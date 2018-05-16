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Турция
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Турция - Иран

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 13 минут, которая состоится 28.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Турция - Иран
Турция
75.7% (87)
Ничья:
18.3% (21)
Иран
6.1% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Турция:
33.9% (39)
Турция:
16.5% (19)
Турция:
16.5% (19)
Ничья:
15.7% (18)
Турция:
4.3% (5)
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