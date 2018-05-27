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Азербайджан
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Азербайджан - Кыргызстан

До начала игры осталось 1 день 18 часов 55 минут, которая состоится 29.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Азербайджан - Кыргызстан
Азербайджан
79.5% (70)
Ничья:
14.8% (13)
Кыргызстан
5.7% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Азербайджан:
31.8% (28)
Азербайджан:
22.7% (20)
Азербайджан:
21.6% (19)
Ничья:
12.5% (11)
Кыргызстан:
2.3% (2)
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