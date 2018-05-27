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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Мариенлист Зрители: 6110
2:0
Конец матча
1:0
45' ГолПедерсен Маркус
46' Желтая карточкаLars Grorud
2:0
83' ГолПеллегрино Амаль
84' Желтая карточкаПеллегрино Амаль
|
45'
1:0
46'
83'
2:0
84'
Состав команд
39
Саетра
Ларс
93
Нгуэн
Токмак
19
Демба
Виктор
10
Pau
Morer
Стрёмсгодсет 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бугге-Петтерсен Эспен Вратарь
- 17 Christopher Lindquist Защитник
- 5 Jakob Glesnes Защитник
- 39 Саетра Ларс Защитник
- 3 Парр Джонатан Защитник
- 7 Стенгель Херман Полузащитник
- 6 Хаугер Хеннинг Полузащитник
- 93 Нгуэн Токмак Полузащитник
- 8 Жради Бассель Полузащитник
- 23 Eirik Ulland Andersen Полузащитник
- 10 Педерсен Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Paal Vestly Heigre Вратарь
- 28 Хейбротен Мариус Защитник
- 26 Вильсвик Ларс-Кристофер Защитник
- 30 Абделлауйе Мостафа Полузащитник
- 11 Токстад Кристоффер Полузащитник
- 19 Франсишку Жуниор Полузащитник
- 90 Пеллегрино Амаль Нападающий
- Главный тренер: Скуллеруд Тор-Оле
Саннефьёрд 3-4-3
- Основной состав
- 12 Йохансен Эрик Вратарь
- 2 Lars Grorud Защитник
- 4 Хансен Кристер Защитник
- 16 Гана Кане Эль-Хаджи Защитник
- 19 Демба Виктор Полузащитник
- 10 Pau Morer Полузащитник
- 5 Вальес Энрик Полузащитник
- 17 Joachim Solberg Olsen Полузащитник
- 6 Mohamed Ofkir Нападающий
- 15 Энгблом Понтус Нападающий
- 11 Кастрати Фламур Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Йонссон Ингвар Вратарь
- 13 Элефтериу Эндрю Полузащитник
- 22 Сёдлунн Андре Полузащитник
- 8 Мьельде Эрик Полузащитник
- 46 George Nuah Gibson
- 25 Sabawon Wahid Shamohammad
- 34 Herman Solberg Nilsen
- Главный тренер: Geir Fevang
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 21.05.2018 Кристиансунд 4:0 Стрёмсгодсет Т
- 16.05.2018 Мольде 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 13.05.2018 Стрёмсгодсет 1:2 Сарпсборг-08 Т
- 09.05.2018 Берум 0:3 Стрёмсгодсет К
- 06.05.2018 Будё-Глимт 2:2 Стрёмсгодсет Т
- 02.05.2018 Валдрес 1:3 Стрёмсгодсет К
- 29.04.2018 Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг Т
- 22.04.2018 Хёугесунн 1:0 Стрёмсгодсет Т
- 18.04.2018 Вестфоссен 1:4 Стрёмсгодсет К
- 15.04.2018 Стрёмсгодсет 3:0 Одд Т
- 11.04.2018 Тромсё 3:1 Стрёмсгодсет Т
- 07.04.2018 Волеренга 1:4 Стрёмсгодсет Т
- 02.04.2018 Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Т
- 22.03.2018 Стрёмсгодсет 3:2 Нутодден ТМК
- 11.03.2018 Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Т
- 03.03.2018 Стрёмсгодсет 5:0 Мьёндален ТМК
- 25.02.2018 Стрёмсгодсет 2:3 Сарпсборг-08 ТМК
- 15.02.2018 Стрёмсгодсет 6:0 Саннефьёрд ТМК
- 09.02.2018 Локомотив Москва 2:2 Стрёмсгодсет ТМК
- 06.02.2018 Краснодар 2:1 Стрёмсгодсет ТМК
Саннефьёрд (последние 20 матчей: +3 =2 -15)
- 21.05.2018 Саннефьёрд 0:1 Сарпсборг-08 Т
- 16.05.2018 Одд 5:0 Саннефьёрд Т
- 12.05.2018 Саннефьёрд 0:1 Волеренга Т
- 06.05.2018 Лиллестрём 1:0 Саннефьёрд Т
- 02.05.2018 Скейд 3:0 Саннефьёрд К
- 29.04.2018 Саннефьёрд 0:1 Бранн Т
- 22.04.2018 Тромсё 4:1 Саннефьёрд Т
- 18.04.2018 Эик-Тёнсберг 1:6 Саннефьёрд К
- 15.04.2018 Саннефьёрд 3:3 Кристиансунд Т
