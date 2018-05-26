Текстовая онлайн трансляция матча Южная Корея - Гондурас

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Текстовая онлайн трансляция матча Южная Корея - ГондурасДо начала игры осталось 2 дня 6 часов 59 минут, которая состоится 28.05.2018.
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Прогнозы на матч Южная Корея - Гондурас
Южная Корея
70.8% (17)
Ничья:
12.5% (3)
Гондурас
16.7% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Южная Корея:
29.2% (7)
1:0 Южная Корея:
20.8% (5)
2:0 Южная Корея:
16.7% (4)
1:1 Ничья:
12.5% (3)
1:2 Гондурас:
8.3% (2)
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