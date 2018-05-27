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Стадион: Зрители: 535
Нутодден
0:0
Конец матча
Осане
0'
30' Желтая карточка
Haakon Lorentzen
86' Желтая карточка
Henrik Gustavsen
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Нутодден делает замену. Pipo Ferreira уходит с поля, а Akinbola Akinyemi выходит на его замену.
Желтая карточка
86'
Хенрик Густавсен получил желтую карточку от судьи
78'
Асан делает замену. Tomas Kristoffersen уходит с поля, а Stian Nygaard выходит на его замену.
77'
Асан делает замену. Joachim Hammersland уходит с поля, а Биркеланн Вильяр выходит на его замену.
69'
Нутодден делает замену. Even Johansen уходит с поля, а Робсон Джош выходит на его замену.

69'
Нутодден делает замену. Andreas Hoven уходит с поля, а Andre Bakke выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
30'
Haakon Lorentzen получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Notodden Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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