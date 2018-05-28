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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 6195
1:0
Конец матча
1:0
48' ГолMax Svensson
56' Желтая карточкаDaryl Smylie
74' Желтая карточкаAlexander Timossi Andersson
|
48'
1:0
56'
Состав команд
30
Ханссон
Пер
15
Max
Svensson
3
Tom
Siwe
17
Daryl
Smylie
10
Орлов
Якоб
Хельсинборг 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Ханссон Пер Вратарь
- 7 Рандруп Андерс Защитник
- 3 Ливерстам Фредрик Защитник
- 21 Charlie Weberg Защитник
- 11 Эрикссон Адам Защитник
- 6 Андреас Ландгрен Полузащитник
- 14 Абубакари Мохаммед Полузащитник
- 8 Mamudu Moro Полузащитник
- 40 Mattias Almeida Полузащитник
- 15 Max Svensson Полузащитник
- 99 Бьярнасон Андри-Рунар Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Kalle Joelsson Вратарь
- 9 Alexander Timossi Andersson
- 23 Jonathan Larsson
- 35 Casper Seger
- 34 Max Martensson
- 37 Carl Thulin
- 38 Jakob Voelkerling-Persson
- Главный тренер: Henrik Larsson
Йёнчёпинг 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Frank Pettersson Вратарь
- 19 Alexander Jallow Защитник
- 8 Joakim Karlsson II Защитник
- 20 Anton Liljenbaeck Защитник
- 3 Tom Siwe Защитник
- 22 Sebastian Crona Полузащитник
- 17 Daryl Smylie Полузащитник
- 12 Jesper Svensson Полузащитник
- 25 Peter Gwargis Полузащитник
- 11 Вильяльмссон Арни Полузащитник
- 10 Орлов Якоб Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Max Watson Защитник
- 2 Marcus Johansson II
- 13 Carljohan Eriksson I
- 14 Axel Lindahl
- 29 Benjamin Tannus
- 24 Amir Al-Ammari
- 30 Ahmad Gero
- Главный тренер: Jimmy Thelin
Предыдущие игры
Хельсинборг (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 24.05.2018 Норрбю 0:1 Хельсинборг С
- 20.05.2018 Хельсинборг 2:0 Эргрюте С
- 15.05.2018 Ландскруна 1:1 Хельсинборг С
- 08.05.2018 Хельсинборг 2:1 ГАИС С
- 29.04.2018 Браге 1:1 Хельсинборг С
- 24.04.2018 Хельсинборг 0:2 АФК Эскильстуна С
- 14.04.2018 Фрей 1:5 Хельсинборг С
- 08.04.2018 Хельсинборг 3:1 Эстер С
- 25.03.2018 АИК 1:3 Хельсинборг ТМК
- 03.03.2018 Хельсинборг 3:0 Твоокер К
- 24.02.2018 Эребру 1:1 Хельсинборг К
- 17.02.2018 Норрчёпинг 1:1 Хельсинборг К
- 03.02.2018 Хельсинборг 1:0 Сундсвалль ТМК
- 04.11.2017 Хельсинборг 0:2 Эстер С
- 29.10.2017 Эргрюте 0:3 Хельсинборг С
- 21.10.2017 Дегерфорс 1:1 Хельсинборг С
- 16.10.2017 Хельсинборг 1:2 Вернаму С
- 02.10.2017 Гефле 2:1 Хельсинборг С
- 24.09.2017 Хельсинборг 0:0 Фалькенберг С
- 18.09.2017 Хельсинборг 2:0 Варбергс Боис С
Йёнчёпинг (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 23.05.2018 Йёнчёпинг 2:2 Дегерфорс С
- 18.05.2018 Гефле 1:2 Йёнчёпинг С
- 12.05.2018 Йёнчёпинг 1:0 Фрей С
- 05.05.2018 Йёнчёпинг 0:0 Браге С
- 01.05.2018 Норрбю 1:2 Йёнчёпинг С
- 22.04.2018 Йёнчёпинг 0:1 Эстер С
- 16.04.2018 Варбергс Боис 2:1 Йёнчёпинг С
- 07.04.2018 Йёнчёпинг 0:2 Ландскруна С
- 01.04.2018 ГАИС 2:1 Йёнчёпинг С
- 10.03.2018 Кальмар 1:0 Йёнчёпинг ТМК
- 03.03.2018 Юргорден 1:0 Йёнчёпинг К
- 25.02.2018 Йёнчёпинг 1:1 Дегерфорс К
- 18.02.2018 Йёнчёпинг 1:2 Фрей К
- 13.02.2018 Норрчёпинг 1:0 Йёнчёпинг ТМК
- 19.11.2017 Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг А
- 15.11.2017 Треллеборг 2:0 Йёнчёпинг А
- 05.11.2017 Йёнчёпинг 0:0 Эстерсунд А
- 29.10.2017 Юргорден 0:0 Йёнчёпинг А
- 23.10.2017 Йёнчёпинг 2:0 Кальмар А
- 15.10.2017 АИК 2:0 Йёнчёпинг А
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эргрюте
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|2.
|АФК Эскильстуна
|10
|6
|3
|1
|19 - 5
|21
|3.
|Хельсинборг
|9
|6
|2
|1
|16 - 7
|20
|4.
|Фалькенберг
|9
|6
|2
|1
|18 - 11
|20
|5.
|Хальмстад
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|6.
|Браге
|10
|3
|6
|1
|16 - 12
|15
|7.
|ГАИС
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|8.
|Дегерфорс
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|9.
|Ландскруна
|10
|3
|3
|4
|16 - 12
|12
|10.
|Йёнчёпинг
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|11.
|Эстер
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Варбергс Боис
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|13.
|Норрбю
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|14.
|Гефле
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|15.
|Вернаму
|9
|1
|2
|6
|5 - 17
|5
|16.
|Фрей
|10
|1
|2
|7
|10 - 21
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Йончепинг С делает замену. Йоаким Карлссон уходит с поля, а Axel Lindahl выходит на его замену.
83'
Хельсинборг делает замену. Mattias Almeida уходит с поля, а Casper Seger выходит на его замену.
74'
Alexander Timossi Andersson получил желтую карточку от судьи
72'
Йончепинг С делает замену. Йеспер Свенссон уходит с поля, а Amir Al-Ammari выходит на его замену.
56'
Дарли Смайл получил желтую карточку от судьи
53'
Хельсинборг делает замену. Mamudu Moro уходит с поля, а Alexander Timossi Andersson выходит на его замену.
48'
Г О О О О Л - Max Svensson бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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