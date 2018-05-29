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Стадион: Гьемселунд Зрители: 1319
2:1
Конец матча
43' Желтая карточкаMats Andre Kaland
43' Желтая карточкаNiklas Fernando Nygaard Castro
46' Желтая карточкаNikolas Walstad
54' Желтая карточкаЛюндал Мартин
1:0
55' ГолNiklas Fernando Nygaard Castro
1:1
76' ГолNicolay Solberg
2:1
81' ГолИбрагим Шуайбу
83' Желтая карточкаHarald Holter
|
46'
54'
55'
1:0
71'
76'
1:1
81'
2:1
83'
Состав команд
11
Эбю
Олав
Конгсвингер 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 27 Tobias Trautner Вратарь
- 2 Fredrik Mani Paalerud Защитник
- 3 Скагестад Эдвард Защитник
- 19 Люндал Мартин Защитник
- 5 Christian Roeer Защитник
- 16 Harald Holter Полузащитник
- 11 Эбю Олав Полузащитник
- 23 Fredrik Sjoelstad Полузащитник
- 7 Niklas Fernando Nygaard Castro Полузащитник
- 26 Ибрагим Шуайбу Нападающий
- 9 Adem Gueven Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Ridouan Boulahuane Essaeh Защитник
- 20 Even Bydal Полузащитник
- 15 Marlinho Полузащитник
- 12 Martin Tangen Vinjor Полузащитник
- 13 Markus Aanesland Полузащитник
- 21 Daniel Lysgaard
- 25 Simon Thomas I
- Главный тренер: Hans Erik Eriksen
Улленсакер/Киса 4-1-4-1
- Основной состав
- 31 Stefan Hagerup Вратарь
- 23 Mats Andre Kaland Защитник
- 20 Сундли Мортен Защитник
- 26 Espen Garnaas Защитник
- 5 Nikolas Walstad Защитник
- 8 Truls Joerstad Полузащитник
- 19 Хансен Кристоффер Полузащитник
- 25 Торп Мартин Полузащитник
- 6 Eric Bugale Kitolano Полузащитник
- 22 Nicolay Solberg Полузащитник
- 37 Andreas Aalbu Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Alexander Vangen Вратарь
- 21 Emmanuel Troudart Защитник
- 4 Ciise Abshir Защитник
- 17 Karsten Rognerud Защитник
- 15 Куртович Виллиам Полузащитник
- 14 Ole Andreas Nesset Нападающий
- 18 Herman Henriksen Нападающий
- Главный тренер: Vegard Skogheim
Предыдущие игры
Конгсвингер (последние 20 матчей: +7 =1 -12)
- 21.05.2018 Осане 3:1 Конгсвингер ПД
- 16.05.2018 Конгсвингер 2:1 Хам-Кам ПД
- 13.05.2018 Конгсвингер 0:1 Мьёндален ПД
- 09.05.2018 Улленсакер/Киса 3:2 Конгсвингер К
- 06.05.2018 Тромсдален 3:3 Конгсвингер ПД
- 01.05.2018 Конгсвингер 4:2 Рёуфосс К
- 28.04.2018 Конгсвингер 1:3 Олесунн ПД
- 22.04.2018 Согндаль 4:1 Конгсвингер ПД
- 18.04.2018 Оппсал 0:4 Конгсвингер К
- 15.04.2018 Конгсвингер 2:0 Ерв ПД
- 08.04.2018 Флурё 1:0 Конгсвингер ПД
- 02.04.2018 Конгсвингер 0:2 Викинг ПД
- 26.03.2018 Сарпсборг-08 3:1 Конгсвингер ТМК
- 06.02.2018 Волеренга 4:0 Конгсвингер ТМК
- 19.01.2018 Стабек 7:1 Конгсвингер ТМК
- 05.11.2017 Конгсвингер 0:1 Тромсдален ПД
- 29.10.2017 Саннес Ульф 0:3 Конгсвингер ПД
- 22.10.2017 Конгсвингер 3:2 Мьёндален ПД
- 15.10.2017 Эльверум 1:2 Конгсвингер ПД
- 01.10.2017 Арендал 3:0 Конгсвингер ПД
Улленсакер/Киса (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 21.05.2018 Улленсакер/Киса 1:2 Нутодден ПД
- 16.05.2018 Мьёндален 0:2 Улленсакер/Киса ПД
- 13.05.2018 Улленсакер/Киса 2:0 Согндаль ПД
- 09.05.2018 Улленсакер/Киса 3:2 Конгсвингер К
- 06.05.2018 Флурё 1:1 Улленсакер/Киса ПД
- 02.05.2018 Хьельсос 0:3 Улленсакер/Киса К
- 29.04.2018 Улленсакер/Киса 4:5 Викинг ПД
