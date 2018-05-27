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Стадион: Зрители: 5196
Одд
1:2
Конец матча
Кристиансунд
0'
70' Желтая карточка
Диоп Амиду
0:1
74' Гол
Bendik Bye
0:2
81' Гол
Daouda Bamba
1:2
87' Гол
Bilal Njie
88' Желтая карточка
Daouda Bamba
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
88'
Daouda Bamba получил желтую карточку от судьи
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Bilal Njie бьет в цель!
84'
Кристиансунд делает замену. Дан-Петер Ульвестад уходит с поля, а Joakim Bjerkaas выходит на его замену.
83'
Одд Гренланд делает замену. Нордквелле Фредрик уходит с поля, а Joshua Kitolano выходит на его замену.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Daouda Bamba бьет в цель!

Описание гола
74'
Г О О О О Л - Бендик Бье бьет в цель!
72'
Одд Гренланд делает замену. Markus Andre Kaasa уходит с поля, а Самуэльсен Йоне выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Диоп Амиду получил желтую карточку от судьи
68'
Кристиансунд делает замену. Torgil Oewre Gjertsen уходит с поля, а Sondre Soerli выходит на его замену.
61'
Кристиансунд делает замену. Каллудра Лиридон уходит с поля, а Диоп Амиду выходит на его замену.
60'
Одд Гренланд делает замену. Birk Risa уходит с поля, а Bilal Njie выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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