- 11.04.2018 Саннефьёрд 1:2 Ранхейм Т
- 08.04.2018 Саннефьёрд 1:1 Стабек Т
- 02.04.2018 Старт 1:4 Саннефьёрд Т
- 18.03.2018 Стрёммен 3:1 Саннефьёрд ТМК
- 11.03.2018 Мольде 5:0 Саннефьёрд Т
- 04.03.2018 Одд 3:0 Саннефьёрд ТМК
- 21.02.2018 Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд ТМК
- 15.02.2018 Стрёмсгодсет 6:0 Саннефьёрд ТМК
- 09.02.2018 Старт 1:2 Саннефьёрд ТМК
- 02.02.2018 Стабек 1:0 Саннефьёрд ТМК
- 25.01.2018 Мьёндален 6:1 Саннефьёрд ТМК
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 2
Саннефьёрд: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 9
- 15.02.2018 Стрёмсгодсет 6:0 Саннефьёрд Товарищеские матчи. Клубы
- 22.10.2017 Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 22.04.2017 Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд Типпелиген
- 25.03.2017 Стрёмсгодсет 2:2 Саннефьёрд Товарищеские матчи. Клубы
- 01.11.2015 Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 26.04.2015 Стрёмсгодсет 3:2 Саннефьёрд Типпелиген
- 14.03.2015 Стрёмсгодсет 3:0 Саннефьёрд Товарищеские матчи. Клубы
- 07.10.2011 Стрёмсгодсет 3:0 Саннефьёрд Товарищеские матчи. Сборные
- 29.08.2010 Саннефьёрд 0:3 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 11.04.2010 Стрёмсгодсет 4:2 Саннефьёрд Типпелиген
- 28.06.2009 Стрёмсгодсет 1:1 Саннефьёрд Типпелиген
- 03.05.2009 Саннефьёрд 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 31.01.2009 Стрёмсгодсет 0:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи. Сборные
Стрёмсгодсет
Саннефьёрд
-
6 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|12
|9
|3
|0
|20 - 5
|30
|2.
|Русенборг
|12
|7
|3
|2
|19 - 8
|24
|3.
|Ранхейм
|12
|7
|2
|3
|23 - 20
|23
|4.
|Хёугесунн
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|5.
|Волеренга
|12
|6
|3
|3
|17 - 16
|21
|6.
|Мольде
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|7.
|Сарпсборг-08
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|8.
|Тромсё
|12
|5
|2
|5
|19 - 15
|17
|9.
|Одд
|12
|5
|1
|6
|19 - 16
|16
|10.
|Кристиансунд
|12
|4
|4
|4
|18 - 16
|16
|11.
|Будё-Глимт
|12
|3
|3
|6
|12 - 14
|12
|12.
|Стрёмсгодсет
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|13.
|Лиллестрём
|12
|3
|2
|7
|12 - 19
|11
|14.
|Стабек
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|15.
|Старт
|12
|2
|1
|9
|9 - 27
|7
|16.
|Саннефьёрд
|12
|1
|2
|9
|10 - 27
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Пеллегрино Амаль получил желтую карточку от судьи
84'
Стрёмсгодсет делает замену. Педерсен Маркус уходит с поля, а Абделлауйе Мостафа выходит на его замену.
83'
Г О О О О Л - Пеллегрино Амаль бьет в цель!
81'
Саннефьёрд делает замену. Вальес Энрик уходит с поля, а Сёдлунн Андре выходит на его замену.
80'
Стрёмсгодсет делает замену. Нгуэн Токмак уходит с поля, а Пеллегрино Амаль выходит на его замену.
73'
Саннефьёрд делает замену. Гана Кане Эль-Хаджи уходит с поля, а Herman Solberg Nilsen выходит на его замену.
67'
Саннефьёрд делает замену. Pau Morer уходит с поля, а Sabawon Wahid Shamohammad выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Ларс Гроруд получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Педерсен Маркус бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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