- 22.04.2018 Нест-Сотра 0:3 Улленсакер/Киса ПД
- 18.04.2018 Йеллеросен 0:3 Улленсакер/Киса К
- 15.04.2018 Улленсакер/Киса 2:1 Стрёммен ПД
- 08.04.2018 Ерв 1:1 Улленсакер/Киса ПД
- 02.04.2018 Улленсакер/Киса 1:1 Хам-Кам ПД
- 18.03.2018 Улленсакер/Киса 4:3 Стабек ТМК
- 26.01.2018 Улленсакер/Киса 5:1 Стабек ТМК
- 11.11.2017 Мьёндален 3:1 Улленсакер/Киса ТПМ
- 05.11.2017 Левангер 2:0 Улленсакер/Киса ПД
- 29.10.2017 Улленсакер/Киса 4:2 Арендал ПД
- 22.10.2017 Стрёммен 3:4 Улленсакер/Киса ПД
- 15.10.2017 Улленсакер/Киса 7:1 Ерв ПД
- 03.10.2017 Фредрикстад 1:2 Улленсакер/Киса ПД
Последние игры между собой
Конгсвингер: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Улленсакер/Киса: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
- 09.05.2018 Улленсакер/Киса 3:2 Конгсвингер Кубок
- 30.07.2017 Конгсвингер 1:3 Улленсакер/Киса Первый дивизион
- 04.06.2017 Улленсакер/Киса 0:3 Конгсвингер Первый дивизион
- 30.10.2016 Конгсвингер 2:3 Улленсакер/Киса Первый дивизион
- 12.06.2016 Улленсакер/Киса 2:2 Конгсвингер Первый дивизион
- 04.08.2013 Конгсвингер 0:2 Улленсакер/Киса Первый дивизион
- 26.05.2013 Улленсакер/Киса 1:1 Конгсвингер Первый дивизион
- 16.09.2012 Улленсакер/Киса 0:1 Конгсвингер Первый дивизион
- 29.07.2012 Конгсвингер 1:0 Улленсакер/Киса Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|2.
|Викинг
|10
|6
|1
|3
|23 - 14
|19
|3.
|Саннес Ульф
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|4.
|Ерв
|9
|4
|4
|1
|12 - 10
|16
|5.
|Согндаль
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|6.
|Мьёндален
|10
|4
|4
|2
|7 - 5
|16
|7.
|Улленсакер/Киса
|10
|4
|3
|3
|18 - 13
|15
|8.
|Осане
|10
|4
|3
|3
|17 - 16
|15
|9.
|Нутодден
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|10.
|Хам-Кам
|10
|3
|4
|3
|16 - 15
|13
|11.
|Левангер
|10
|3
|2
|5
|13 - 18
|11
|12.
|Нест-Сотра
|10
|3
|1
|6
|14 - 18
|10
|13.
|Конгсвингер
|10
|3
|1
|6
|12 - 19
|10
|14.
|Тромсдален
|9
|2
|3
|4
|12 - 17
|9
|15.
|Стрёммен
|10
|2
|1
|7
|16 - 20
|7
|16.
|Флурё
|10
|1
|2
|7
|5 - 24
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Конгсвингер делает замену. Ибрагим Шуайбу уходит с поля, а Daniel Lysgaard выходит на его замену.
83'
Harald Holter получил желтую карточку от судьи
83'
Улленсакер/Киса делает замену. Eric Kitolano уходит с поля, а Сиисе Абшир выходит на его замену.
81'
Г О О О О Л - Ибрагим Шуайбу бьет в цель!
78'
Конгсвингер делает замену. Niklas Castro уходит с поля, а Markus Aanesland выходит на его замену.
76'
Г О О О О Л - Nicolay Solberg бьет в цель!
71'
Конгсвингер делает замену. Адем Гювен уходит с поля, а Marlinho выходит на его замену.
58'
Улленсакер/Киса делает замену. Трулс Йорстад уходит с поля, а Herman Henriksen выходит на его замену.
58'
Улленсакер/Киса делает замену. Andreas Aalbu уходит с поля, а Ole Andreas Nesset выходит на его замену.
55'
Г О О О О Л - Niklas Castro бьет в цель!
54'
Люндал Мартин получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Nikolas Walstad получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Niklas Castro получил желтую карточку от судьи
43'
Матс Андре Каланд получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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