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Зрители: 1371
АФК Эскильстуна
4:0
Конец матча
Норрбю
0'
1:0
3' Гол
Samuel Nnamani
2:0
26' Гол
Samuel Nnamani
3:0
31' Гол
Kadir Hodzic
36' Желтая карточка
Samuel Nnamani
4:0
48' Гол
Robert Aastedt
56' Желтая карточка
Wellyson
57' Желтая карточка
Richard Yarsuvat
82' Желтая карточка
Felix Michel
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Васби делает замену. Robert Aastedt уходит с поля, а Gustav Jarl выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Felix Michel получил желтую карточку от судьи
70'
Васби делает замену. Samuel Nnamani уходит с поля, а Ivan Markovic выходит на его замену.
64'
Норрбю делает замену. Маркус Оверсьё уходит с поля, а Hugo Svensson выходит на его замену.
63'
Норрбю делает замену. Jonathan Azulay уходит с поля, а Abbas Mohamad выходит на его замену.

Желтая карточка
57'
Рихард Ярсуват получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
56'
Wellyson получил желтую карточку от судьи
52'
Васби делает замену. Раскай Анель уходит с поля, а Ferid Ali выходит на его замену.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Robert Aastedt бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Samuel Nnamani получил желтую карточку от судьи
33'
Норрбю делает замену. Нильссон Лассе уходит с поля, а Гзим Истрефи выходит на его замену.
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Kadir Hodzic бьет в цель!
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Samuel Nnamani бьет в цель!
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Samuel Nnamani бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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