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Стадион: Guldfaageln Arena Зрители: 9313
46' Желтая карточкаNeto Borges
1:0
54' ПенальтиРомариньо Перейра
54' Желтая карточкаТанкович Муамер
64' Желтая карточкаHiago II
1:1
65' ГолАндерсен Йеппе
75' Желтая карточкаФельман Давид
77' Желтая карточкаДибба Па
|
46'
54'
1:0
54'
64'
65'
1:1
75'
77'
Состав команд
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
12
Чима
Акас
91
Hiago
II
Кальмар 4-4-2
- Основной состав
- 32 Хёгг Лукас Вратарь
- 22 Хальберг Мелькер Защитник
- 23 Эльм Виктор Защитник
- 5 Агардиус Виктор Защитник
- 12 Чима Акас Защитник
- 27 Диуф Папе Алиун Полузащитник
- 34 Халльберг Херман Полузащитник
- 29 Ромариньо Перейра Полузащитник
- 91 Hiago II Полузащитник
- 44 Зефёйк Генеро Нападающий
- 31 Nils Froeling Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ole Soederberg Вратарь
- 17 Арокойо Гбенга Защитник
- 2 Торбьорнссон Маркус Защитник
- 11 Нишон Дарланио Нападающий
- 39 Isak Magnusson
- 33 Adrian Edquist
- 38 Adam Hellborg
- Главный тренер: Nanne Bergstrand
Хаммарбю 4-3-3
- Основной состав
- 1 Виланд Йохан Вратарь
- 13 Фенгер Мадс Защитник
- 4 Bjoern Paulsen Защитник
- 5 Фельман Давид Защитник
- 3 Neto Borges Защитник
- 8 Андерсен Йеппе Полузащитник
- 22 Танкович Муамер Полузащитник
- 19 Мартинссон-Нгуали Серж Полузащитник
- 7 Имад Халили Нападающий
- 40 Джурджич Никола Нападающий
- 6 Хамад Илоан Нападающий
- Запасные игроки
- 77 Матс Солхеим Защитник
- 18 Rebin Assad Полузащитник
- 14 Дибба Па Нападающий
- 9 Свеннсен Сандер Нападающий
- 21 Oscar Krusnell
- 20 Abdul Halik Hudu
- 25 Davor Blazevic
- Главный тренер: Stefan Billborn
Предыдущие игры
Кальмар (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 22.05.2018 Эребру 2:1 Кальмар А
- 18.05.2018 Броммапойкарна 2:1 Кальмар А
- 14.05.2018 Кальмар 1:0 Сириус А
- 06.05.2018 Далкурд 1:2 Кальмар А
- 29.04.2018 Кальмар 3:0 Мальмё А
- 22.04.2018 Треллеборг 0:1 Кальмар А
- 18.04.2018 Кальмар 1:1 Эстерсунд А
- 15.04.2018 Норрчёпинг 3:1 Кальмар А
- 08.04.2018 Кальмар 1:0 Эльфсборг А
- 01.04.2018 Хеккен 1:0 Кальмар А
- 25.03.2018 Кальмар 3:2 Эстер ТМК
- 17.03.2018 Кальмар 1:1 Норрчёпинг ТМК
- 10.03.2018 Кальмар 1:0 Йёнчёпинг ТМК
- 03.03.2018 Эстерсунд 3:0 Кальмар К
- 25.02.2018 Кальмар 2:1 Треллеборг К
- 17.02.2018 Кальмар 0:0 Отвидаберг К
- 08.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Кальмар ТМК
- 05.02.2018 Кальмар 1:1 Локомотив Москва ТМК
- 05.11.2017 Кальмар 0:2 Юргорден А
- 29.10.2017 Хеккен 2:0 Кальмар А
Хаммарбю (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 20.05.2018 Хаммарбю 0:1 АИК А
- 16.05.2018 Хаммарбю 3:2 Мальмё А
- 13.05.2018 Эребру 1:2 Хаммарбю А
- 05.05.2018 Хаммарбю 4:3 Сундсвалль А
- 29.04.2018 Юргорден 1:2 Хаммарбю А
- 22.04.2018 Хеккен 2:2 Хаммарбю А
- 19.04.2018 Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг А
- 16.04.2018 Хаммарбю 4:0 Броммапойкарна А
- 10.04.2018 Гётеборг 1:2 Хаммарбю А
- 01.04.2018 Хаммарбю 3:1 Сириус А
- 25.03.2018 Хаммарбю 3:2 Норрчёпинг ТМК
