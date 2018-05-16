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Франция
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Ирландия

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 59 минут, которая состоится 28.05.2018.
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Прогнозы на матч Франция - Ирландия
Франция
93% (106)
Ничья:
5.3% (6)
Ирландия
1.8% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Франция:
37.7% (43)
Франция:
23.7% (27)
Франция:
17.5% (20)
Франция:
8.8% (10)
Ничья:
3.5% (4)
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