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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Спортинг Парк
0:0
Конец матча
45' Красная карточкаФредерико Хигайн
49' Желтая карточкаАффул Харрисон
90' Желтая карточкаБеслер Мэтт
|
45'
49'
90'
Состав команд
29
Tim
Melia
15
Seth
Sinovic
14
Шелтон
Кири
23
Zack
Steffen
13
Грелла
Майк
11
Зарде
Гьяси
Спортинг Канзас-Сити 4-3-3
- Основной состав
- 29 Tim Melia Вратарь
- 8 Зуси Грэм Защитник
- 3 Ikenna Ike Opara Защитник
- 5 Беслер Мэтт Защитник
- 15 Seth Sinovic Защитник
- 10 Yohan Croizet Полузащитник
- 6 Санчес Илье Полузащитник
- 17 Эспиноза Роджер Полузащитник
- 7 Рассел Джонни Нападающий
- 14 Шелтон Кири Нападающий
- 20 Daniel Salloi Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Emiliano Amor Защитник
- 19 Лобато Кристиан Защитник
- 12 Жерсу Фернандеш Нападающий
- 18 Eric Dick
- 75 Wan Kuzain
- 90 Kharlton Belmar
- 13 Gianluca Busio
- Главный тренер: Peter Vermes
Коламбус Крю 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Zack Steffen Вратарь
- 25 Аффул Харрисон Защитник
- 3 Уильямс Джош Защитник
- 17 Lalas Abubakar Защитник
- 19 Валенсуэла Мильтон Защитник
- 6 Wil Trapp Полузащитник
- 7 Artur Moraes III Полузащитник
- 18 Cristian Martinez VIII Полузащитник
- 10 Фредерико Хигайн Полузащитник
- 13 Грелла Майк Полузащитник
- 11 Зарде Гьяси Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Jon Kempin Вратарь
- 16 Hector Jimenez Защитник
- 22 Гастон Сауро Защитник
- 2 Кларк Рикардо Полузащитник
- 14 Adam Jahn Нападающий
- 26 Luis Argudo
- 28 Niko Hansen
- Главный тренер: Gregg Berhalter
Предыдущие игры
Спортинг Канзас-Сити (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 20.05.2018 Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 10.05.2018 Атланта Юнайтед 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 06.05.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Колорадо Рэпидс М
- 29.04.2018 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 21.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 6:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 15.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс М
- 09.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 01.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Ди Си Юнайтед М
- 25.03.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 18.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 11.03.2018 Чикаго Файр 3:4 Спортинг Канзас-Сити М
- 05.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 27.10.2017 Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 22.10.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 16.10.2017 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Хьюстон Динамо М
- 12.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 08.10.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 01.10.2017 Спортинг Канзас-Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 21.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз ОК
Коламбус Крю (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 20.05.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Коламбус Крю М
- 13.05.2018 Коламбус Крю 3:0 Чикаго Файр М
- 10.05.2018 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион М
- 05.05.2018 Сиэтл Саундерс 0:0 Коламбус Крю М
- 29.04.2018 Коламбус Крю 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.04.2018 Коламбус Крю 2:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 15.04.2018 Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Крю М
- 08.04.2018 Чикаго Файр 1:0 Коламбус Крю М
- 31.03.2018 Коламбус Крю 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 25.03.2018 Коламбус Крю 3:1 Ди Си Юнайтед М
- 17.03.2018 Филадельфия Юнион 0:0 Коламбус Крю М
- 10.03.2018 Коламбус Крю 3:2 Монреаль Импакт М
- 03.03.2018 Торонто 0:2 Коламбус Крю М
- 30.11.2017 Торонто 1:0 Коламбус Крю М
- 22.11.2017 Коламбус Крю 0:0 Торонто М
- 06.11.2017 Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Крю М
- 01.11.2017 Коламбус Крю 4:1 Нью-Йорк Сити М
- 27.10.2017 Атланта Юнайтед 0:0 Коламбус Крю М
- 22.10.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Коламбус Крю М
- 16.10.2017 Орландо Сити 0:1 Коламбус Крю М
Последние игры между собой
Спортинг Канзас-Сити: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Коламбус Крю: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
- 10.09.2017 Коламбус Крю 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 04.07.2016 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Коламбус Крю МЛС
- 23.08.2015 Коламбус Крю 3:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 17.07.2014 Коламбус Крю 1:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 05.05.2014 Спортинг Канзас-Сити 2:0 Коламбус Крю МЛС
- 06.10.2013 Коламбус Крю 0:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 08.09.2013 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Коламбус Крю МЛС
- 30.06.2013 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Коламбус Крю МЛС
- 08.10.2012 Коламбус Крю 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 29.07.2012 Спортинг Канзас-Сити 1:2 Коламбус Крю МЛС
- 15.07.2012 Коламбус Крю 0:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|12
|8
|1
|3
|26 - 16
|25
|2.
|Коламбус Крю
|14
|7
|4
|3
|18 - 10
|25
|3.
|Нью-Йорк Сити
|13
|7
|3
|3
|26 - 19
|24
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|11
|7
|1
|3
|26 - 12
|22
|5.
|Орландо Сити
|12
|6
|1
|5
|22 - 20
|19
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|5
|3
|4
|21 - 18
|18
|7.
|Филадельфия Юнион
|12
|4
|3
|5
|12 - 15
|15
|8.
|Чикаго Файр
|12
|4
|2
|6
|17 - 21
|14
|9.
|Торонто
|11
|3
|1
|7
|14 - 20
|10
|10.
|Ди Си Юнайтед
|10
|2
|3
|5
|14 - 18
|9
|11.
|Монреаль Импакт
|13
|3
|0
|10
|14 - 29
|9
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|7
|4
|2
|24 - 13
|25
|2.
|Лос-Анджелес
|12
|6
|3
|3
|24 - 19
|21
|3.
|Портленд Тимберс
|11
|6
|2
|3
|19 - 17
|20
|4.
|Даллас
|11
|5
|5
|1
|17 - 11
|20
|5.
|Хьюстон Динамо
|11
|5
|3
|3
|26 - 18
|18
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|14
|4
|5
|5
|19 - 27
|17
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|5
|1
|6
|16 - 19
|16
|8.
|Реал Солт-Лейк
|12
|5
|1
|6
|15 - 25
|16
|9.
|Миннесота Юнайтед
|13
|5
|1
|7
|16 - 22
|16
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|2
|3
|7
|18 - 23
|9
|11.
|Сиэтл Саундерс
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|12.
|Колорадо Рэпидс
|11
|2
|2
|7
|13 - 20
|8
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Беслер Мэтт получил желтую карточку от судьи
87'
Спортинг Канзас-Сити делает замену. Эспиноза Роджер уходит с поля, а Wan Kuzain выходит на его замену.
76'
Коламбус Крю делает замену. Christian Martinez уходит с поля, а Гастон Сауро выходит на его замену.
71'
Спортинг Канзас-Сити делает замену. Yohan Croizet уходит с поля, а Жерсу Фернандеш выходит на его замену.
67'
Коламбус Крю делает замену. Грелла Майк уходит с поля, а Luis Argudo выходит на его замену.
58'
Спортинг Канзас-Сити делает замену. Сет Синович уходит с поля, а Лобато Кристиан выходит на его замену.
49'
Аффул Харрисон получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
УДАЛЕНИЕ! - Фредерико Хигайн увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sporting Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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