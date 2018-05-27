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2017-2018
6' Желтая карточкаВиера Усман
0:1
55' ПенальтиРодригес Джонатан
69' Желтая карточкаIstvan Fulop
79' Желтая карточкаTiberiu Serediuc
90' Желтая карточкаКобря Альберто
|
6'
39'
55'
0:1
69'
79'
90'
Состав команд
Сепси Оск
- Основной состав
- 33 Roland Niczuly Вратарь
- 20 Дальмау Альберт Защитник
- 90 Виера Усман Защитник
- 77 Петрович Милован Полузащитник
- 26 Филипе Оливейра Полузащитник
- 70 Симоновски Марко Нападающий
- 10 Тандия Ибраима Нападающий
- 24 Istvan Fulop Нападающий
- 13 Sebastian Ghinga
- 16 Ionut Ursu
- 3 Constantin Dima
- Запасные игроки
- 96 Росс Ник Полузащитник
- 80 Ходнодь Оттило Нападающий
- 23 Alex Gorrin
- 31 Marius Mihai Burlacu
- 21 Yasin Hamed
- 14 Daniel Dumbrava
- 95 Csongor Fejer
- Главный тренер: Eugen Neagoe
Ботошани
- Основной состав
- 1 Кобря Альберто Вратарь
- 18 Унгурушан Богдан Защитник
- 4 Мирон Джордже Защитник
- 24 Родригес Джонатан Полузащитник
- 7 Головфка Кэтэлин Полузащитник
- 26 Razvan Oaida
- 25 Sebastian Chitosca
- 28 Mihai Roman IV
- 3 Andrei Andonie Burca
- 16 Тинчу Разван
- 30 Nicolae Musat
- Запасные игроки
- 20 Аксинте Флорин Защитник
- 23 Andrei Dumitras Полузащитник
- 83 Голубович Боян Нападающий
- 92 Tiberiu Serediuc
- 80 Lorand Levente Fulop
- 22 Ianos Brinza
- 10 Olimpiu Morutan
- Главный тренер: Constantin Enache
Предыдущие игры
Сепси Оск (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 24.05.2018 Газ Метан Mедиаш 1:1 Сепси Оск Л1
- 18.05.2018 Сепси Оск 2:1 Ювентус Бухарест Л1
- 15.05.2018 Сепси Оск 3:0 Поли Тимишоара Л1
- 12.05.2018 Волунтари 1:2 Сепси Оск Л1
- 07.05.2018 Сепси Оск 0:2 Конкордия Кьяжна Л1
- 30.04.2018 Сепси Оск 2:0 Динамо Бухарест Л1
- 23.04.2018 Ботошани 2:2 Сепси Оск Л1
- 14.04.2018 Сепси Оск 2:1 Газ Метан Mедиаш Л1
- 09.04.2018 Ювентус Бухарест 0:2 Сепси Оск Л1
- 02.04.2018 Поли Тимишоара 2:2 Сепси Оск Л1
- 19.03.2018 Сепси Оск 2:2 Волунтари Л1
- 10.03.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Сепси Оск Л1
- 25.02.2018 Стяуа 2:0 Сепси Оск Л1
- 17.02.2018 Сепси Оск 1:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 11.02.2018 Университатя Крайова 1:0 Сепси Оск Л1
- 02.02.2018 Сепси Оск 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 18.12.2017 Волунтари 3:0 Сепси Оск Л1
- 11.12.2017 Сепси Оск 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 04.12.2017 Сепси Оск 0:3 Динамо Бухарест Л1
- 27.11.2017 ЧФР Клуж 2:0 Сепси Оск Л1
Ботошани (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 24.05.2018 Ботошани 0:0 Поли Тимишоара Л1
- 20.05.2018 Волунтари 1:1 Ботошани Л1
- 16.05.2018 Ботошани 0:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 12.05.2018 Динамо Бухарест 2:0 Ботошани Л1
- 09.05.2018 Ботошани 2:1 Университатя Крайова К
- 05.05.2018 Ювентус Бухарест 0:3 Ботошани Л1
- 29.04.2018 Газ Метан Mедиаш 2:1 Ботошани Л1
- 23.04.2018 Ботошани 2:2 Сепси Оск Л1
- 19.04.2018 Университатя Крайова 5:1 Ботошани К
- 16.04.2018 Поли Тимишоара 0:1 Ботошани Л1
- 07.04.2018 Ботошани 1:0 Волунтари Л1
- 03.04.2018 Ботошани 0:1 Динамо Бухарест Л1
- 30.03.2018 Конкордия Кьяжна 0:0 Ботошани Л1
- 13.03.2018 Ботошани 3:2 КСМ Студенцеск К
- 09.03.2018 Ботошани 0:0 Ювентус Бухарест Л1
- 24.02.2018 Ботошани 1:0 Газ Метан Mедиаш Л1
- 19.02.2018 Вииторул Констанца 2:1 Ботошани Л1
- 12.02.2018 КСМ Студенцеск 1:0 Ботошани Л1
- 04.02.2018 Ботошани 0:0 Ювентус Бухарест Л1
- 18.01.2018 Ботошани 2:2 Тосно ТМК
Последние игры между собой
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|10
|5
|5
|0
|12 - 6
|50
|2.
|Стяуа
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|49
|3.
|Университатя Крайова
|10
|3
|3
|4
|10 - 10
|38
|4.
|Вииторул Констанца
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|35
|5.
|Астра
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|33
|6.
|КСМ Студенцеск
|10
|1
|1
|8
|5 - 19
|24
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Бухарест
|12
|10
|0
|2
|26 - 9
|50
|2.
|Ботошани
|13
|4
|5
|4
|10 - 9
|37
|3.
|Сепси Оск
|13
|6
|5
|2
|21 - 14
|33
|4.
|Конкордия Кьяжна
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|30
|5.
|Газ Метан Mедиаш
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|27
|6.
|Волунтари
|13
|3
|3
|7
|14 - 20
|26
|7.
|Поли Тимишоара
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|24
|8.
|Ювентус Бухарест
|12
|3
|1
|8
|7 - 20
|16
Второй тайм
90'
Кобря Альберто получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ботошани делает замену. Головфка Кэтэлин уходит с поля, а Аксинте Флорин выходит на его замену.
79'
Tiberiu Serediuc получил желтую карточку от судьи
70'
Ботошани делает замену. Sebastian Chitosca уходит с поля, а Tiberiu Serediuc выходит на его замену.
69'
Istvan Fulop получил желтую карточку от судьи
58'
Сепси делает замену. Филипе Оливейра уходит с поля, а Daniel Dumbrava выходит на его замену.
55'
Г О О О О Л - Jonathan Rodriguez из команды Ботошани забивает с точки!
51'
Сепси делает замену. Constantin Dima уходит с поля, а Yasin Hamed выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Сепси делает замену. Ionut Ursu уходит с поля, а Росс Ник выходит на его замену.
27'
Ботошани делает замену. Михай Роман уходит с поля, а Голубович Боян выходит на его замену.
6'
Виера Усман получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Silviu Ploesteanu/Tineretului. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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