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Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
0:0
Конец матча
Коламбус Крю
0'
45' Красная карточка
Фредерико Хигайн
49' Желтая карточка
Аффул Харрисон
90' Желтая карточка
Беслер Мэтт
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Беслер Мэтт получил желтую карточку от судьи
87'
Спортинг Канзас-Сити делает замену. Эспиноза Роджер уходит с поля, а Wan Kuzain выходит на его замену.
76'
Коламбус Крю делает замену. Christian Martinez уходит с поля, а Гастон Сауро выходит на его замену.
71'
Спортинг Канзас-Сити делает замену. Yohan Croizet уходит с поля, а Жерсу Фернандеш выходит на его замену.
67'
Коламбус Крю делает замену. Грелла Майк уходит с поля, а Luis Argudo выходит на его замену.

58'
Спортинг Канзас-Сити делает замену. Сет Синович уходит с поля, а Лобато Кристиан выходит на его замену.
Желтая карточка
49'
Аффул Харрисон получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
УДАЛЕНИЕ! - Фредерико Хигайн увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sporting Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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