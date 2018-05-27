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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 14099
Мальмё
1:1
Конец матча
Далкурд
0'
0:1
43' Гол
Ahmed Awad
1:1
55' Гол
Страндберг Карлос
56' Желтая карточка
Розенберг Маркус
58' Желтая карточка
Страндберг Карлос
59' Желтая карточка
Де Джон Алекс
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Далкурд делает замену. Yukiya Sugita уходит с поля, а Robin Tranberg выходит на его замену.
73'
Мальме делает замену. Сванберг Маттиас уходит с поля, а Еремеефф Александер выходит на его замену.
72'
Далкурд делает замену. Берг Оливер уходит с поля, а Бну-Марзук Юнес выходит на его замену.
63'
Мальме делает замену. Сафари Беранг уходит с поля, а Samuel Adrian выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Де Джон Алекс получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
58'
Страндберг Карлос получил желтую карточку от судьи
57'
Далкурд делает замену. Ahmed Awad уходит с поля, а Ахмед Аммар выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Розенберг Маркус получил желтую карточку от судьи
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Страндберг Карлос бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Ahmed Awad бьет в цель!
35'
Мальме делает замену. Рикс Сёрен уходит с поля, а Felix Konstandeliasz выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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