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2017-2018
Стадион:
Сепси Оск
0:1
Конец матча
Ботошани
0'
6' Желтая карточка
Виера Усман
0:1
55' Пенальти
Родригес Джонатан
69' Желтая карточка
Istvan Fulop
79' Желтая карточка
Tiberiu Serediuc
90' Желтая карточка
Кобря Альберто
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Кобря Альберто получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ботошани делает замену. Головфка Кэтэлин уходит с поля, а Аксинте Флорин выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Tiberiu Serediuc получил желтую карточку от судьи
70'
Ботошани делает замену. Sebastian Chitosca уходит с поля, а Tiberiu Serediuc выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Istvan Fulop получил желтую карточку от судьи

58'
Сепси делает замену. Филипе Оливейра уходит с поля, а Daniel Dumbrava выходит на его замену.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Jonathan Rodriguez из команды Ботошани забивает с точки!
51'
Сепси делает замену. Constantin Dima уходит с поля, а Yasin Hamed выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Сепси делает замену. Ionut Ursu уходит с поля, а Росс Ник выходит на его замену.
27'
Ботошани делает замену. Михай Роман уходит с поля, а Голубович Боян выходит на его замену.
Желтая карточка
6'
Виера Усман получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Silviu Ploesteanu/Tineretului. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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