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Стадион: Леркендаль Зрители: 19806
1:0
50' ГолСодерлунд Александер
1:1
55' ГолХауген Фредрик
1:2
61' ГолЛарсен Петер-Орри
75' Желтая карточкаСколевик Стеффен
|
50'
1:0
55'
1:1
61'
1:2
75'
Состав команд
16
Ховланд
Эвен
Русенборг 4-3-3
- Основной состав
- 1 Хансен Андре Вратарь
- 2 Хеденстад Вегар Защитник
- 16 Ховланд Эвен Защитник
- 4 Региниуссен Торе Защитник
- 3 Мелинг Биргер Защитник
- 7 Йенсен Майк Полузащитник
- 8 Конрадсен Андрес Полузащитник
- 15 Трондсен Андерс Полузащитник
- 23 Хелланн Поль-Андре Нападающий
- 14 Содерлунд Александер Нападающий
- 9 Бендтнер Никлас Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Эстбе Арилд Вратарь
- 21 Erlend Dahl Reitan Защитник
- 26 Besim Serbecic Защитник
- 27 Зехнини Рафик Полузащитник
- 22 Morten Konradsen Полузащитник
- 34 Ботхейм Эрик Нападающий
- 17 Леви Джонатан
- Главный тренер: Ингебригтсен Коре
Бранн 4-3-3
- Основной состав
- 1 Радлингер Самуэль Вратарь
- 17 Соренсен Гилли Защитник
- 3 Вормгор Вито Защитник
- 15 Акоста Бисмарк Защитник
- 21 Кристиансен Рубен Защитник
- 8 Хауген Фредрик Полузащитник
- 23 Нильсен Сиверт Полузащитник
- 7 Ларсен Петер-Орри Полузащитник
- 22 Кумсан Джилберт Нападающий
- 11 Сколевик Стеффен Нападающий
- 14 Маренго Людсинио Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Markus Pettersen Вратарь
- 25 Браатен Даниэль Защитник
- 18 Карадас Азар Защитник
- 10 Ордагич Амер Полузащитник
- 27 Хельсруд-Юхансен Хенрик Нападающий
- 19 Вега Дейвер Нападающий
- 5 Гроннер Йонас
- Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Предыдущие игры
Русенборг (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 21.05.2018 Хёугесунн 1:2 Русенборг Т
- 16.05.2018 Русенборг 3:0 Лиллестрём Т
- 13.05.2018 Стабек 0:1 Русенборг Т
- 09.05.2018 Браттвог 0:1 Русенборг К
- 05.05.2018 Русенборг 1:1 Ранхейм Т
- 02.05.2018 Стейнхьер 0:5 Русенборг К
- 29.04.2018 Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг Т
- 26.04.2018 Лиллестрём 0:1 Русенборг С
- 22.04.2018 Русенборг 2:0 Старт Т
- 19.04.2018 Трюгг-Ладе 2:4 Русенборг К
- 16.04.2018 Будё-Глимт 0:1 Русенборг Т
- 08.04.2018 Русенборг 4:0 Мольде Т
- 02.04.2018 Одд 1:1 Русенборг Т
- 28.03.2018 Русенборг 2:1 Ранхейм ТМК
- 17.03.2018 Русенборг 2:2 Кристиансунд Т
- 11.03.2018 Сарпсборг-08 1:0 Русенборг Т
- 28.02.2018 Динамо-Брест 1:3 Русенборг ТМК
- 25.02.2018 Русенборг 1:4 Рубин ТМК
- 23.02.2018 Ранхейм 3:1 Русенборг ТМК
- 22.02.2018 Русенборг 3:2 Краснодар ТМК
Бранн (последние 20 матчей: +16 =4 -0)
- 21.05.2018 Лиллестрём 1:1 Бранн Т
- 16.05.2018 Бранн 1:1 Хёугесунн Т
- 12.05.2018 Старт 0:1 Бранн Т
- 09.05.2018 Фюллингсдален 0:1 Бранн К
- 06.05.2018 Бранн 3:0 Тромсё Т
- 02.05.2018 Сутра 0:4 Бранн К
- 29.04.2018 Саннефьёрд 0:1 Бранн Т
- 25.04.2018 Ранхейм 0:2 Бранн Т
- 21.04.2018 Бранн 3:0 Стабек Т
- 18.04.2018 Сандвикен 1:6 Бранн К
- 15.04.2018 Сарпсборг-08 1:2 Бранн Т
- 08.04.2018 Бранн 1:0 Кристиансунд Т
