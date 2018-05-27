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Стадион: Нотодден Зрители: 535
30' Желтая карточкаHaakon Lorentzen
86' Желтая карточкаHenrik Gustavsen
|
30'
86'
Состав команд
14
Jonathan
Asp
Нутодден 4-3-3
- Основной состав
- 1 Jonathan Johansson Вратарь
- 2 Even Johansen II Защитник
- 5 Steffen Jensen I Защитник
- 6 Michael Ledger Защитник
- 14 Jonathan Asp Защитник
- 17 Pipo Ferreira Полузащитник
- 8 Henrik Gustavsen Полузащитник
- 11 Martin Holmen Полузащитник
- 19 Andreas Hoven Нападающий
- 27 Erland Hustad Нападающий
- 10 Мидтгарден Эрик Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Espen Vasby Вратарь
- 4 Martin Strange Защитник
- 26 Akinbola Akinyemi Полузащитник
- 18 Робсон Джош Полузащитник
- 22 Andre Bakke Нападающий
- 3 Jeffrey Perez
- 21 Kjetil Holand Toesse
- Главный тренер: Kenneth Dokken
Осане 4-4-2
- Основной состав
- 12 Боргер Томас Вратарь
- 2 Martin Ueland Защитник
- 4 Sondre Bjoershol Защитник
- 27 Magnus Nybakken Bruun-Hansen Защитник
- 11 Joachim Hammersland Защитник
- 7 Tomas Kristoffersen Полузащитник
- 8 Jonas Hestetun Полузащитник
- 17 Nikolai Harris Полузащитник
- 30 Michael Ogungbaro Полузащитник
- 33 Dennis Agyare Antwi Нападающий
- 21 Haakon Lorentzen Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Биркеланн Вильяр Полузащитник
- 20 Stian Nygaard I
- 14 Ole Kolskogen
- 6 Andreas Fantoft
- 99 Andreas Soereide
- Главный тренер: Монс Ивар Мджелде
Предыдущие игры
Нутодден (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 21.05.2018 Улленсакер/Киса 1:2 Нутодден ПД
- 16.05.2018 Ерв 1:0 Нутодден ПД
- 13.05.2018 Нутодден 2:3 Тромсдален ПД
- 09.05.2018 Нутодден 1:1 Одд К
- 06.05.2018 Викинг 3:1 Нутодден ПД
- 02.05.2018 Нутодден 3:0 Аскер К
- 29.04.2018 Нутодден 0:2 Согндаль ПД
- 22.04.2018 Флурё 1:4 Нутодден ПД
- 18.04.2018 Порс Гренланд 1:2 Нутодден К
- 15.04.2018 Нутодден 2:1 Нест-Сотра ПД
- 08.04.2018 Хам-Кам 1:3 Нутодден ПД
- 02.04.2018 Нутодден 1:1 Левангер ПД
- 26.03.2018 Одд 5:2 Нутодден ТМК
- 22.03.2018 Стрёмсгодсет 3:2 Нутодден ТМК
- 19.01.2018 Нутодден 1:2 Саннефьёрд ТМК
- 18.11.2017 Нутодден 5:3 Фредрикстад ПД(
- 12.11.2017 Фредрикстад 0:0 Нутодден ПД(
- 04.11.2017 Нутодден 2:1 Рёуфосс ВД
- 21.10.2017 Бюосен 0:1 Нутодден ВД
- 14.10.2017 Нутодден 2:0 Виндбьярт ВД
Осане (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 21.05.2018 Осане 3:1 Конгсвингер ПД
- 16.05.2018 Согндаль 1:4 Осане ПД
- 13.05.2018 Осане 2:3 Олесунн ПД
- 06.05.2018 Ерв 1:1 Осане ПД
- 02.05.2018 Нест-Сотра 3:3 Осане К
- 29.04.2018 Осане 3:1 Флурё ПД
- 22.04.2018 Викинг 4:0 Осане ПД
- 18.04.2018 Ус 1:6 Осане К
- 15.04.2018 Осане 1:1 Хам-Кам ПД
- 08.04.2018 Стрёммен 3:0 Осане ПД
- 02.04.2018 Осане 3:1 Нест-Сотра ПД
- 04.03.2018 Хёугесунн 2:2 Осане ТМК
- 24.02.2018 Осане 0:2 Бранн ТМК
- 05.11.2017 Осане 3:2 Старт ПД
- 29.10.2017 Будё-Глимт 6:0 Осане ПД
- 22.10.2017 Осане 2:2 Тромсдален ПД
- 15.10.2017 Флурё 1:1 Осане ПД
- 01.10.2017 Осане 1:0 Эльверум ПД
- 24.09.2017 Мьёндален 3:0 Осане ПД
- 17.09.2017 Стрёммен 2:2 Осане ПД
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|2.
|Викинг
|10
|6
|1
|3
|23 - 14
|19
|3.
|Саннес Ульф
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|4.
|Ерв
|9
|4
|4
|1
|12 - 10
|16
|5.
|Согндаль
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|6.
|Мьёндален
|10
|4
|4
|2
|7 - 5
|16
|7.
|Улленсакер/Киса
|9
|4
|3
|2
|17 - 11
|15
|8.
|Осане
|10
|4
|3
|3
|17 - 16
|15
|9.
|Нутодден
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|10.
|Хам-Кам
|10
|3
|4
|3
|16 - 15
|13
|11.
|Левангер
|10
|3
|2
|5
|13 - 18
|11
|12.
|Нест-Сотра
|10
|3
|1
|6
|14 - 18
|10
|13.
|Тромсдален
|9
|2
|3
|4
|12 - 17
|9
|14.
|Конгсвингер
|9
|2
|1
|6
|10 - 18
|7
|15.
|Стрёммен
|10
|2
|1
|7
|16 - 20
|7
|16.
|Флурё
|10
|1
|2
|7
|5 - 24
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Нутодден делает замену. Pipo Ferreira уходит с поля, а Akinbola Akinyemi выходит на его замену.
86'
Хенрик Густавсен получил желтую карточку от судьи
78'
Асан делает замену. Tomas Kristoffersen уходит с поля, а Stian Nygaard выходит на его замену.
77'
Асан делает замену. Joachim Hammersland уходит с поля, а Биркеланн Вильяр выходит на его замену.
69'
Нутодден делает замену. Even Johansen уходит с поля, а Робсон Джош выходит на его замену.
69'
Нутодден делает замену. Andreas Hoven уходит с поля, а Andre Bakke выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Haakon Lorentzen получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Notodden Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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