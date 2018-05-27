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Стадион: Stadion Зрители: 14099
0:1
43' ГолAhmed Awad
1:1
55' ГолСтрандберг Карлос
56' Желтая карточкаРозенберг Маркус
58' Желтая карточкаСтрандберг Карлос
59' Желтая карточкаДе Джон Алекс
|
43'
0:1
55'
1:1
56'
59'
Состав команд
54
Simon
Strand
14
Берг
Оливер
10
Ahmed
Awad
Мальмё 4-4-2
- Основной состав
- 29 Андерссон Фредрик Вратарь
- 2 Eric Larsson Защитник
- 24 Нильсен Лассе Защитник
- 31 Franz Brorsson II Защитник
- 4 Сафари Беранг Защитник
- 32 Сванберг Маттиас Полузащитник
- 6 Левицки Оскар Полузащитник
- 20 Инносент Бонке Полузащитник
- 5 Рикс Сёрен Полузащитник
- 9 Розенберг Маркус Нападающий
- 10 Страндберг Карлос Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Ссеванкамбо Исак Защитник
- 35 Samuel Adrian Полузащитник
- 11 Еремеефф Александер Нападающий
- 40 Hugo Andersson
- 39 Felix Konstandeliasz
- 38 Laorent Shabani
- 30 Mattias Nilsson
- Главный тренер: Daniel Andersson
Далкурд 4-4-2
- Основной состав
- 1 Молин Сикстен Вратарь
- 54 Simon Strand Защитник
- 3 Сисей Кебба Защитник
- 4 Де Джон Алекс Защитник
- 2 Henrik Loefkvist Защитник
- 11 Yukiya Sugita Полузащитник
- 14 Берг Оливер Полузащитник
- 5 Амин Реван Полузащитник
- 25 Malkolm Moenza Полузащитник
- 77 Mohamed Turay Нападающий
- 10 Ahmed Awad Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Irfan Jasarevic Защитник
- 6 Robin Tranberg Защитник
- 19 Бну-Марзук Юнес Полузащитник
- 8 Ахмед Аммар Полузащитник
- 94 Аяз Ферхад Полузащитник
- 9 Leonard Pllana Нападающий
- 30 Leopold Wahlstedt
- Главный тренер: Azrudin Valentic
Предыдущие игры
Мальмё (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 20.05.2018 Мальмё 2:0 Хеккен А
- 16.05.2018 Хаммарбю 3:2 Мальмё А
- 13.05.2018 Треллеборг 1:0 Мальмё А
- 10.05.2018 Юргорден 3:0 Мальмё К
- 07.05.2018 Мальмё 1:2 Гётеборг А
- 03.05.2018 Мальмё 1:0 Юргорден А
- 29.04.2018 Кальмар 3:0 Мальмё А
- 23.04.2018 Мальмё 3:1 Броммапойкарна А
- 18.04.2018 Юргорден 3:0 Мальмё А
- 13.04.2018 Сундсвалль 2:2 Мальмё А
- 09.04.2018 Мальмё 1:1 АИК А
- 02.04.2018 Эльфсборг 1:2 Мальмё А
- 17.03.2018 Эстерсунд 0:1 Мальмё К
- 10.03.2018 Мальмё 1:0 Гётеборг К
- 04.03.2018 Мальмё 3:1 Броммапойкарна К
- 27.02.2018 Мальмё 2:2 Роскилле ТМК
- 25.02.2018 Гефле 0:3 Мальмё К
- 18.02.2018 Мальмё 1:0 Далкурд К
- 08.02.2018 Ди Си Юнайтед 1:2 Мальмё ТМК
- 03.02.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Мальмё ТМК
Далкурд (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 24.05.2018 Далкурд 1:4 Эльфсборг А
- 19.05.2018 Норрчёпинг 4:2 Далкурд А
- 13.05.2018 Юргорден 1:0 Далкурд А
- 06.05.2018 Далкурд 1:2 Кальмар А
- 30.04.2018 Эребру 3:2 Далкурд А
- 22.04.2018 Далкурд 2:2 Сундсвалль А
- 19.04.2018 Гётеборг 1:0 Далкурд А
- 14.04.2018 Хеккен 3:0 Далкурд А
- 08.04.2018 Далкурд 3:0 Эстерсунд А
- 02.04.2018 АИК 2:0 Далкурд А
- 04.03.2018 Далкурд 2:2 Гефле К
- 25.02.2018 Броммапойкарна 2:0 Далкурд К
- 18.02.2018 Мальмё 1:0 Далкурд К
- 05.02.2018 Бэйцзин Гоань 1:3 Далкурд КА
- 03.02.2018 Далкурд 1:1 Яблонец КА
- 30.01.2018 Шемрок Роверс 0:0 Далкурд КА
- 25.01.2018 Фрей 1:2 Далкурд ТМК
- 04.11.2017 Треллеборг 2:2 Далкурд С
- 28.10.2017 Далкурд 1:0 ГАИС С
- 24.10.2017 Броммапойкарна 1:0 Далкурд С
Последние игры между собой
Мальмё: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Далкурд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 18.02.2018 Мальмё 1:0 Далкурд Кубок
Мальмё
Далкурд
-
3 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|11
|8
|2
|1
|25 - 14
|26
|2.
|АИК
|12
|6
|6
|0
|19 - 9
|24
|3.
|Норрчёпинг
|11
|7
|2
|2
|21 - 12
|23
|4.
|Юргорден
|12
|6
|2
|4
|19 - 11
|20
|5.
|Эребру
|11
|5
|4
|2
|16 - 12
|19
|6.
|Эстерсунд
|11
|5
|2
|4
|18 - 15
|17
|7.
|Кальмар
|11
|5
|2
|4
|13 - 11
|17
|8.
|Сундсвалль
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|9.
|Хеккен
|11
|4
|3
|4
|16 - 11
|15
|10.
|Мальмё
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|11.
|Гётеборг
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|12.
|Эльфсборг
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|13.
|Треллеборг
|11
|3
|2
|6
|10 - 16
|11
|14.
|Броммапойкарна
|11
|3
|1
|7
|8 - 21
|10
|15.
|Далкурд
|11
|1
|2
|8
|12 - 23
|5
|16.
|Сириус
|11
|1
|2
|8
|10 - 25
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Далкурд делает замену. Yukiya Sugita уходит с поля, а Robin Tranberg выходит на его замену.
73'
Мальме делает замену. Сванберг Маттиас уходит с поля, а Еремеефф Александер выходит на его замену.
72'
Далкурд делает замену. Берг Оливер уходит с поля, а Бну-Марзук Юнес выходит на его замену.
63'
Мальме делает замену. Сафари Беранг уходит с поля, а Samuel Adrian выходит на его замену.
59'
Де Джон Алекс получил желтую карточку от судьи
58'
Страндберг Карлос получил желтую карточку от судьи
57'
Далкурд делает замену. Ahmed Awad уходит с поля, а Ахмед Аммар выходит на его замену.
56'
Розенберг Маркус получил желтую карточку от судьи
55'
Г О О О О Л - Страндберг Карлос бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Ahmed Awad бьет в цель!
35'
Мальме делает замену. Рикс Сёрен уходит с поля, а Felix Konstandeliasz выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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