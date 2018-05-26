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Мексика
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Мексика - Уэльс

До начала игры осталось 2 дня 2 часа 11 минут, которая состоится 29.05.2018.
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Прогнозы на матч Мексика - Уэльс
Мексика
73% (46)
Ничья:
20.6% (13)
Уэльс
6.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Мексика:
44.4% (28)
Ничья:
19% (12)
Мексика:
15.9% (10)
Мексика:
9.5% (6)
Уэльс:
3.2% (2)
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