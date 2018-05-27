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Стадион: Зрители: 19806
Русенборг
1:2
Конец матча
Бранн
0'
1:0
50' Гол
Содерлунд Александер
1:1
55' Гол
Хауген Фредрик
1:2
61' Гол
Ларсен Петер-Орри
75' Желтая карточка
Сколевик Стеффен
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Бранн делает замену. Нильсен Сиверт уходит с поля, а Карадас Азар выходит на его замену.
80'
Бранн делает замену. Сколевик Стеффен уходит с поля, а Хельсруд-Юхансен Хенрик выходит на его замену.
75'
Бранн делает замену. Ларсен Петер-Орри уходит с поля, а Ордагич Амер выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Сколевик Стеффен получил желтую карточку от судьи
73'
Русенборг делает замену. Бендтнер Никлас уходит с поля, а Зехнини Рафик выходит на его замену.

Описание гола
61'
Г О О О О Л - Ларсен Петер-Орри бьет в цель!
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Хауген Фредрик бьет в цель!
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Содерлунд Александер бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Русенборг делает замену. Хелланн Поль-Андре уходит с поля, а Леви Джонатан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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