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Стадион: Фоссхауган Кампус Зрители: 1587
0:1
14' ГолMartin Troeen
1:1
18' ГолХеуген Сигурд
2:1
19' ГолМандич Станиша
3:1
26' ГолEirik Schulze
4:1
28' ГолХеуген Сигурд
5:1
30' ГолМандич Станиша
|
14'
0:1
18'
1:1
19'
2:1
26'
3:1
28'
4:1
30'
5:1
Состав команд
14
Риндарёй
Уле
Согндаль 4-3-2-1
- Основной состав
- 1 Дингеланд Матиас Вратарь
- 2 Латифу Аким Защитник
- 4 Велер Кьетил Защитник
- 3 Стейринг Пер-Магнус Защитник
- 14 Риндарёй Уле Защитник
- 7 Eirik Schulze Полузащитник
- 8 Eirik Birkelund Полузащитник
- 24 Sixten Jensen Полузащитник
- 22 Lars Christian Kjemhus Полузащитник
- 10 Мандич Станиша Полузащитник
- 18 Хеуген Сигурд Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Kjetil Haug Вратарь
- 29 Tomas Totland Защитник
- 28 Johan Hove Полузащитник
- 6 Хенрик Фуребот Полузащитник
- 5 Victor Grodaas Полузащитник
- 9 Ульрик Фло Нападающий
- 31 Ulrik Fredriksen
- Главный тренер: Eirik Bakke
Стрёммен 4-4-2
- Основной состав
- 24 Oumar Diaby Вратарь
- 5 Бьорккьяер Сверре Защитник
- 18 Mansour Gueye II Защитник
- 4 Kristian Jahr Защитник
- 17 Oeystein Vestvatn Защитник
- 6 Anders Dieserud Полузащитник
- 7 Petter Olsen Полузащитник
- 10 Mustafa Achrifi Полузащитник
- 19 Emil Sildnes Полузащитник
- 9 Martin Troeen Нападающий
- 20 Magnus Solum Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Stian Bolstad Вратарь
- 23 Paal Steffen Andresen Защитник
- 8 Mathias Blaarud Полузащитник
- 31 Simen Melby
- 21 Johannes Groedtlien
- 15 Jake Martin
- 22 Sindre Fleischer Myhre
- Главный тренер: Espen Olsen
Предыдущие игры
Согндаль (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 21.05.2018 Нест-Сотра 0:1 Согндаль ПД
- 16.05.2018 Согндаль 1:4 Осане ПД
- 13.05.2018 Улленсакер/Киса 2:0 Согндаль ПД
- 06.05.2018 Согндаль 2:2 Саннес Ульф ПД
- 02.05.2018 Фюллингсдален 2:1 Согндаль К
- 29.04.2018 Нутодден 0:2 Согндаль ПД
- 22.04.2018 Согндаль 4:1 Конгсвингер ПД
- 18.04.2018 Ойстесе 1:4 Согндаль К
- 14.04.2018 Мьёндален 0:0 Согндаль ПД
- 08.04.2018 Согндаль 1:1 Тромсдален ПД
- 03.04.2018 Олесунн 0:0 Согндаль ПД
- 03.03.2018 Согндаль 0:1 Бранн ТМК
- 27.01.2018 Согндаль 1:4 Лиллестрём ТМК
- 02.12.2017 Ранхейм 1:0 Согндаль ТПМ
- 29.11.2017 Согндаль 1:0 Ранхейм ТПМ
- 26.11.2017 Согндаль 5:2 Волеренга Т
- 19.11.2017 Стабек 1:1 Согндаль Т
- 05.11.2017 Согндаль 0:2 Тромсё Т
- 29.10.2017 Стрёмсгодсет 4:1 Согндаль Т
- 22.10.2017 Согндаль 3:3 Сарпсборг-08 Т
Стрёммен (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 21.05.2018 Стрёммен 0:1 Мьёндален ПД
- 16.05.2018 Олесунн 2:2 Стрёммен ПД
- 13.05.2018 Стрёммен 2:3 Ерв ПД
- 05.05.2018 Хам-Кам 3:2 Стрёммен ПД
- 02.05.2018 Стрёммен 1:2 Берум К
- 29.04.2018 Стрёммен 1:2 Нест-Сотра ПД
- 22.04.2018 Стрёммен 3:0 Левангер ПД
- 18.04.2018 Фригг 0:3 Стрёммен К
- 15.04.2018 Улленсакер/Киса 2:1 Стрёммен ПД
- 08.04.2018 Стрёммен 3:0 Осане ПД
- 02.04.2018 Саннес Ульф 2:1 Стрёммен ПД
- 23.03.2018 Сарпсборг-08 3:1 Стрёммен ТМК
- 18.03.2018 Стрёммен 3:1 Саннефьёрд ТМК
- 01.02.2018 Стрёммен 2:1 Стабек ТМК
- 19.01.2018 Лиллестрём 4:0 Стрёммен ТМК
- 12.01.2018 Волеренга 3:0 Стрёммен ТМК
- 05.11.2017 Стрёммен 1:6 Будё-Глимт ПД
- 29.10.2017 Флурё 1:5 Стрёммен ПД
- 22.10.2017 Стрёммен 3:4 Улленсакер/Киса ПД
- 15.10.2017 Тромсдален 1:1 Стрёммен ПД
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|2.
|Викинг
|10
|6
|1
|3
|23 - 14
|19
|3.
|Саннес Ульф
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|4.
|Ерв
|9
|4
|4
|1
|12 - 10
|16
|5.
|Согндаль
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|6.
|Мьёндален
|10
|4
|4
|2
|7 - 5
|16
|7.
|Улленсакер/Киса
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|8.
|Осане
|10
|4
|3
|3
|17 - 16
|15
|9.
|Нутодден
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|10.
|Хам-Кам
|10
|3
|4
|3
|16 - 15
|13
|11.
|Левангер
|10
|3
|2
|5
|13 - 18
|11
|12.
|Нест-Сотра
|10
|3
|1
|6
|14 - 18
|10
|13.
|Тромсдален
|9
|2
|3
|4
|12 - 17
|9
|14.
|Конгсвингер
|9
|2
|1
|6
|10 - 18
|7
|15.
|Стрёммен
|10
|2
|1
|7
|16 - 20
|7
|16.
|Флурё
|10
|1
|2
|7
|5 - 24
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
79'
Согндаль делает замену. Велер Кьетил уходит с поля, а Ulrik Fredriksen выходит на его замену.
74'
Согндаль делает замену. Риндарёй Уле уходит с поля, а Victor Grodaas выходит на его замену.
62'
Строммен делает замену. Кристиан Яр уходит с поля, а Пал Стеффен Андресен выходит на его замену.
60'
Согндаль делает замену. Lars Christian Kjemhus уходит с поля, а Johan Hove выходит на его замену.
46'
Строммен делает замену. Oumar Diaby уходит с поля, а Stian Bolstad выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Строммен делает замену. Мустафа Ашрифи уходит с поля, а Mathias Blaarud выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Г О О О О Л - Мандич Станиша бьет в цель!
28'
Г О О О О Л - Хеуген Сигурд бьет в цель!
26'
Г О О О О Л - Eirik Schulze бьет в цель!
19'
Г О О О О Л - Мандич Станиша бьет в цель!
18'
Г О О О О Л - Хеуген Сигурд бьет в цель!
14'
Г О О О О Л - Martin Troeen бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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