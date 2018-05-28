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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 1371
4:0
Конец матча
1:0
3' ГолSamuel Nnamani
2:0
26' ГолSamuel Nnamani
3:0
31' ГолKadir Hodzic
36' Желтая карточкаSamuel Nnamani
4:0
48' ГолRobert Aastedt
56' Желтая карточкаWellyson
57' Желтая карточкаRichard Yarsuvat
82' Желтая карточкаFelix Michel
|
3'
1:0
26'
2:0
31'
3:0
36'
48'
4:0
56'
57'
82'
Состав команд
19
Felix
Michel
21
Раскай
Анель
94
Wellyson
АФК Эскильстуна 3-4-3
- Основной состав
- 1 Курчи Джанлука Вратарь
- 26 Robert Aastedt Защитник
- 19 Felix Michel Защитник
- 77 Цискаридзе Зураб Защитник
- 2 Adnan Kojic Полузащитник
- 21 Раскай Анель Полузащитник
- 94 Wellyson Полузащитник
- 3 Kadir Hodzic Полузащитник
- 8 Ousmane Camara Нападающий
- 16 Samuel Nnamani Нападающий
- 95 Эрасмус Кермит Нападающий
- Запасные игроки
- 89 Иванов Михаил Вратарь
- 7 Ferid Ali Полузащитник
- 18 Oke Akpoveta Нападающий
- 6 Michel Termanini
- 11 Daniel Miljanovic
- 28 Ivan Markovic II
- 5 Gustav Jarl
- Главный тренер: Michael Jolley
Норрбю 4-4-2
- Основной состав
- 1 Mergim Krasniqi Вратарь
- 11 Alen Krasnici Защитник
- 3 Jonathan Azulay Защитник
- 6 Marc Christoffer Axengren Защитник
- 13 Kardo Aso Защитник
- 8 Nicklas Savolainen Полузащитник
- 28 Marcus Oeversjoe Полузащитник
- 16 Nino Osmanagic Полузащитник
- 7 Kenan Mehovic Полузащитник
- 9 Нильссон Лассе Нападающий
- 12 Richard Yarsuvat Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Robin Holmer Вратарь
- 10 Gzim Istrefi Полузащитник
- 18 Adam Ericsson Полузащитник
- 17 Shkelqim Krasniqi Нападающий
- 2 Abbas Mohamad
- 14 Abdelrahman Saidi
- 22 Hugo Svensson
Предыдущие игры
АФК Эскильстуна (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 24.05.2018 АФК Эскильстуна 1:1 Гефле С
- 18.05.2018 ГАИС 0:1 АФК Эскильстуна С
- 12.05.2018 АФК Эскильстуна 2:2 Варбергс Боис С
- 04.05.2018 Фрей 0:2 АФК Эскильстуна С
- 30.04.2018 АФК Эскильстуна 3:0 Дегерфорс С
- 24.04.2018 Хельсинборг 0:2 АФК Эскильстуна С
- 15.04.2018 АФК Эскильстуна 4:0 Вернаму С
- 07.04.2018 Фалькенберг 2:0 АФК Эскильстуна С
- 31.03.2018 АФК Эскильстуна 0:0 Браге С
- 24.03.2018 Эребру 0:0 АФК Эскильстуна ТМК
- 20.01.2018 Броммапойкарна 2:0 АФК Эскильстуна ТМК
- 05.11.2017 АФК Эскильстуна 1:3 Сириус А
- 28.10.2017 Хальмстад 1:1 АФК Эскильстуна А
- 21.10.2017 АФК Эскильстуна 2:3 Эльфсборг А
- 14.10.2017 Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна А
- 30.09.2017 АФК Эскильстуна 1:1 Йёнчёпинг А
- 25.09.2017 АФК Эскильстуна 1:0 Гётеборг А
- 21.09.2017 Эребру 2:3 АФК Эскильстуна А
- 18.09.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Сундсвалль А
- 09.09.2017 Эстерсунд 3:0 АФК Эскильстуна А
Норрбю (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 24.05.2018 Норрбю 0:1 Хельсинборг С
- 19.05.2018 Фалькенберг 0:0 Норрбю С
- 14.05.2018 Норрбю 1:3 Дегерфорс С
- 07.05.2018 Вернаму 0:0 Норрбю С
- 01.05.2018 Норрбю 1:2 Йёнчёпинг С
- 22.04.2018 Норрбю 0:2 Гефле С
- 16.04.2018 Хальмстад 0:2 Норрбю С
- 08.04.2018 Норрбю 2:1 Варбергс Боис С
- 02.04.2018 Фрей 2:2 Норрбю С
- 03.03.2018 Вернаму 1:0 Норрбю К
- 25.02.2018 Норрбю 0:4 Хеккен К
- 17.02.2018 Сундсвалль 4:2 Норрбю К
- 04.11.2017 Отвидаберг 0:1 Норрбю С
- 30.10.2017 Норрбю 2:3 Вернаму С
- 21.10.2017 ГАИС 2:1 Норрбю С
- 14.10.2017 Норрбю 2:0 Дегерфорс С
- 29.09.2017 Фалькенберг 1:4 Норрбю С
- 24.09.2017 Норрбю 0:2 Эстер С
- 17.09.2017 Норрбю 1:0 Броммапойкарна С
- 10.09.2017 Гефле 3:2 Норрбю С
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эргрюте
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|2.
|АФК Эскильстуна
|10
|6
|3
|1
|19 - 5
|21
|3.
|Хельсинборг
|9
|6
|2
|1
|16 - 7
|20
|4.
|Фалькенберг
|9
|6
|2
|1
|18 - 11
|20
|5.
|Хальмстад
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|6.
|Браге
|10
|3
|6
|1
|16 - 12
|15
|7.
|ГАИС
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|8.
|Дегерфорс
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|9.
|Ландскруна
|10
|3
|3
|4
|16 - 12
|12
|10.
|Йёнчёпинг
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|11.
|Эстер
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Варбергс Боис
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|13.
|Норрбю
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|14.
|Гефле
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|15.
|Вернаму
|9
|1
|2
|6
|5 - 17
|5
|16.
|Фрей
|10
|1
|2
|7
|10 - 21
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Васби делает замену. Robert Aastedt уходит с поля, а Gustav Jarl выходит на его замену.
82'
Felix Michel получил желтую карточку от судьи
70'
Васби делает замену. Samuel Nnamani уходит с поля, а Ivan Markovic выходит на его замену.
64'
Норрбю делает замену. Маркус Оверсьё уходит с поля, а Hugo Svensson выходит на его замену.
63'
Норрбю делает замену. Jonathan Azulay уходит с поля, а Abbas Mohamad выходит на его замену.
57'
Рихард Ярсуват получил желтую карточку от судьи
56'
Wellyson получил желтую карточку от судьи
52'
Васби делает замену. Раскай Анель уходит с поля, а Ferid Ali выходит на его замену.
48'
Г О О О О Л - Robert Aastedt бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Samuel Nnamani получил желтую карточку от судьи
33'
Норрбю делает замену. Нильссон Лассе уходит с поля, а Гзим Истрефи выходит на его замену.
31'
Г О О О О Л - Kadir Hodzic бьет в цель!
26'
Г О О О О Л - Samuel Nnamani бьет в цель!
3'
Г О О О О Л - Samuel Nnamani бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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