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Зрители: 1286
Вернаму
1:4
Конец матча
Фалькенберг
0'
0:1
8' Гол
Erik Paersson
1:1
33' Гол
Daniel Ask
39' Желтая карточка
Daniel Ask
1:2
44' Гол
Карлссон Пер I
1:3
50' Гол
Robin Oestlind
57' Желтая карточка
Max Olsson
1:4
87' Гол
Эгбучунам Чисом
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Эгбучунам Чисом бьет в цель!
84'
Фалькенберг делает замену. Веде Антон уходит с поля, а Erik Zetterberg выходит на его замену.
78'
Варнамо делает замену. Daniel Ask уходит с поля, а Darwin Jones выходит на его замену.
77'
Фалькенберг делает замену. Mahmut Ozen уходит с поля, а Linus Andersson выходит на его замену.
72'
Варнамо делает замену. Predrag Randjelovic уходит с поля, а Victor Kristiansson выходит на его замену.

67'
Фалькенберг делает замену. Erik Paersson уходит с поля, а Чатто Доминик выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Max Olsson получил желтую карточку от судьи
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Робин Эстлинд бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Карлссон Пер I бьет в цель!
Желтая карточка
39'
Daniel Ask получил желтую карточку от судьи
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Daniel Ask бьет в цель!
22'
Варнамо делает замену. Lumala Abdu уходит с поля, а Max Olsson выходит на его замену.
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Erik Paersson бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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