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Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr Зрители: 1705
1:0
23' ГолUlrik Berglann
2:0
46' ГолАндерсен Гленн
2:1
52' ГолТрипич Златко
3:1
53' ГолАрам Халили
3:2
69' ГолAniekpeno Udoh
|
23'
1:0
46'
2:0
52'
2:1
53'
3:1
69'
3:2
Состав команд
10
Арам
Халили
Ерв 4-3-3
- Основной состав
- 20 Oeystein Oevretveit Вратарь
- 3 Brice Wembangomo Защитник
- 4 Espen Knudsen Защитник
- 2 Андерсен Гленн Защитник
- 19 Kristoffer Toennessen Защитник
- 8 Thomas Zernichow Полузащитник
- 6 Вихманн Матиас Полузащитник
- 23 Andreas Hagen Полузащитник
- 17 Martin Hoel Andersen Нападающий
- 10 Арам Халили Нападающий
- 7 Ulrik Berglann Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Oeyvind Christoffer Knutsen Вратарь
- 11 Jan Jenssen Полузащитник
- 18 Tobias Collett Полузащитник
- 69 Alexander Lind Нападающий
- 33 Лидберг Исак Нападающий
- 9 Tor Andre Aasheim Нападающий
- 95 Luke Ferreira
- Главный тренер: Arne Sandstoe
Викинг 4-3-3
- Основной состав
- 1 Эустбё Ивен Вратарь
- 3 Viljar Vevatne Защитник
- 5 Накким Маркус Защитник
- 6 Leo Oestigard Защитник
- 23 Викстёль Рольф Защитник
- 14 Даниэльсен Андре Полузащитник
- 18 Рюэрсон Юлиан Полузащитник
- 9 Торстейнбё Фредерик Полузащитник
- 22 Кронберг Клаес Нападающий
- 10 Хёйланд Томми Нападающий
- 11 Трипич Златко Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Amund Wichne Вратарь
- 2 Rasmus Martinsen Защитник
- 4 Tord Johnsen Salte Защитник
- 25 Usmani Sale Полузащитник
- 17 Эрнеманн Стеффен Полузащитник
- 8 Aniekpeno Udoh Нападающий
- 12 Erik-Johannes Arnebrott
- Главный тренер: Бярне Бернтсен
Предыдущие игры
Ерв (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 21.05.2018 Левангер 2:3 Ерв ПД
- 16.05.2018 Ерв 1:0 Нутодден ПД
- 13.05.2018 Стрёммен 2:3 Ерв ПД
- 06.05.2018 Ерв 1:1 Осане ПД
- 02.05.2018 Эгерсунд 2:1 Ерв К
- 29.04.2018 Саннес Ульф 0:0 Ерв ПД
- 22.04.2018 Ерв 0:0 Мьёндален ПД
- 18.04.2018 Виндбьярт 1:2 Ерв К
- 15.04.2018 Конгсвингер 2:0 Ерв ПД
- 08.04.2018 Ерв 1:1 Улленсакер/Киса ПД
- 22.03.2018 Одд 1:1 Ерв ТМК
- 21.02.2018 Одд 2:0 Ерв ТМК
- 05.11.2017 Ерв 0:2 Флурё ПД
- 29.10.2017 Ранхейм 3:1 Ерв ПД
- 22.10.2017 Ерв 1:4 Будё-Глимт ПД
- 15.10.2017 Улленсакер/Киса 7:1 Ерв ПД
- 01.10.2017 Ерв 0:1 Мьёндален ПД
- 24.09.2017 Тромсдален 1:4 Ерв ПД
- 17.09.2017 Ерв 2:0 Саннес Ульф ПД
- 10.09.2017 Осане 1:1 Ерв ПД
Викинг (последние 20 матчей: +11 =1 -8)
- 22.05.2018 Викинг 0:2 Олесунн ПД
- 16.05.2018 Викинг 5:2 Саннес Ульф ПД
- 13.05.2018 Левангер 0:0 Викинг ПД
- 06.05.2018 Викинг 3:1 Нутодден ПД
- 02.05.2018 Брюне 1:0 Викинг К
- 29.04.2018 Улленсакер/Киса 4:5 Викинг ПД
- 22.04.2018 Викинг 4:0 Осане ПД
- 18.04.2018 Мадла 0:2 Викинг К
- 15.04.2018 Тромсдален 0:2 Викинг ПД
- 10.04.2018 Викинг 0:2 Мьёндален ПД
- 02.04.2018 Конгсвингер 0:2 Викинг ПД
- 24.03.2018 Старт 3:1 Викинг ТМК
- 16.02.2018 Хёугесунн 1:2 Викинг ТМК
- 08.02.2018 Бранн 3:2 Викинг ТМК
- 26.11.2017 Викинг 2:0 Стабек Т
- 19.11.2017 Русенборг 2:0 Викинг Т
- 05.11.2017 Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Т
- 29.10.2017 Тромсё 3:0 Викинг Т
- 22.10.2017 Викинг 1:7 Волеренга Т
- 15.10.2017 Кристиансунд 0:2 Викинг Т
Последние игры между собой
Ерв: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Викинг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 17.02.2017 Викинг 2:0 Ерв Товарищеские матчи. Клубы
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|2.
|Викинг
|10
|6
|1
|3
|23 - 14
|19
|3.
|Саннес Ульф
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|4.
|Ерв
|9
|4
|4
|1
|12 - 10
|16
|5.
|Согндаль
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|6.
|Мьёндален
|10
|4
|4
|2
|7 - 5
|16
|7.
|Улленсакер/Киса
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|8.
|Осане
|10
|4
|3
|3
|17 - 16
|15
|9.
|Нутодден
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|10.
|Хам-Кам
|10
|3
|4
|3
|16 - 15
|13
|11.
|Левангер
|10
|3
|2
|5
|13 - 18
|11
|12.
|Нест-Сотра
|10
|3
|1
|6
|14 - 18
|10
|13.
|Тромсдален
|9
|2
|3
|4
|12 - 17
|9
|14.
|Конгсвингер
|9
|2
|1
|6
|10 - 18
|7
|15.
|Стрёммен
|10
|2
|1
|7
|16 - 20
|7
|16.
|Флурё
|10
|1
|2
|7
|5 - 24
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Викинг делает замену. Торстейнбё Фредерик уходит с поля, а Эрнеманн Стеффен выходит на его замену.
76'
Ерв делает замену. Thomas Zernichow уходит с поля, а Ян Йенссен выходит на его замену.
69'
Г О О О О Л - Aniekpeno Udoh бьет в цель!
63'
Ерв делает замену. Арам Халили уходит с поля, а Лидберг Исак выходит на его замену.
58'
Викинг делает замену. Викстёль Рольф уходит с поля, а Usmani Sale выходит на его замену.
58'
Викинг делает замену. Хёйланд Томми уходит с поля, а Aniekpeno Udoh выходит на его замену.
53'
Г О О О О Л - Арам Халили бьет в цель!
52'
Г О О О О Л - Трипич Златко бьет в цель!
46'
Г О О О О Л - Андерсен Гленн бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Ерв делает замену. Андреас Хаген уходит с поля, а Luke Ferreira выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
23'
Г О О О О Л - Ulrik Berglann бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на J. J. Ugland Stadion – Levermyr. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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