- 02.04.2018 Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Т
- 23.03.2018 Бранн 1:1 Саннес Ульф ТМК
- 18.03.2018 Бранн 2:0 Будё-Глимт Т
- 03.03.2018 Согндаль 0:1 Бранн ТМК
- 24.02.2018 Осане 0:2 Бранн ТМК
- 16.02.2018 Сарпсборг-08 2:3 Бранн ТМК
- 13.02.2018 Бранн 1:0 Пушкаш-Академия ТМК
- 08.02.2018 Бранн 3:2 Викинг ТМК
Последние игры между собой
Русенборг: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 4
Бранн: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 10
- 22.10.2017 Бранн 0:3 Русенборг Типпелиген
- 07.05.2017 Русенборг 2:1 Бранн Типпелиген
- 29.03.2017 Бранн 0:2 Русенборг Суперкубок
- 21.08.2016 Бранн 1:1 Русенборг Типпелиген
- 16.04.2016 Русенборг 3:0 Бранн Типпелиген
- 17.08.2014 Бранн 3:1 Русенборг Типпелиген
- 27.04.2014 Русенборг 5:2 Бранн Типпелиген
- 28.07.2013 Бранн 1:4 Русенборг Типпелиген
- 01.04.2013 Русенборг 4:0 Бранн Типпелиген
- 23.09.2012 Бранн 2:1 Русенборг Типпелиген
- 25.03.2012 Русенборг 3:1 Бранн Типпелиген
- 30.10.2011 Русенборг 3:6 Бранн Типпелиген
- 20.03.2011 Бранн 2:1 Русенборг Типпелиген
- 19.09.2010 Бранн 2:3 Русенборг Типпелиген
- 14.04.2010 Русенборг 3:0 Бранн Типпелиген
- 01.11.2009 Бранн 1:1 Русенборг Типпелиген
- 05.04.2009 Русенборг 1:1 Бранн Типпелиген
- 04.06.2008 Русенборг 1:1 Бранн Типпелиген
Русенборг
Бранн
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|12
|9
|3
|0
|20 - 5
|30
|2.
|Русенборг
|12
|7
|3
|2
|19 - 8
|24
|3.
|Ранхейм
|12
|7
|2
|3
|23 - 20
|23
|4.
|Хёугесунн
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|5.
|Волеренга
|12
|6
|3
|3
|17 - 16
|21
|6.
|Мольде
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|7.
|Сарпсборг-08
|11
|5
|4
|2
|18 - 11
|19
|8.
|Тромсё
|12
|5
|2
|5
|19 - 15
|17
|9.
|Одд
|12
|5
|1
|6
|19 - 16
|16
|10.
|Кристиансунд
|12
|4
|4
|4
|18 - 16
|16
|11.
|Будё-Глимт
|12
|3
|3
|6
|12 - 14
|12
|12.
|Стрёмсгодсет
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|13.
|Лиллестрём
|12
|3
|2
|7
|12 - 19
|11
|14.
|Стабек
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|15.
|Старт
|12
|2
|1
|9
|9 - 27
|7
|16.
|Саннефьёрд
|12
|1
|2
|9
|10 - 27
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Бранн делает замену. Нильсен Сиверт уходит с поля, а Карадас Азар выходит на его замену.
80'
Бранн делает замену. Сколевик Стеффен уходит с поля, а Хельсруд-Юхансен Хенрик выходит на его замену.
75'
Бранн делает замену. Ларсен Петер-Орри уходит с поля, а Ордагич Амер выходит на его замену.
75'
Сколевик Стеффен получил желтую карточку от судьи
73'
Русенборг делает замену. Бендтнер Никлас уходит с поля, а Зехнини Рафик выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Ларсен Петер-Орри бьет в цель!
55'
Г О О О О Л - Хауген Фредрик бьет в цель!
50'
Г О О О О Л - Содерлунд Александер бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Русенборг делает замену. Хелланн Поль-Андре уходит с поля, а Леви Джонатан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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