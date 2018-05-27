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Стадион: Исачсен Зрители: 1352
1:0
Конец матча
1:0
19' ГолSondre Solholm Johansen
48' Желтая карточкаAlexander Betten Hansen
67' Желтая карточкаГундерсен Мадс
|
19'
1:0
67'
Состав команд
Мьёндален 4-3-3
- Основной состав
- 12 Lukas Jonsson Вратарь
- 5 Alexander Betten Hansen Защитник
- 23 Sondre Solholm Johansen Защитник
- 2 Quint Jansen Защитник
- 3 Vetle Dragsnes Защитник
- 16 Гундерсен Мадс Полузащитник
- 11 Christian Gauseth Полузащитник
- 19 Линнсет Йонатан Полузащитник
- 7 Ylldren Ibrahimaj Нападающий
- 20 Ousseynou Boye Нападающий
- 14 Vamoiti Diomande Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Бокве Жорж Вратарь
- 6 Sebastian Hedlund Защитник
- 4 William Saelid Sell Защитник
- 22 Henrik Gulden Полузащитник
- 18 Andreas Hellum Нападающий
- 17 Sebastian Hansen III
- 21 Alfred Scriven
- Главный тренер: Vegard Hansen
Саннес Ульф 4-2-3-1
- Основной состав
- 77 Ориджи Арнольд Вратарь
- 21 Herman Kleppa Защитник
- 16 Хейккиля Тапио Защитник
- 14 Akinsola Akinyemi Защитник
- 3 Йонссон Видар Защитник
- 6 Ворторен Нилс Полузащитник
- 4 Axel Kryger Полузащитник
- 8 Йохансен Реми Полузащитник
- 15 Vegard Oestraat Erlien Полузащитник
- 11 Дансо Эриксон Полузащитник
- 30 Kent Haavard Eriksen Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Deniss Korneiciks Вратарь
- 22 Богданович Ясмин Защитник
- 5 Daniel Edvardsen Защитник
- 27 Vegard Aasen Полузащитник
- 9 Угвуаду Оньекачи Нападающий
- Главный тренер: Bengt Saeternes
Предыдущие игры
Мьёндален (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 21.05.2018 Стрёммен 0:1 Мьёндален ПД
- 16.05.2018 Мьёндален 0:2 Улленсакер/Киса ПД
- 13.05.2018 Конгсвингер 0:1 Мьёндален ПД
- 09.05.2018 Мьёндален 2:0 Стабек К
- 06.05.2018 Олесунн 2:1 Мьёндален ПД
- 02.05.2018 Фрам Ларвик 2:3 Мьёндален К
- 29.04.2018 Мьёндален 0:0 Тромсдален ПД
- 22.04.2018 Ерв 0:0 Мьёндален ПД
- 18.04.2018 Флинт 2:4 Мьёндален К
- 14.04.2018 Мьёндален 0:0 Согндаль ПД
- 10.04.2018 Викинг 0:2 Мьёндален ПД
- 02.04.2018 Мьёндален 1:1 Флурё ПД
- 23.03.2018 Мьёндален 2:0 Лиллестрём ТМК
- 03.03.2018 Стрёмсгодсет 5:0 Мьёндален ТМК
- 25.01.2018 Мьёндален 6:1 Саннефьёрд ТМК
- 19.11.2017 Мьёндален 1:2 Ранхейм ТПМ
- 11.11.2017 Мьёндален 3:1 Улленсакер/Киса ТПМ
- 05.11.2017 Эльверум 0:3 Мьёндален ПД
- 29.10.2017 Мьёндален 3:1 Левангер ПД
- 22.10.2017 Конгсвингер 3:2 Мьёндален ПД
Саннес Ульф (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 21.05.2018 Саннес Ульф 2:1 Тромсдален ПД
- 16.05.2018 Викинг 5:2 Саннес Ульф ПД
- 13.05.2018 Саннес Ульф 4:0 Флурё ПД
- 09.05.2018 Брюне 1:0 Саннес Ульф К
- 06.05.2018 Согндаль 2:2 Саннес Ульф ПД
- 02.05.2018 Саннес Ульф 1:0 Видар К
- 29.04.2018 Саннес Ульф 0:0 Ерв ПД
- 24.04.2018 Хам-Кам 0:0 Саннес Ульф ПД
- 18.04.2018 Сула 2:3 Саннес Ульф К
