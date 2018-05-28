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Зрители: 6195
Хельсинборг
1:0
Конец матча
Йёнчёпинг
0'
1:0
48' Гол
Max Svensson
56' Желтая карточка
Daryl Smylie
74' Желтая карточка
Alexander Timossi Andersson
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Йончепинг С делает замену. Йоаким Карлссон уходит с поля, а Axel Lindahl выходит на его замену.
83'
Хельсинборг делает замену. Mattias Almeida уходит с поля, а Casper Seger выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Alexander Timossi Andersson получил желтую карточку от судьи
72'
Йончепинг С делает замену. Йеспер Свенссон уходит с поля, а Amir Al-Ammari выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Дарли Смайл получил желтую карточку от судьи

53'
Хельсинборг делает замену. Mamudu Moro уходит с поля, а Alexander Timossi Andersson выходит на его замену.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Max Svensson бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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