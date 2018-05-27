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Мальта
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Мальта - Армения

До начала игры осталось 1 день 19 часов 55 минут, которая состоится 29.05.2018.
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Прогнозы на матч Мальта - Армения
Мальта
6.8% (9)
Ничья:
25% (33)
Армения
68.2% (90)

Вы не участвовали в прогнозе

Армения:
23.5% (31)
Ничья:
22.7% (30)
Армения:
18.9% (25)
Армения:
13.6% (18)
Армения:
4.5% (6)
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