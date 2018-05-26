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Южная Корея
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Южная Корея - Гондурас

До начала игры осталось 2 дня 6 часов 59 минут, которая состоится 28.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Южная Корея - Гондурас
Южная Корея
70.8% (17)
Ничья:
12.5% (3)
Гондурас
16.7% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Южная Корея:
29.2% (7)
Южная Корея:
20.8% (5)
Южная Корея:
16.7% (4)
Ничья:
12.5% (3)
Гондурас:
8.3% (2)
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