- 15.04.2018 Саннес Ульф 1:0 Левангер ПД
- 08.04.2018 Нест-Сотра 2:3 Саннес Ульф ПД
- 02.04.2018 Саннес Ульф 2:1 Стрёммен ПД
- 23.03.2018 Бранн 1:1 Саннес Ульф ТМК
- 12.11.2017 Ранхейм 1:0 Саннес Ульф ТПМ
- 05.11.2017 Фредрикстад 3:0 Саннес Ульф ПД
- 29.10.2017 Саннес Ульф 0:3 Конгсвингер ПД
- 22.10.2017 Эльверум 0:1 Саннес Ульф ПД
- 15.10.2017 Саннес Ульф 2:2 Арендал ПД
- 01.10.2017 Ранхейм 0:1 Саннес Ульф ПД
- 24.09.2017 Саннес Ульф 2:0 Стрёммен ПД
Последние игры между собой
Мьёндален: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Саннес Ульф: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
- 23.07.2017 Саннес Ульф 1:0 Мьёндален Первый дивизион
- 19.05.2017 Мьёндален 2:2 Саннес Ульф Первый дивизион
- 02.10.2016 Мьёндален 1:0 Саннес Ульф Первый дивизион
- 11.04.2016 Саннес Ульф 5:0 Мьёндален Первый дивизион
- 19.02.2016 Саннес Ульф 0:0 Мьёндален Товарищеские матчи. Клубы
- 24.09.2011 Саннес Ульф 4:1 Мьёндален Адекколига
- 16.05.2011 Мьёндален 2:1 Саннес Ульф Адекколига
- 29.08.2010 Саннес Ульф 0:2 Мьёндален Адекколига
- 04.07.2010 Мьёндален 2:2 Саннес Ульф Адекколига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|2.
|Викинг
|10
|6
|1
|3
|23 - 14
|19
|3.
|Саннес Ульф
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|4.
|Ерв
|9
|4
|4
|1
|12 - 10
|16
|5.
|Согндаль
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|6.
|Мьёндален
|10
|4
|4
|2
|7 - 5
|16
|7.
|Улленсакер/Киса
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|8.
|Осане
|10
|4
|3
|3
|17 - 16
|15
|9.
|Нутодден
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|10.
|Хам-Кам
|10
|3
|4
|3
|16 - 15
|13
|11.
|Левангер
|10
|3
|2
|5
|13 - 18
|11
|12.
|Нест-Сотра
|10
|3
|1
|6
|14 - 18
|10
|13.
|Тромсдален
|9
|2
|3
|4
|12 - 17
|9
|14.
|Конгсвингер
|9
|2
|1
|6
|10 - 18
|7
|15.
|Стрёммен
|10
|2
|1
|7
|16 - 20
|7
|16.
|Флурё
|10
|1
|2
|7
|5 - 24
|5
Второй тайм
90'
Мьендален делает замену. Вамоити Диоманде уходит с поля, а William Saelid Sell выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Саннес Ульф делает замену. Vegard Oestraat Erlien уходит с поля, а Vegard Aasen выходит на его замену.
87'
Саннес Ульф делает замену. Хейккиля Тапио уходит с поля, а Daniel Edvardsen выходит на его замену.
83'
Мьендален делает замену. Ylldren Ibrahimaj уходит с поля, а Andreas Hellum выходит на его замену.
77'
Мьендален делает замену. Гундерсен Мадс уходит с поля, а Henrik Gulden выходит на его замену.
67'
Гундерсен Мадс получил желтую карточку от судьи
64'
Саннес Ульф делает замену. Йохансен Реми уходит с поля, а Угвуаду Оньекачи выходит на его замену.
48'
Alexander Betten Hansen получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
19'
Г О О О О Л - Sondre Solholm Johansen бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Isachsen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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