- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Сарпсборг Зрители: 4658
4:2
Конец матча
0:1
1' ГолБоли Франк
1:1
27' ГолАмин Аскар
41' Желтая карточкаДемидов Вадим
2:1
49' ГолШварц Ронни
2:2
61' ГолКвоеме Охи
70' Желтая карточкаАмин Аскар
3:2
78' ГолKristoffer Zachariassen
4:2
81' ГолПатрик Мортенсен
|
1'
0:1
27'
1:1
41'
49'
2:1
61'
2:2
70'
78'
3:2
81'
4:2
Состав команд
31
Aslak
Falch
77
Амин
Аскар
29
Шварц
Ронни
30
Манде
Саюба
18
Моэ
Йеппе
10
Боли
Франк
99
Квоеме
Охи
Сарпсборг-08 4-4-2
- Основной состав
- 31 Aslak Falch Вратарь
- 22 Твейта Йон-Хельге Защитник
- 6 Тамм Йоонас Защитник
- 11 Joackim Joergensen Защитник
- 16 Joachim Thomassen Защитник
- 7 Хальворсен Оле-Йорген Полузащитник
- 8 Matti Lund Nielsen I Полузащитник
- 17 Kristoffer Zachariassen Полузащитник
- 77 Амин Аскар Полузащитник
- 29 Шварц Ронни Нападающий
- 69 Патрик Мортенсен Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Bjoern Inge Utvik Защитник
- 30 Ткалчич Никола Защитник
- 10 Tobias Heintz Полузащитник
- 23 Сингх Хармет Полузащитник
- 27 Rashad Muhammed Нападающий
- 18 Mikkel Agger Нападающий
- 21 Anders Kristiansen II
- Главный тренер: Бакке Гейр
Стабек 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Манде Саюба Вратарь
- 2 Эрнандес Рональд Защитник
- 4 Демидов Вадим Защитник
- 21 Гранли Даниэль Защитник
- 18 Моэ Йеппе Защитник
- 25 Hugo Vetlesen Полузащитник
- 42 Tobias Borchgrevink Boerkeeiet Полузащитник
- 20 Ola Brynhildsen Полузащитник
- 89 Tonny Brochmann Полузащитник
- 10 Боли Франк Полузащитник
- 99 Квоеме Охи Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Ханше-Ольсен Андреас Защитник
- 11 Нджиэ Мусса Полузащитник
- 8 Сетер Йон-Хоу Полузащитник
- 23 Бохинен Эмиль Полузащитник
- 98 Xin Zhou
- 50 Oscar Aga
- 12 Lars Kvarekvaal
- Главный тренер: Antoni Ordinas
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 21.05.2018 Саннефьёрд 0:1 Сарпсборг-08 Т
- 16.05.2018 Сарпсборг-08 4:0 Старт Т
- 13.05.2018 Стрёмсгодсет 1:2 Сарпсборг-08 Т
- 10.05.2018 Хам-Кам 1:0 Сарпсборг-08 К
- 07.05.2018 Сарпсборг-08 2:2 Мольде Т
- 02.05.2018 Эрн-Хортен 0:6 Сарпсборг-08 К
- 29.04.2018 Сарпсборг-08 0:0 Будё-Глимт Т
- 23.04.2018 Одд 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 18.04.2018 Эстсиден 2:9 Сарпсборг-08 К
- 15.04.2018 Сарпсборг-08 1:2 Бранн Т
- 08.04.2018 Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Т
- 02.04.2018 Сарпсборг-08 3:0 Волеренга Т
- 26.03.2018 Сарпсборг-08 3:1 Конгсвингер ТМК
- 23.03.2018 Сарпсборг-08 3:1 Стрёммен ТМК
- 17.03.2018 Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 Т
- 11.03.2018 Сарпсборг-08 1:0 Русенборг Т
- 04.03.2018 Сарпсборг-08 3:2 Стабек ТМК
- 26.02.2018 Сарпсборг-08 0:1 Скейд ТМК
- 25.02.2018 Стрёмсгодсет 2:3 Сарпсборг-08 ТМК
- 16.02.2018 Сарпсборг-08 2:3 Бранн ТМК
Стабек (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 21.05.2018 Стабек 2:1 Одд Т
- 16.05.2018 Волеренга 1:0 Стабек Т
- 13.05.2018 Стабек 0:1 Русенборг Т
- 09.05.2018 Мьёндален 2:0 Стабек К
- 06.05.2018 Кристиансунд 1:0 Стабек Т
- 03.05.2018 Мосс 0:1 Стабек К
- 30.04.2018 Стабек 3:2 Лиллестрём Т
- 25.04.2018 Стабек 1:1 Старт Т
