  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
 
Позже
Тунис
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Тунис

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 59 минут, которая состоится 28.05.2018.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Португалия - Тунис
Португалия
93.9% (107)
Ничья:
4.4% (5)
Тунис
1.8% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Португалия:
41.2% (47)
Португалия:
19.3% (22)
Португалия:
14.9% (17)
Португалия:
8.8% (10)
Ничья:
4.4% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация