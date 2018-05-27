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Стадион: Зрители: 4192
Хёугесунн
1:0
Конец матча
Тромсё
0'
1:0
30' Гол в свои ворота
Антонсен Кент-Аре
89' Желтая карточка
Magnar Oedegaard
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Хёугесунн делает замену. Гюткьяер Фредерик уходит с поля, а Кнудсен Фредрик выходит на его замену.
Желтая карточка
89'
Магнар Одегаард получил желтую карточку от судьи
86'
Хёугесунн делает замену. Babajide David уходит с поля, а Ibrahima Kone выходит на его замену.
86'
Тромсё делает замену. Симен Вангберг уходит с поля, а Вук Слободан выходит на его замену.
58'
Тромсё делает замену. Эспейор Рунар уходит с поля, а Lasse Nilsen выходит на его замену.

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Антонсен Кент-Аре уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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