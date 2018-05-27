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Стадион: Зрители: 1352
Мьёндален
1:0
Конец матча
Саннес Ульф
0'
1:0
19' Гол
Sondre Solholm Johansen
48' Желтая карточка
Alexander Betten Hansen
67' Желтая карточка
Гундерсен Мадс
90'+6
Второй тайм
90'
Мьендален делает замену. Вамоити Диоманде уходит с поля, а William Saelid Sell выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Саннес Ульф делает замену. Vegard Oestraat Erlien уходит с поля, а Vegard Aasen выходит на его замену.
87'
Саннес Ульф делает замену. Хейккиля Тапио уходит с поля, а Daniel Edvardsen выходит на его замену.
83'
Мьендален делает замену. Ylldren Ibrahimaj уходит с поля, а Andreas Hellum выходит на его замену.
77'
Мьендален делает замену. Гундерсен Мадс уходит с поля, а Henrik Gulden выходит на его замену.

Желтая карточка
67'
Гундерсен Мадс получил желтую карточку от судьи
64'
Саннес Ульф делает замену. Йохансен Реми уходит с поля, а Угвуаду Оньекачи выходит на его замену.
Желтая карточка
48'
Alexander Betten Hansen получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Sondre Solholm Johansen бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Isachsen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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