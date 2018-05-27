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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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2:1
Конец матча
0:1
5' ГолMateus Vital
26' Желтая карточкаИаго Лопес
61' Желтая карточкаЭденилсон дос Сантос
1:1
64' ГолДамиан Леандро
64' Желтая карточкаДамиан Леандро
73' Желтая карточкаMaycon Barberan
2:1
90' ГолРосси
|
5'
0:1
26'
60'
64'
1:1
64'
73'
74'
83'
90'
90'
2:1
Состав команд
37
Зе
Карлос
44
Klaus
28
Иаго
Лопес
88
Patrick
I
19
Lucca
Интернасьональ 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Danilo XVI Вратарь
- 37 Зе Карлос Защитник
- 4 Моледо Родриго Защитник
- 44 Klaus Защитник
- 28 Иаго Лопес Защитник
- 8 Эденилсон дос Сантос Полузащитник
- 13 Дурадо Родриго Полузащитник
- 99 William Pottker Полузащитник
- 88 Patrick I Полузащитник
- 19 Lucca Полузащитник
- 9 Дамиан Леандро Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Marcelo Lomba Вратарь
- 3 Данило Силва Защитник
- 47 Жуан Бланко Защитник
- 7 Лопес Нико Полузащитник
- 2 Дуду Эдуардо Полузащитник
- 22 Росси Полузащитник
- 30 Gabriel Dias Полузащитник
- 48 Brenner Нападающий
- 21 Camilo III
- 6 Uendel
- 35 Charles Matos
Коринтианс 4-2-3-1
- Основной состав
- 27 Walter Leandro Capeloza Artune II Вратарь
- 2 Guilherme Mantuan Защитник
- 4 Бальбуэна Фабиан Защитник
- 3 Henrique XIV Защитник
- 16 Sidcley Ferreira Защитник
- 8 Maycon Barberan Полузащитник
- 28 Paulo Roberto IV Полузащитник
- 22 Mateus Vital Полузащитник
- 10 Jadson I Полузащитник
- 11 Ромеро Анхель Полузащитник
- 9 Roger V Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Marllon Защитник
- 35 Leo Principe Защитник
- 31 Маркиньос II Полузащитник
- 38 Педринью Роша Полузащитник
- 19 Дутра Жуниор Нападающий
- 18 Казим Казим Нападающий
- 1 Caique III
- 6 Juninho Capixaba
- 34 Pedro Henrique II
- 17 Thiago Dos Santos
- 39 Bruno Sislo
- Главный тренер: Менезес Мано
Предыдущие игры
Интернасьональ (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 22.05.2018 Интернасьональ 3:0 Шапекоэнсе СA
- 12.05.2018 Гремио 0:0 Интернасьональ СA
- 06.05.2018 Фламенго 2:0 Интернасьональ СA
- 30.04.2018 Интернасьональ 0:0 Крузейро СA
- 22.04.2018 Палмейрас 1:0 Интернасьональ СA
- 20.04.2018 Витория 1:0 Интернасьональ К
- 15.04.2018 Интернасьональ 2:0 Баия СA
- 12.04.2018 Интернасьональ 2:1 Витория К
- 22.03.2018 Интернасьональ 2:0 Гремио Г
- 18.03.2018 Гремио 3:0 Интернасьональ Г
- 15.03.2018 Сианорте 0:2 Интернасьональ К
- 11.03.2018 Интернасьональ 1:2 Гремио Г
- 08.03.2018 Крузейро 0:0 Интернасьональ Г
- 02.03.2018 Интернасьональ 2:0 Сианорте К
- 25.02.2018 Интернасьональ 0:0 Сан-Луиз Г
- 22.02.2018 Ремо 1:2 Интернасьональ К
- 18.02.2018 Сан-Паулу 0:0 Интернасьональ Г
- 16.02.2018 Интернасьональ 3:1 Жувентуд Г
- 09.02.2018 Интернасьональ 4:0 Сан-Жозе-дус-Кампус Г
- 04.02.2018 Бразил де Пелотас 1:0 Интернасьональ Г
Коринтианс (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 25.05.2018 Коринтианс 0:1 Мильонариос КЛ
- 20.05.2018 Спорт Ресифи 1:1 Коринтианс СA
- 18.05.2018 Депортиво Лара 2:7 Коринтианс КЛ
- 13.05.2018 Коринтианс 1:0 Палмейрас СA
- 11.05.2018 Коринтианс 3:1 Витория К
- 06.05.2018 Коринтианс 1:1 Сеара СA
- 03.05.2018 Коринтианс 1:2 Индепендьенте КЛ
- 29.04.2018 Атлетико Минейро 1:0 Коринтианс СA
- 26.04.2018 Витория 0:0 Коринтианс К
- 22.04.2018 Парана 0:4 Коринтианс СA
- 19.04.2018 Индепендьенте 0:1 Коринтианс КЛ
- 15.04.2018 Коринтианс 2:1 Флуминенсе СA
- 08.04.2018 Палмейрас 0:1 Коринтианс П
- 31.03.2018 Коринтианс 0:1 Палмейрас П
- 29.03.2018 Коринтианс 1:0 Сан-Паулу П
