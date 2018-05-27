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Сантос
0:1
Конец матча
Крузейро
0'
18' Желтая карточка
Энрике Лима
55' Желтая карточка
Эжидио Перейра
60' Желтая карточка
Diego Pituca
0:1
75' Гол
Bruno Silva II
78' Желтая карточка
Робиньо Робсон
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Сантос делает замену. Саша Эдуардо уходит с поля, а Yuri Alberto выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Робиньо Робсон получил желтую карточку от судьи
77'
Сантос делает замену. Ренато Дирней уходит с поля, а Лео Ситтадини выходит на его замену.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Бруно Силва бьет в цель!
73'
Крузейро делает замену. Sassa уходит с поля, а Бруно Силва выходит на его замену.

71'
Крузейро делает замену. Эдилсон Мендеш уходит с поля, а Lucas Daniel Romero выходит на его замену.
69'
Сантос делает замену. Diego Pituca уходит с поля, а Bruno Henrique выходит на его замену.
64'
Крузейро делает замену. Тиаго Невес уходит с поля, а Raniel выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Diego Pituca получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
55'
Эжидио Перейра получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
18'
Энрике Лима получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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