Текстовая онлайн трансляция матча Азербайджан - Кыргызстан

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Текстовая онлайн трансляция матча Азербайджан - КыргызстанДо начала игры осталось 1 день 18 часов 55 минут, которая состоится 29.05.2018.
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Прогнозы на матч Азербайджан - Кыргызстан
Азербайджан
79.5% (70)
Ничья:
14.8% (13)
Кыргызстан
5.7% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Азербайджан:
31.8% (28)
2:0 Азербайджан:
22.7% (20)
2:1 Азербайджан:
21.6% (19)
1:1 Ничья:
12.5% (11)
0:1 Кыргызстан:
2.3% (2)
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