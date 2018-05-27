- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
18' Желтая карточкаЭнрике Лима
55' Желтая карточкаЭжидио Перейра
60' Желтая карточкаDiego Pituca
0:1
75' ГолBruno Silva II
78' Желтая карточкаРобиньо Робсон
|
18'
55'
60'
64'
75'
0:1
78'
Состав команд
38
Гедес
Даниэл
14
Браз
Давид
16
Додо
Родолфо
21
Diego
Pituca
43
Rodrygo
27
Саша
Эдуардо
26
Dede
II
30
Тиаго
Невес
99
Sassa
II
Сантос 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Vanderlei III Вратарь
- 38 Гедес Даниэл Защитник
- 6 Энрике Густаво Защитник
- 14 Браз Давид Защитник
- 16 Додо Родолфо Защитник
- 3 Jean Mota Полузащитник
- 8 Ренато Дирней Полузащитник
- 10 Габриэл Барбоза Полузащитник
- 21 Diego Pituca Полузащитник
- 43 Rodrygo Полузащитник
- 27 Саша Эдуардо Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Владимир Вратарь
- 25 Yuri Oliveira Lima Полузащитник
- 19 Лео Ситтадини Полузащитник
- 11 Bruno Henrique IV Полузащитник
- 2 Luiz Felipe III
- 35 Robson Bambu
- 29 Yuri Alberto
- 28 Perez Martinez Lucas VI
- 32 Gabriel Calabres
- Главный тренер: Доривал Жуниор
Крузейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Фабио Лопес Вратарь
- 22 Эдилсон Мендеш Защитник
- 26 Dede II Защитник
- 3 Лео Ренан Защитник
- 6 Эжидио Перейра Защитник
- 8 Энрике Лима Полузащитник
- 16 Lucas Silva IV Полузащитник
- 19 Робиньо Робсон Полузащитник
- 30 Тиаго Невес Полузащитник
- 7 Собис Рафаэл Полузащитник
- 99 Sassa II Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Marcelo Hermes Защитник
- 29 Lucas Daniel Romero Защитник
- 17 Raniel Полузащитник
- 5 Alejandro Ariel Cabral Полузащитник
- 2 Esekel Kriado II
- 27 Manoel Ribeiro II
- 28 Digao II
- 20 Bruno Silva II
- 4 Murilo Cerqueira
- 12 Рафаэл Пирес
- 37 Lucas Franca
- 36 Patrick Brey
Предыдущие игры
Сантос (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 25.05.2018 Сантос 0:0 Реал Гарчиласо КЛ
- 20.05.2018 Сан-Паулу 1:0 Сантос СA
- 18.05.2018 Луверденсе 2:1 Сантос К
- 14.05.2018 Сантос 3:1 Парана СA
- 11.05.2018 Сантос 5:1 Луверденсе К
- 07.05.2018 Гремио 5:1 Сантос СA
- 02.05.2018 Насьональ Монтевидео 1:0 Сантос КЛ
- 25.04.2018 Сантос 2:0 Эстудиантес Ла-Плата КЛ
- 21.04.2018 Баия 1:0 Сантос СA
- 15.04.2018 Сантос 2:0 Сеара СA
- 06.04.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Сантос КЛ
- 28.03.2018 Палмейрас 1:2 Сантос П
- 25.03.2018 Сантос 0:1 Палмейрас П
- 22.03.2018 Сантос 0:0 Ботафого Рибейрао П
- 19.03.2018 Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос П
- 16.03.2018 Сантос 3:1 Насьональ Монтевидео КЛ
- 11.03.2018 Сантос 1:3 Сан-Бенту П
- 08.03.2018 Новоризонтину 2:1 Сантос П
- 04.03.2018 Сантос 1:1 Коринтианс П
- 02.03.2018 Реал Гарчиласо 2:0 Сантос КЛ
Крузейро (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 23.05.2018 Крузейро 2:1 Расинг Авельянеда КЛ
- 19.05.2018 Атлетико Минейро 1:0 Крузейро СA
- 17.05.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:2 Крузейро К
- 13.05.2018 Крузейро 2:0 Спорт Ресифи СA
- 06.05.2018 Крузейро 1:0 Ботафого СA
- 03.05.2018 Васко да Гама 0:4 Крузейро КЛ
- 30.04.2018 Интернасьональ 0:0 Крузейро СA
- 27.04.2018 Крузейро 7:0 Универсидад де Чили КЛ
- 22.04.2018 Флуминенсе 1:0 Крузейро СA
- 20.04.2018 Универсидад де Чили 0:0 Крузейро КЛ
- 14.04.2018 Крузейро 0:1 Гремио СA
- 08.04.2018 Крузейро 2:0 Атлетико Минейро М
- 05.04.2018 Крузейро 0:0 Васко да Гама КЛ
- 01.04.2018 Атлетико Минейро 3:1 Крузейро М
- 25.03.2018 Крузейро 2:1 Тупи М
- 22.03.2018 Тупи 0:1 Крузейро М
- 17.03.2018 Крузейро 2:0 Патросиненсе М
- 11.03.2018 Патросиненсе 1:1 Крузейро М
- 11.03.2018 Крузейро 0:1 Кахиас Г
- 08.03.2018 Крузейро 3:0 УРТ М
Последние игры между собой
Сантос: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Крузейро: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|2.
|Флуминенсе
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|3.
|Атлетико Минейро
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|4.
|Палмейрас
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|5.
|Коринтианс
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|6.
|Интернасьональ
|7
|3
|2
|2
|7 - 4
|11
|7.
|Спорт Ресифи
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|8.
|Америка Минейро
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|9.
|Сан-Паулу
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|10.
|Крузейро
|7
|3
|1
|3
|4 - 3
|10
|11.
|Гремио
|6
|2
|3
|1
|7 - 3
|9
|12.
|Ботафого
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|13.
|Васко да Гама
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|14.
|Витория
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|15.
|Баия
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|16.
|Сантос
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|17.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|18.
|Шапекоэнсе
|7
|1
|3
|3
|7 - 15
|6
|19.
|Сеара
|6
|0
|3
|3
|4 - 10
|3
|20.
|Парана
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Сантос делает замену. Саша Эдуардо уходит с поля, а Yuri Alberto выходит на его замену.
78'
Робиньо Робсон получил желтую карточку от судьи
77'
Сантос делает замену. Ренато Дирней уходит с поля, а Лео Ситтадини выходит на его замену.
75'
Г О О О О Л - Бруно Силва бьет в цель!
73'
Крузейро делает замену. Sassa уходит с поля, а Бруно Силва выходит на его замену.
71'
Крузейро делает замену. Эдилсон Мендеш уходит с поля, а Lucas Daniel Romero выходит на его замену.
69'
Сантос делает замену. Diego Pituca уходит с поля, а Bruno Henrique выходит на его замену.
64'
Крузейро делает замену. Тиаго Невес уходит с поля, а Raniel выходит на его замену.
60'
Diego Pituca получил желтую карточку от судьи
55'
Эжидио Перейра получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
18'
Энрике Лима получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация