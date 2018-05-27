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Стадион: Boraas Arena Зрители: 4762
2:1
Конец матча
0:1
9' ГолSebastian Ohlsson II
28' Желтая карточкаХаджикадунич Деннис
1:1
31' ГолЛундевалль Симон
2:1
34' ГолЛундевалль Симон
81' Желтая карточкаИшизаки Стефан
|
9'
0:1
31'
1:1
34'
2:1
81'
Состав команд
13
Кайб
Рами
23
Alex
Dyer
11
Issam
Jebali
Эльфсборг 4-5-1
- Основной состав
- 1 Стур-Эллегор Кевин Вратарь
- 7 Густавссон Даниэль Защитник
- 14 Дрешевич Ибрахим Защитник
- 12 Joakim Nilsson II Защитник
- 13 Кайб Рами Защитник
- 24 Ишизаки Стефан Полузащитник
- 16 Robert Gojani Полузащитник
- 23 Alex Dyer Полузащитник
- 18 Ольссон Симон Полузащитник
- 10 Лундевалль Симон Полузащитник
- 11 Issam Jebali Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ольссон Давид Вратарь
- 5 Joergen Horn Защитник
- 8 Холмен Самуэль Полузащитник
- 20 Байрами Эмир Полузащитник
- 22 Проделль Виктор Нападающий
- 17 Фрик Пер Нападающий
- 19 Jesper Karlsson
- Главный тренер: Jimmy Thelin
Треллеборг 4-4-2
- Основной состав
- 30 Юханссон Марко Вратарь
- 15 Нильсен Лассе II Защитник
- 19 Хаджикадунич Деннис Защитник
- 14 Блумквист Александр Защитник
- 5 Anton Tideman Защитник
- 20 Felix Hoerberg Полузащитник
- 3 Sebastian Ohlsson II Полузащитник
- 8 Нильссон Робин Полузащитник
- 7 Андерссон Эрик Полузащитник
- 10 Zoran Jovanovic Нападающий
- 11 Хуммет Денис Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Johan Brannefalk Защитник
- 37 Магнус Андерссон Защитник
- 9 Поде Маркус Полузащитник
- 28 Furkan Motori Полузащитник
- 22 Карлссон Отар Нападающий
- 23 Franz Brorsson III
- 32 Dennis Petersson
- Главный тренер: Patrick Winqvist
Предыдущие игры
Эльфсборг (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 24.05.2018 Далкурд 1:4 Эльфсборг А
- 21.05.2018 Эльфсборг 1:1 Гётеборг А
- 14.05.2018 Хеккен 5:0 Эльфсборг А
- 06.05.2018 Эльфсборг 0:0 АИК А
- 29.04.2018 Сундсвалль 2:1 Эльфсборг А
- 23.04.2018 Эльфсборг 2:2 Юргорден А
- 19.04.2018 Броммапойкарна 0:2 Эльфсборг А
- 14.04.2018 Эльфсборг 0:1 Сириус А
- 08.04.2018 Кальмар 1:0 Эльфсборг А
- 02.04.2018 Эльфсборг 1:2 Мальмё А
- 24.03.2018 Эльфсборг 3:0 Хальмстад ТМК
- 16.03.2018 Эльфсборг 2:0 Ландскруна ТМК
- 04.03.2018 Эльфсборг 2:1 Хаммарбю К
- 25.02.2018 Васалунд 0:4 Эльфсборг К
- 19.02.2018 Эльфсборг 2:3 ГАИС К
- 13.02.2018 Эльфсборг 2:0 Шёвде АИК ТМК
- 10.02.2018 Эльфсборг 1:0 Эргрюте ТМК
- 29.01.2018 Эльфсборг 2:0 Бранн ТМК
- 20.01.2018 Эльфсборг 1:1 Сарпсборг-08 ТМК
- 05.11.2017 Эльфсборг 3:3 Норрчёпинг А
Треллеборг (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 24.05.2018 Треллеборг 2:1 Броммапойкарна А
- 19.05.2018 Сириус 1:1 Треллеборг А
- 13.05.2018 Треллеборг 1:0 Мальмё А
- 06.05.2018 Треллеборг 0:3 Хеккен А
- 29.04.2018 Норрчёпинг 1:2 Треллеборг А
- 22.04.2018 Треллеборг 0:1 Кальмар А
- 17.04.2018 Сундсвалль 1:0 Треллеборг А
- 13.04.2018 Треллеборг 1:2 Эребру А
- 08.04.2018 Юргорден 1:1 Треллеборг А
- 01.04.2018 Треллеборг 1:3 Гётеборг А
- 25.03.2018 ГАИС 2:1 Треллеборг ТМК
- 17.03.2018 Хальмстад 1:2 Треллеборг ТМК
- 03.03.2018 Треллеборг 3:0 Отвидаберг К
- 25.02.2018 Кальмар 2:1 Треллеборг К
- 09.02.2018 Эстерсунд 3:0 Треллеборг К
- 03.02.2018 Треллеборг 3:3 Эстер ТМК
- 27.01.2018 Треллеборг 3:1 Вернаму ТМК
- 19.11.2017 Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг А
- 15.11.2017 Треллеборг 2:0 Йёнчёпинг А
- 04.11.2017 Треллеборг 2:2 Далкурд С
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Треллеборг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
- 23.10.2011 Эльфсборг 3:0 Треллеборг Аллсвенскан
- 16.05.2011 Треллеборг 3:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 19.09.2010 Треллеборг 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 25.04.2010 Эльфсборг 4:1 Треллеборг Аллсвенскан
- 17.10.2009 Треллеборг 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 25.05.2009 Эльфсборг 1:0 Треллеборг Аллсвенскан
- 17.02.2009 Эльфсборг 0:3 Треллеборг Товарищеские матчи. Сборные
- 21.10.2008 Эльфсборг 4:1 Треллеборг Аллсвенскан
- 07.05.2008 Треллеборг 0:2 Эльфсборг Аллсвенскан
Эльфсборг
Треллеборг
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|11
|8
|2
|1
|25 - 14
|26
|2.
|АИК
|12
|6
|6
|0
|19 - 9
|24
|3.
|Норрчёпинг
|11
|7
|2
|2
|21 - 12
|23
|4.
|Юргорден
|12
|6
|2
|4
|19 - 11
|20
|5.
|Эребру
|11
|5
|4
|2
|16 - 12
|19
|6.
|Эстерсунд
|11
|5
|2
|4
|18 - 15
|17
|7.
|Кальмар
|11
|5
|2
|4
|13 - 11
|17
|8.
|Сундсвалль
|10
|4
|3
|3
|17 - 13
|15
|9.
|Хеккен
|11
|4
|3
|4
|16 - 11
|15
|10.
|Мальмё
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|11.
|Гётеборг
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|12.
|Эльфсборг
|11
|3
|3
|5
|13 - 16
|12
|13.
|Треллеборг
|11
|3
|2
|6
|10 - 16
|11
|14.
|Броммапойкарна
|11
|3
|1
|7
|8 - 21
|10
|15.
|Далкурд
|11
|1
|2
|8
|12 - 23
|5
|16.
|Сириус
|11
|1
|2
|8
|10 - 25
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Эльфсборг делает замену. Ишизаки Стефан уходит с поля, а Байрами Эмир выходит на его замену.
82'
Эльфсборг делает замену. Joakim Nilsson уходит с поля, а Йорген Хорн выходит на его замену.
81'
Ишизаки Стефан получил желтую карточку от судьи
79'
Треллеборг делает замену. Нильсен Лассе II уходит с поля, а Карлссон Отар выходит на его замену.
62'
Треллеборг делает замену. Хуммет Денис уходит с поля, а Freddie Brorsson выходит на его замену.
55'
Треллеборг делает замену. Зоран Йованович уходит с поля, а Поде Маркус выходит на его замену.
50'
Эльфсборг делает замену. Robert Gojani уходит с поля, а Холмен Самуэль выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Г О О О О Л - Лундевалль Симон бьет в цель!
31'
Г О О О О Л - Лундевалль Симон бьет в цель!
28'
Хаджикадунич Деннис получил желтую карточку от судьи
9'
Г О О О О Л - Sebastian Ohlsson бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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