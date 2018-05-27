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Стадион: Зрители: 6110
Стрёмсгодсет
2:0
Конец матча
Саннефьёрд
0'
1:0
45' Гол
Педерсен Маркус
46' Желтая карточка
Lars Grorud
2:0
83' Гол
Пеллегрино Амаль
84' Желтая карточка
Пеллегрино Амаль
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
84'
Пеллегрино Амаль получил желтую карточку от судьи
84'
Стрёмсгодсет делает замену. Педерсен Маркус уходит с поля, а Абделлауйе Мостафа выходит на его замену.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Пеллегрино Амаль бьет в цель!
81'
Саннефьёрд делает замену. Вальес Энрик уходит с поля, а Сёдлунн Андре выходит на его замену.
80'
Стрёмсгодсет делает замену. Нгуэн Токмак уходит с поля, а Пеллегрино Амаль выходит на его замену.

73'
Саннефьёрд делает замену. Гана Кане Эль-Хаджи уходит с поля, а Herman Solberg Nilsen выходит на его замену.
67'
Саннефьёрд делает замену. Pau Morer уходит с поля, а Sabawon Wahid Shamohammad выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Желтая карточка
46'
Ларс Гроруд получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Педерсен Маркус бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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