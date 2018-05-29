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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 1319
Конгсвингер
2:1
Конец матча
Улленсакер/Киса
0'
43' Желтая карточка
Mats Andre Kaland
43' Желтая карточка
Niklas Fernando Nygaard Castro
46' Желтая карточка
Nikolas Walstad
54' Желтая карточка
Люндал Мартин
1:0
55' Гол
Niklas Fernando Nygaard Castro
1:1
76' Гол
Nicolay Solberg
2:1
81' Гол
Ибрагим Шуайбу
83' Желтая карточка
Harald Holter
90'+8
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Конгсвингер делает замену. Ибрагим Шуайбу уходит с поля, а Daniel Lysgaard выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Harald Holter получил желтую карточку от судьи
83'
Улленсакер/Киса делает замену. Eric Kitolano уходит с поля, а Сиисе Абшир выходит на его замену.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Ибрагим Шуайбу бьет в цель!
78'
Конгсвингер делает замену. Niklas Castro уходит с поля, а Markus Aanesland выходит на его замену.

Описание гола
76'
Г О О О О Л - Nicolay Solberg бьет в цель!
71'
Конгсвингер делает замену. Адем Гювен уходит с поля, а Marlinho выходит на его замену.
58'
Улленсакер/Киса делает замену. Трулс Йорстад уходит с поля, а Herman Henriksen выходит на его замену.
58'
Улленсакер/Киса делает замену. Andreas Aalbu уходит с поля, а Ole Andreas Nesset выходит на его замену.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Niklas Castro бьет в цель!
Желтая карточка
54'
Люндал Мартин получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Желтая карточка
46'
Nikolas Walstad получил желтую карточку от судьи
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Niklas Castro получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
43'
Матс Андре Каланд получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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