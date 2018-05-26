Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Тунис

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Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - ТунисДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 59 минут, которая состоится 28.05.2018.
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Прогнозы на матч Португалия - Тунис
Португалия
93.9% (107)
Ничья:
4.4% (5)
Тунис
1.8% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Португалия:
41.2% (47)
2:1 Португалия:
19.3% (22)
1:0 Португалия:
14.9% (17)
3:0 Португалия:
8.8% (10)
1:1 Ничья:
4.4% (5)
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