- 18.03.2018 Хаммарбю 3:0 Мариехамн ТМК
- 04.03.2018 Эльфсборг 2:1 Хаммарбю К
- 25.02.2018 Хаммарбю 3:3 ГАИС К
- 18.02.2018 Васалунд 1:3 Хаммарбю К
- 10.02.2018 Фрей 4:1 Хаммарбю ТМК
- 06.02.2018 Стад де Ньон 1:2 Хаммарбю КА
- 03.02.2018 Хаммарбю 0:0 Шемрок Роверс КА
- 30.01.2018 Яблонец 2:1 Хаммарбю КА
- 13.01.2018 ХИК 3:4 Хаммарбю ТМК
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 1
Хаммарбю: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 7
- 16.10.2017 Кальмар 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 09.04.2017 Хаммарбю 1:1 Кальмар Аллсвенскан
- 07.08.2016 Хаммарбю 2:1 Кальмар Аллсвенскан
- 14.05.2016 Кальмар 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан
- 28.08.2015 Хаммарбю 0:0 Кальмар Аллсвенскан
- 04.06.2015 Кальмар 2:2 Хаммарбю Аллсвенскан
- 11.03.2012 Хаммарбю 0:1 Кальмар Товарищеские матчи. Сборные
- 30.08.2009 Кальмар 3:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 06.05.2009 Хаммарбю 1:4 Кальмар Аллсвенскан
- 14.09.2008 Хаммарбю 1:2 Кальмар Аллсвенскан
- 21.08.2008 Хаммарбю 0:1 Кальмар Шведский кубок
- 20.04.2008 Кальмар 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан
Кальмар
Хаммарбю
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|11
|8
|2
|1
|25 - 14
|26
|2.
|АИК
|12
|6
|6
|0
|19 - 9
|24
|3.
|Норрчёпинг
|11
|7
|2
|2
|21 - 12
|23
|4.
|Юргорден
|12
|6
|2
|4
|19 - 11
|20
|5.
|Эребру
|11
|5
|4
|2
|16 - 12
|19
|6.
|Эстерсунд
|11
|5
|2
|4
|18 - 15
|17
|7.
|Кальмар
|11
|5
|2
|4
|13 - 11
|17
|8.
|Сундсвалль
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|9.
|Хеккен
|11
|4
|3
|4
|16 - 11
|15
|10.
|Мальмё
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|11.
|Гётеборг
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|12.
|Эльфсборг
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|13.
|Треллеборг
|11
|3
|2
|6
|10 - 16
|11
|14.
|Броммапойкарна
|11
|3
|1
|7
|8 - 21
|10
|15.
|Далкурд
|11
|1
|2
|8
|12 - 23
|5
|16.
|Сириус
|11
|1
|2
|8
|10 - 25
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Кальмар делает замену. Зефёйк Генеро уходит с поля, а Нишон Дарланио выходит на его замену.
77'
Дибба Па получил желтую карточку от судьи
76'
Хаммарбю делает замену. Neto Borges уходит с поля, а Матс Солхеим выходит на его замену.
75'
Фельман Давид получил желтую карточку от судьи
65'
Г О О О О Л - Андерсен Йеппе бьет в цель!
64'
Hiago получил желтую карточку от судьи
62'
Хаммарбю делает замену. Хамад Илоан уходит с поля, а Свеннсен Сандер выходит на его замену.
58'
Кальмар делает замену. Nils Froeling уходит с поля, а Isak Magnusson выходит на его замену.
54'
Танкович Муамер получил желтую карточку от судьи
54'
Г О О О О Л - Ромариньо Перейра из команды Кальмар забивает с точки!
46'
Начался второй тайм!
46'
Neto Borges получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Хаммарбю делает замену. Джурджич Никола уходит с поля, а Дибба Па выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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