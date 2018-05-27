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Стадион: Скагерак Арена Зрители: 5196
1:2
Конец матча
70' Желтая карточкаДиоп Амиду
0:1
74' ГолBendik Bye
0:2
81' ГолDaouda Bamba
1:2
87' ГолBilal Njie
88' Желтая карточкаDaouda Bamba
|
60'
70'
74'
0:1
81'
0:2
87'
1:2
88'
Состав команд
Одд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Россбах Сондре Вратарь
- 2 Рууд Эспен Защитник
- 4 Берган Вегар Защитник
- 21 Хаген Стеффен Защитник
- 5 Грогор Томас Защитник
- 17 Markus Andre Kaasa Полузащитник
- 6 Хофф Вебьёрн Полузащитник
- 14 Нордквелле Фредрик Полузащитник
- 9 Риса Бирк Нападающий
- 20 Леуритсен Тобиас Нападающий
- 11 Рашани Эльбасан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ресхольт-Мюра Вильяр Вратарь
- 25 Кителано Джон Защитник
- 8 Самуэльсен Йоне Полузащитник
- 13 Младенович Стефан Нападающий
- 23 Marius Bustgaard Larsen
- 16 Joshua Kitolano
- 19 Bilal Njie
- Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Кристиансунд 4-4-2
- Основной состав
- 1 Sean McDermott Вратарь
- 22 Bent Soermo Защитник
- 27 Баранов Никита Защитник
- 5 Dan Peter Ulvestad Защитник
- 3 Christoffer Aasbak Защитник
- 9 Каллудра Лиридон Полузащитник
- 18 Stian Semb Aasmundsen Полузащитник
- 8 Paal Erik Ulvestad Полузащитник
- 7 Torgil Oewre Gjertsen Полузащитник
- 11 Daouda Bamba Нападающий
- 13 Bendik Bye Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Вайкла Андреас Вратарь
- 15 Erlend Sivertsen Защитник
- 2 Joakim Bjerkaas Защитник
- 21 Диоп Амиду Полузащитник
- 6 Леписту Брент Полузащитник
- 24 Sondre Soerli Полузащитник
- 20 Benjamin Stokke Нападающий
- Главный тренер: Christian Michelsen
Предыдущие игры
Одд (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 21.05.2018 Стабек 2:1 Одд Т
- 16.05.2018 Одд 5:0 Саннефьёрд Т
- 13.05.2018 Ранхейм 3:1 Одд Т
- 09.05.2018 Нутодден 1:1 Одд К
- 06.05.2018 Одд 3:0 Старт Т
- 02.05.2018 Фредрикстад 1:3 Одд К
- 29.04.2018 Мольде 0:1 Одд Т
- 23.04.2018 Одд 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 18.04.2018 Скарпхедин 0:9 Одд К
- 15.04.2018 Стрёмсгодсет 3:0 Одд Т
- 08.04.2018 Одд 1:0 Будё-Глимт Т
- 02.04.2018 Одд 1:1 Русенборг Т
- 26.03.2018 Одд 5:2 Нутодден ТМК
- 22.03.2018 Одд 1:1 Ерв ТМК
- 19.03.2018 Одд 3:2 Фрам Ларвик ТМК
- 18.03.2018 Волеренга 2:1 Одд Т
- 11.03.2018 Одд 1:2 Хёугесунн Т
- 04.03.2018 Одд 3:0 Саннефьёрд ТМК
- 21.02.2018 Одд 2:0 Ерв ТМК
- 16.02.2018 Одд 4:0 Стабек ТМК
Кристиансунд (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 21.05.2018 Кристиансунд 4:0 Стрёмсгодсет Т
- 16.05.2018 Кристиансунд 1:3 Ранхейм Т
- 13.05.2018 Хёугесунн 3:2 Кристиансунд Т
- 10.05.2018 Хёдд 2:0 Кристиансунд К
- 06.05.2018 Кристиансунд 1:0 Стабек Т
- 02.05.2018 Бергсёй 0:6 Кристиансунд К
- 29.04.2018 Тромсё 0:0 Кристиансунд Т
- 22.04.2018 Кристиансунд 1:1 Будё-Глимт Т
- 18.04.2018 Сунндал 0:4 Кристиансунд К
- 15.04.2018 Саннефьёрд 3:3 Кристиансунд Т
- 08.04.2018 Бранн 1:0 Кристиансунд Т
- 02.04.2018 Кристиансунд 2:1 Лиллестрём Т
- 24.03.2018 Кристиансунд 1:0 Левангер ТМК
- 17.03.2018 Русенборг 2:2 Кристиансунд Т
- 12.03.2018 Кристиансунд 0:1 Волеренга Т
- 04.03.2018 Кристиансунд 2:3 Ранхейм ТМК
- 25.02.2018 Хёугесунн 1:0 Кристиансунд ТМК
- 20.02.2018 Кристиансунд 3:0 Краснодар ТМК
- 14.02.2018 Мольде 1:0 Кристиансунд ТМК
- 09.02.2018 Кристиансунд 1:1 Олесунн ТМК
Последние игры между собой
Одд
Кристиансунд
-
5 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|12
|9
|3
|0
|20 - 5
|30
|2.
|Русенборг
|12
|7
|3
|2
|19 - 8
|24
|3.
|Ранхейм
|12
|7
|2
|3
|23 - 20
|23
|4.
|Хёугесунн
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|5.
|Волеренга
|12
|6
|3
|3
|17 - 16
|21
|6.
|Мольде
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|7.
|Сарпсборг-08
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|8.
|Тромсё
|12
|5
|2
|5
|19 - 15
|17
|9.
|Одд
|12
|5
|1
|6
|19 - 16
|16
|10.
|Кристиансунд
|12
|4
|4
|4
|18 - 16
|16
|11.
|Будё-Глимт
|12
|3
|3
|6
|12 - 14
|12
|12.
|Стрёмсгодсет
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|13.
|Лиллестрём
|12
|3
|2
|7
|12 - 19
|11
|14.
|Стабек
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|15.
|Старт
|12
|2
|1
|9
|9 - 27
|7
|16.
|Саннефьёрд
|12
|1
|2
|9
|10 - 27
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Daouda Bamba получил желтую карточку от судьи
87'
Г О О О О Л - Bilal Njie бьет в цель!
84'
Кристиансунд делает замену. Дан-Петер Ульвестад уходит с поля, а Joakim Bjerkaas выходит на его замену.
83'
Одд Гренланд делает замену. Нордквелле Фредрик уходит с поля, а Joshua Kitolano выходит на его замену.
81'
Г О О О О Л - Daouda Bamba бьет в цель!
74'
Г О О О О Л - Бендик Бье бьет в цель!
72'
Одд Гренланд делает замену. Markus Andre Kaasa уходит с поля, а Самуэльсен Йоне выходит на его замену.
70'
Диоп Амиду получил желтую карточку от судьи
68'
Кристиансунд делает замену. Torgil Oewre Gjertsen уходит с поля, а Sondre Soerli выходит на его замену.
61'
Кристиансунд делает замену. Каллудра Лиридон уходит с поля, а Диоп Амиду выходит на его замену.
60'
Одд Гренланд делает замену. Birk Risa уходит с поля, а Bilal Njie выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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