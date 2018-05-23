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Стадион:
Италия
 
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Саудовская Аравия
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Текстовая онлайн трансляция матча Италия - Саудовская Аравия

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 43 минуты, которая состоится 28.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Италия - Саудовская Аравия
Италия
96.5% (111)
Ничья:
1.7% (2)
Саудовская Аравия
1.7% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Италия:
40% (46)
Италия:
20% (23)
Италия:
13% (15)
Италия:
9.6% (11)
Италия:
7.8% (9)
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