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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 1705
Ерв
3:2
Конец матча
Викинг
0'
1:0
23' Гол
Ulrik Berglann
2:0
46' Гол
Андерсен Гленн
2:1
52' Гол
Трипич Златко
3:1
53' Гол
Арам Халили
3:2
69' Гол
Aniekpeno Udoh
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Викинг делает замену. Торстейнбё Фредерик уходит с поля, а Эрнеманн Стеффен выходит на его замену.
76'
Ерв делает замену. Thomas Zernichow уходит с поля, а Ян Йенссен выходит на его замену.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Aniekpeno Udoh бьет в цель!
63'
Ерв делает замену. Арам Халили уходит с поля, а Лидберг Исак выходит на его замену.
58'
Викинг делает замену. Викстёль Рольф уходит с поля, а Usmani Sale выходит на его замену.

58'
Викинг делает замену. Хёйланд Томми уходит с поля, а Aniekpeno Udoh выходит на его замену.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Арам Халили бьет в цель!
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Трипич Златко бьет в цель!
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Андерсен Гленн бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Ерв делает замену. Андреас Хаген уходит с поля, а Luke Ferreira выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Ulrik Berglann бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на J. J. Ugland Stadion – Levermyr. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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