карточку от судьи
88'
Боли Янник получил желтую карточку от судьи
87'
Николсон Сэм получил желтую карточку от судьи
84'
Портленд Тимберс делает замену. Паредес Кристиан уходит с поля, а Гузман Давид II выходит на его замену.
79'
Портленд Тимберс делает замену. Пауэлл Алвас уходит с поля, а Туилома Билл выходит на его замену.
76'
Портленд Тимберс делает замену. Арментерос Самуэль уходит с поля, а Ади Фанендо выходит на его замену.
66'
Колорадо Рэпидс делает замену. Боатенг Бисмарк уходит с поля, а Мэйсон Джо выходит на его замену.
62'
Мабьяла Ларрис получил желтую карточку от судьи
56'
Г О О О О Л - Валери Диего бьет в цель!
46'
Колорадо Рэпидс делает замену. Гаши Шкельзен уходит с поля, а Axel Sjoeberg выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Колорадо Рэпидс делает замену. Уилсон Дэнни уходит с поля, а Боли Янник выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Валери Диего получил желтую карточку от судьи
37'
Г О О О О Л - Арментерос Самуэль бьет в цель!
31'
Г О О О О Л - Julio Cascante уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
29'
Г О О О О Л - Арментерос Самуэль бьет в цель!
23'
Уилсон Дэнни получил желтую карточку от судьи
3'
Гаши Шкельзен получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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