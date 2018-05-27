  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швеция
  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 9313
Кальмар
1:1
Конец матча
Хаммарбю
0'
46' Желтая карточка
Neto Borges
1:0
54' Пенальти
Ромариньо Перейра
54' Желтая карточка
Танкович Муамер
64' Желтая карточка
Hiago II
1:1
65' Гол
Андерсен Йеппе
75' Желтая карточка
Фельман Давид
77' Желтая карточка
Дибба Па
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Кальмар делает замену. Зефёйк Генеро уходит с поля, а Нишон Дарланио выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Дибба Па получил желтую карточку от судьи
76'
Хаммарбю делает замену. Neto Borges уходит с поля, а Матс Солхеим выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Фельман Давид получил желтую карточку от судьи
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Андерсен Йеппе бьет в цель!

Желтая карточка
64'
Hiago получил желтую карточку от судьи
62'
Хаммарбю делает замену. Хамад Илоан уходит с поля, а Свеннсен Сандер выходит на его замену.
58'
Кальмар делает замену. Nils Froeling уходит с поля, а Isak Magnusson выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Танкович Муамер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Ромариньо Перейра из команды Кальмар забивает с точки!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Желтая карточка
46'
Neto Borges получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Хаммарбю делает замену. Джурджич Никола уходит с поля, а Дибба Па выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация