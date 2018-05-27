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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 4762
Эльфсборг
2:1
Конец матча
Треллеборг
0'
0:1
9' Гол
Sebastian Ohlsson II
28' Желтая карточка
Хаджикадунич Деннис
1:1
31' Гол
Лундевалль Симон
2:1
34' Гол
Лундевалль Симон
81' Желтая карточка
Ишизаки Стефан
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Эльфсборг делает замену. Ишизаки Стефан уходит с поля, а Байрами Эмир выходит на его замену.
82'
Эльфсборг делает замену. Joakim Nilsson уходит с поля, а Йорген Хорн выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Ишизаки Стефан получил желтую карточку от судьи
79'
Треллеборг делает замену. Нильсен Лассе II уходит с поля, а Карлссон Отар выходит на его замену.
62'
Треллеборг делает замену. Хуммет Денис уходит с поля, а Freddie Brorsson выходит на его замену.

55'
Треллеборг делает замену. Зоран Йованович уходит с поля, а Поде Маркус выходит на его замену.
50'
Эльфсборг делает замену. Robert Gojani уходит с поля, а Холмен Самуэль выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Лундевалль Симон бьет в цель!
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Лундевалль Симон бьет в цель!
Желтая карточка
28'
Хаджикадунич Деннис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Sebastian Ohlsson бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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