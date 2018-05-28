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Стадион: Зрители: 4658
Сарпсборг-08
4:2
Конец матча
Стабек
0'
0:1
1' Гол
Боли Франк
1:1
27' Гол
Амин Аскар
41' Желтая карточка
Демидов Вадим
2:1
49' Гол
Шварц Ронни
2:2
61' Гол
Квоеме Охи
70' Желтая карточка
Амин Аскар
3:2
78' Гол
Kristoffer Zachariassen
4:2
81' Гол
Патрик Мортенсен
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Стабек делает замену. Тонни Брохманн уходит с поля, а Oscar Aga выходит на его замену.
85'
Стабек делает замену. Ola Brynhildsen уходит с поля, а Нджиэ Мусса выходит на его замену.
84'
Сарпсборг-08 делает замену. Амин Аскар уходит с поля, а Tobias Heintz выходит на его замену.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Патрик Мортенсен бьет в цель!
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Kristoffer Zachariassen бьет в цель!

Желтая карточка
70'
Амин Аскар получил желтую карточку от судьи
68'
Сарпсборг-08 делает замену. Шварц Ронни уходит с поля, а Mikkel Agger выходит на его замену.
65'
Сарпсборг-08 делает замену. Матти Лунд Нильсен уходит с поля, а Сингх Хармет выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Квоеме Охи бьет в цель!
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Шварц Ронни бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Демидов Вадим получил желтую карточку от судьи
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Амин Аскар бьет в цель!
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Боли Франк бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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