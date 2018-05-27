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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 1587
Согндаль
5:1
Конец матча
Стрёммен
0'
0:1
14' Гол
Martin Troeen
1:1
18' Гол
Хеуген Сигурд
2:1
19' Гол
Мандич Станиша
3:1
26' Гол
Eirik Schulze
4:1
28' Гол
Хеуген Сигурд
5:1
30' Гол
Мандич Станиша
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
79'
Согндаль делает замену. Велер Кьетил уходит с поля, а Ulrik Fredriksen выходит на его замену.
74'
Согндаль делает замену. Риндарёй Уле уходит с поля, а Victor Grodaas выходит на его замену.
62'
Строммен делает замену. Кристиан Яр уходит с поля, а Пал Стеффен Андресен выходит на его замену.
60'
Согндаль делает замену. Lars Christian Kjemhus уходит с поля, а Johan Hove выходит на его замену.
46'
Строммен делает замену. Oumar Diaby уходит с поля, а Stian Bolstad выходит на его замену.

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Строммен делает замену. Мустафа Ашрифи уходит с поля, а Mathias Blaarud выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Мандич Станиша бьет в цель!
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Хеуген Сигурд бьет в цель!
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Eirik Schulze бьет в цель!
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Мандич Станиша бьет в цель!
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Хеуген Сигурд бьет в цель!
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Martin Troeen бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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