- 21.04.2018 Бранн 3:0 Стабек Т
- 18.04.2018 Уллерн 3:5 Стабек К
- 15.04.2018 Стабек 1:1 Тромсё Т
- 08.04.2018 Саннефьёрд 1:1 Стабек Т
- 02.04.2018 Ранхейм 4:1 Стабек Т
- 19.03.2018 Стабек 1:2 Скейд ТМК
- 18.03.2018 Улленсакер/Киса 4:3 Стабек ТМК
- 11.03.2018 Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Т
- 04.03.2018 Сарпсборг-08 3:2 Стабек ТМК
- 23.02.2018 Стабек 0:1 Ростов ТМК
- 16.02.2018 Одд 4:0 Стабек ТМК
- 09.02.2018 Волеренга 4:2 Стабек ТМК
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Стабек: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
- 04.03.2018 Сарпсборг-08 3:2 Стабек Товарищеские матчи. Клубы
- 16.10.2017 Сарпсборг-08 2:2 Стабек Типпелиген
- 17.04.2017 Стабек 3:0 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 19.03.2017 Сарпсборг-08 3:1 Стабек Товарищеские матчи. Клубы
- 22.10.2016 Стабек 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 17.04.2016 Сарпсборг-08 1:1 Стабек Типпелиген
- 12.07.2015 Стабек 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 31.05.2015 Сарпсборг-08 0:1 Стабек Типпелиген
- 22.03.2015 Сарпсборг-08 2:2 Стабек Товарищеские матчи. Клубы
- 26.10.2014 Сарпсборг-08 1:1 Стабек Типпелиген
- 11.05.2014 Стабек 3:2 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 31.01.2014 Сарпсборг-08 1:0 Стабек Товарищеские матчи. Сборные
Сарпсборг-08
Стабек
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
46 Владение мячом, % 54
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|12
|9
|3
|0
|20 - 5
|30
|2.
|Русенборг
|12
|7
|3
|2
|19 - 8
|24
|3.
|Ранхейм
|12
|7
|2
|3
|23 - 20
|23
|4.
|Сарпсборг-08
|12
|6
|4
|2
|22 - 13
|22
|5.
|Хёугесунн
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|6.
|Волеренга
|12
|6
|3
|3
|17 - 16
|21
|7.
|Мольде
|12
|6
|2
|4
|19 - 15
|20
|8.
|Тромсё
|12
|5
|2
|5
|19 - 15
|17
|9.
|Одд
|12
|5
|1
|6
|19 - 16
|16
|10.
|Кристиансунд
|12
|4
|4
|4
|18 - 16
|16
|11.
|Будё-Глимт
|12
|3
|3
|6
|12 - 14
|12
|12.
|Стрёмсгодсет
|12
|3
|3
|6
|16 - 19
|12
|13.
|Лиллестрём
|12
|3
|2
|7
|12 - 19
|11
|14.
|Стабек
|12
|2
|4
|6
|13 - 22
|10
|15.
|Старт
|12
|2
|1
|9
|9 - 27
|7
|16.
|Саннефьёрд
|12
|1
|2
|9
|10 - 27
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Стабек делает замену. Тонни Брохманн уходит с поля, а Oscar Aga выходит на его замену.
85'
Стабек делает замену. Ola Brynhildsen уходит с поля, а Нджиэ Мусса выходит на его замену.
84'
Сарпсборг-08 делает замену. Амин Аскар уходит с поля, а Tobias Heintz выходит на его замену.
81'
Г О О О О Л - Патрик Мортенсен бьет в цель!
78'
Г О О О О Л - Kristoffer Zachariassen бьет в цель!
70'
Амин Аскар получил желтую карточку от судьи
68'
Сарпсборг-08 делает замену. Шварц Ронни уходит с поля, а Mikkel Agger выходит на его замену.
65'
Сарпсборг-08 делает замену. Матти Лунд Нильсен уходит с поля, а Сингх Хармет выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Квоеме Охи бьет в цель!
49'
Г О О О О Л - Шварц Ронни бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Демидов Вадим получил желтую карточку от судьи
27'
Г О О О О Л - Амин Аскар бьет в цель!
1'
Г О О О О Л - Боли Франк бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация