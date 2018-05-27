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  5. Серия A
Интернасьональ
2:1
Конец матча
Коринтианс
0'
0:1
5' Гол
Mateus Vital
26' Желтая карточка
Иаго Лопес
61' Желтая карточка
Эденилсон дос Сантос
1:1
64' Гол
Дамиан Леандро
64' Желтая карточка
Дамиан Леандро
73' Желтая карточка
Maycon Barberan
2:1
90' Гол
Росси
90'+5
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Росси бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Коринтианс делает замену. Жадсон уходит с поля, а Маркиньос II выходит на его замену.
83'
Интернасьональ делает замену. Lucca уходит с поля, а Juan выходит на его замену.
83'
Коринтианс делает замену. Mateus Vital уходит с поля, а Pedrinho выходит на его замену.
74'
Интернасьональ делает замену. William Pottker уходит с поля, а Росси выходит на его замену.

Желтая карточка
73'
Maycon Barberan получил желтую карточку от судьи
65'
Коринтианс делает замену. Ромеро Анхель уходит с поля, а Дутра Жуниор выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Дамиан Леандро получил желтую карточку от судьи
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Дамиан Леандро бьет в цель!
Желтая карточка
61'
Эденилсон дос Сантос получил желтую карточку от судьи
60'
Интернасьональ делает замену. Iago уходит с поля, а Лопес Нико выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Mateus Vital бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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