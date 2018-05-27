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Стадион: Хуагесунд Зрители: 4192
1:0
30' Гол в свои воротаАнтонсен Кент-Аре
89' Желтая карточкаMagnar Oedegaard
|
30'
1:0
89'
Состав команд
16
Лейте
Бруно
Хёугесунн 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Бротвейт Пер Вратарь
- 19 Харальдсейд Кристоффер Защитник
- 3 Карамоко Бенджамин Защитник
- 18 Скьерве Вегард Защитник
- 22 Стёлос Александер Защитник
- 77 Babajide David Полузащитник
- 8 Тронстад Сондре Полузащитник
- 6 Воге-Нильсен Йоаким Полузащитник
- 14 Torbjoern Kallevaag Полузащитник
- 16 Лейте Бруно Полузащитник
- 9 Гюткьяер Фредерик Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Сандвик Хельге Вратарь
- 4 Кнудсен Фредрик Защитник
- 55 Ковачевич Александар Полузащитник
- 35 Икеди Энтони
- 31 Kristoffer Gunnarshaug
- 20 Ibrahima Kone
- 33 Kristoffer Velde
- Главный тренер: Eirik Horneland
Тромсё 3-5-2
- Основной состав
- 1 Gudmund Taksdal Kongshavn Вратарь
- 5 Magnar Oedegaard Защитник
- 22 Simen Wangberg Защитник
- 26 Jostein Gundersen Защитник
- 3 Антонсен Кент-Аре Полузащитник
- 7 Педерсен Мортен-Гамст Полузащитник
- 6 Christian Landu Landu Полузащитник
- 17 Бернтсен Даниэль Полузащитник
- 11 Тейлор Роберт Полузащитник
- 42 Бакенга Мушага Нападающий
- 30 Эспейор Рунар Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Jacob Karlstroem Вратарь
- 15 Андерсен Магнус Полузащитник
- 8 Кьяергор Оливер Полузащитник
- 25 Lasse Nilsen Полузащитник
- 9 Вук Слободан Нападающий
- 18 Mour Samb
- Главный тренер: Simo Valakari
Предыдущие игры
Хёугесунн (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 21.05.2018 Хёугесунн 1:2 Русенборг Т
- 16.05.2018 Бранн 1:1 Хёугесунн Т
- 13.05.2018 Хёугесунн 3:2 Кристиансунд Т
- 09.05.2018 Нест-Сотра 1:2 Хёугесунн К
- 06.05.2018 Волеренга 2:2 Хёугесунн Т
- 02.05.2018 Лисеклостер 1:2 Хёугесунн К
- 29.04.2018 Старт 0:1 Хёугесунн Т
- 22.04.2018 Хёугесунн 1:0 Стрёмсгодсет Т
- 18.04.2018 Скйолд 0:3 Хёугесунн К
- 15.04.2018 Ранхейм 4:2 Хёугесунн Т
- 08.04.2018 Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Т
- 02.04.2018 Будё-Глимт 0:3 Хёугесунн Т
- 18.03.2018 Хёугесунн 0:1 Мольде Т
- 11.03.2018 Одд 1:2 Хёугесунн Т
- 04.03.2018 Хёугесунн 2:2 Осане ТМК
- 01.03.2018 Хёугесунн 1:2 Вард Хёугесунн ТМК
- 25.02.2018 Хёугесунн 1:0 Кристиансунд ТМК
- 16.02.2018 Хёугесунн 1:2 Викинг ТМК
- 09.02.2018 Хёугесунн 0:0 Одд ТМК
- 03.02.2018 Старт 2:1 Хёугесунн ТМК
Тромсё (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 21.05.2018 Тромсё 3:0 Волеренга Т
- 16.05.2018 Будё-Глимт 0:1 Тромсё Т
- 13.05.2018 Тромсё 1:2 Лиллестрём Т
- 09.05.2018 Альта 0:1 Тромсё К
- 06.05.2018 Бранн 3:0 Тромсё Т
- 02.05.2018 Сенья 0:1 Тромсё К
- 29.04.2018 Тромсё 0:0 Кристиансунд Т
- 22.04.2018 Тромсё 4:1 Саннефьёрд Т
- 18.04.2018 Шервёй 1:3 Тромсё К
- 15.04.2018 Стабек 1:1 Тромсё Т
- 11.04.2018 Тромсё 3:1 Стрёмсгодсет Т
- 08.04.2018 Тромсё 4:0 Ранхейм Т
- 02.04.2018 Мольде 2:1 Тромсё Т
- 11.03.2018 Старт 4:1 Тромсё Т
- 04.03.2018 Будё-Глимт 4:1 Тромсё ТМК
- 18.02.2018 Тромсё 2:2 Ростов ТМК
- 15.02.2018 Волеренга 0:3 Тромсё ТМК
- 09.02.2018 Тромсё 4:0 Тромсдален ТМК
- 01.02.2018 Тромсё 1:0 Рубин ТМК
- 26.01.2018 Санкт-Пёльтен 1:0 Тромсё ТМК
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
Тромсё: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
- 19.11.2017 Тромсё 2:0 Хёугесунн Типпелиген
- 02.07.2017 Хёугесунн 2:0 Тромсё Типпелиген
- 14.08.2016 Хёугесунн 2:1 Тромсё Типпелиген
- 09.07.2016 Тромсё 2:2 Хёугесунн Типпелиген
- 08.11.2015 Хёугесунн 0:1 Тромсё Типпелиген
- 28.06.2015 Тромсё 2:0 Хёугесунн Типпелиген
- 25.08.2013 Хёугесунн 1:0 Тромсё Типпелиген
- 28.04.2013 Тромсё 2:1 Хёугесунн Типпелиген
- 21.10.2012 Тромсё 2:0 Хёугесунн Типпелиген
- 30.06.2012 Тромсё 1:1 Хёугесунн Типпелиген
- 28.10.2011 Хёугесунн 1:1 Тромсё Типпелиген
- 20.03.2011 Тромсё 2:0 Хёугесунн Типпелиген
- 28.08.2010 Хёугесунн 0:0 Тромсё Типпелиген
- 11.04.2010 Тромсё 2:0 Хёугесунн Типпелиген
Хёугесунн
Тромсё
-
6 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
33 Владение мячом, % 67
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|12
|9
|3
|0
|20 - 5
|30
|2.
|Русенборг
|12
|7
|3
|2
|19 - 8
|24
|3.
|Ранхейм
|12
|7
|2
|3
|23 - 20
|23
|4.
|Хёугесунн
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|5.
|Волеренга
|12
|6
|3
|3
|17 - 16
|21
|6.
|Мольде
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|7.
|Сарпсборг-08
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|8.
|Тромсё
|12
|5
|2
|5
|19 - 15
|17
|9.
|Одд
|12
|5
|1
|6
|19 - 16
|16
|10.
|Кристиансунд
|12
|4
|4
|4
|18 - 16
|16
|11.
|Будё-Глимт
|12
|3
|3
|6
|12 - 14
|12
|12.
|Стрёмсгодсет
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|13.
|Лиллестрём
|12
|3
|2
|7
|12 - 19
|11
|14.
|Стабек
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|15.
|Старт
|12
|2
|1
|9
|9 - 27
|7
|16.
|Саннефьёрд
|12
|1
|2
|9
|10 - 27
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Хёугесунн делает замену. Гюткьяер Фредерик уходит с поля, а Кнудсен Фредрик выходит на его замену.
89'
Магнар Одегаард получил желтую карточку от судьи
86'
Хёугесунн делает замену. Babajide David уходит с поля, а Ibrahima Kone выходит на его замену.
86'
Тромсё делает замену. Симен Вангберг уходит с поля, а Вук Слободан выходит на его замену.
58'
Тромсё делает замену. Эспейор Рунар уходит с поля, а Lasse Nilsen выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Г О О О О Л - Антонсен Кент-Аре уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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