- 25.03.2018 Сан-Паулу 1:0 Коринтианс П
- 23.03.2018 Коринтианс 2:0 Брагантино П
- 18.03.2018 Брагантино 3:2 Коринтианс П
- 15.03.2018 Коринтианс 2:0 Депортиво Лара КЛ
- 11.03.2018 Ботафого Рибейрао 0:2 Коринтианс П
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Коринтианс: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
- 20.04.2017 Коринтианс 1:1 Интернасьональ Кубок
- 13.04.2017 Интернасьональ 1:1 Коринтианс Кубок
- 22.11.2016 Коринтианс 1:0 Интернасьональ Серия A
- 31.07.2016 Интернасьональ 0:1 Коринтианс Серия A
- 17.09.2015 Интернасьональ 2:1 Коринтианс Серия A
- 13.06.2015 Коринтианс 2:1 Интернасьональ Серия A
- 19.10.2014 Интернасьональ 1:2 Коринтианс Бразилейро Серия А
- 18.07.2014 Коринтианс 2:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А
- 01.12.2013 Коринтианс 0:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А
- 05.09.2013 Интернасьональ 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А
- 19.11.2012 Интернасьональ 0:2 Коринтианс Серия A
- 17.08.2012 Коринтианс 1:0 Интернасьональ Серия A
- 23.10.2011 Интернасьональ 1:1 Коринтианс Серия A
- 15.07.2011 Коринтианс 1:0 Интернасьональ Серия A
- 26.09.2010 Интернасьональ 3:2 Коринтианс Серия A
- 04.06.2010 Коринтианс 2:0 Интернасьональ Серия A
- 20.08.2009 Интернасьональ 1:2 Коринтианс Серия A
- 02.07.2009 Интернасьональ 2:2 Коринтианс Кубок Бразилии
- 18.06.2009 Коринтианс 2:0 Интернасьональ Кубок Бразилии
- 10.05.2009 Коринтианс 0:1 Интернасьональ Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|2.
|Флуминенсе
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|3.
|Атлетико Минейро
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|4.
|Палмейрас
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|5.
|Коринтианс
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|6.
|Интернасьональ
|7
|3
|2
|2
|7 - 4
|11
|7.
|Спорт Ресифи
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|8.
|Америка Минейро
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|9.
|Сан-Паулу
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|10.
|Крузейро
|7
|3
|1
|3
|4 - 3
|10
|11.
|Гремио
|6
|2
|3
|1
|7 - 3
|9
|12.
|Ботафого
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|13.
|Васко да Гама
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|14.
|Витория
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|15.
|Баия
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|16.
|Сантос
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|17.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|18.
|Шапекоэнсе
|7
|1
|3
|3
|7 - 15
|6
|19.
|Сеара
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|20.
|Парана
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Росси бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Коринтианс делает замену. Жадсон уходит с поля, а Маркиньос II выходит на его замену.
83'
Интернасьональ делает замену. Lucca уходит с поля, а Juan выходит на его замену.
83'
Коринтианс делает замену. Mateus Vital уходит с поля, а Pedrinho выходит на его замену.
74'
Интернасьональ делает замену. William Pottker уходит с поля, а Росси выходит на его замену.
73'
Maycon Barberan получил желтую карточку от судьи
65'
Коринтианс делает замену. Ромеро Анхель уходит с поля, а Дутра Жуниор выходит на его замену.
64'
Дамиан Леандро получил желтую карточку от судьи
64'
Г О О О О Л - Дамиан Леандро бьет в цель!
61'
Эденилсон дос Сантос получил желтую карточку от судьи
60'
Интернасьональ делает замену. Iago уходит с поля, а Лопес Нико выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
5'
Г О О О О Л - Mateus Vital бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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