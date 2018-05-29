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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 1286
1:4
Конец матча
0:1
8' ГолErik Paersson
1:1
33' ГолDaniel Ask
39' Желтая карточкаDaniel Ask
1:2
44' ГолКарлссон Пер I
1:3
50' ГолRobin Oestlind
57' Желтая карточкаMax Olsson
1:4
87' ГолЭгбучунам Чисом
|
8'
0:1
33'
1:1
39'
44'
1:2
50'
1:3
57'
87'
1:4
Состав команд
20
Freddy
Winst
18
Daniel
Ask
10
Lumala
Abdu
21
Mahmut
Ozen
24
Веде
Антон
Вернаму 4-3-3
- Основной состав
- 30 Tobias Andersson Вратарь
- 21 Anton Maikkula Защитник
- 2 Jon Birkfeldt Защитник
- 6 Tyler Lissette Защитник
- 20 Freddy Winst Защитник
- 14 Alexander Achinioti Joensson Полузащитник
- 23 Predrag Randjelovic II Полузащитник
- 18 Daniel Ask Полузащитник
- 11 Alexander Henningsson Нападающий
- 9 Paer Cederqvist Нападающий
- 10 Lumala Abdu Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Filip Eriksson Вратарь
- 7 York Rafael Защитник
- 16 Darwin Jones Нападающий
- 3 Johan Andersson IV
- 13 Adnan Kulovac
- 19 Max Olsson
- 15 Victor Kristiansson
Фалькенберг 4-3-3
- Основной состав
- 16 Hampus Nilsson Вратарь
- 21 Mahmut Ozen Защитник
- 8 Карлссон Тобиас Защитник
- 14 Карлссон Пер I Защитник
- 25 Tobias Englund Защитник
- 12 Кристоффер Карлссон Полузащитник
- 22 John Bjoerkengren Полузащитник
- 24 Веде Антон Полузащитник
- 26 Эгбучунам Чисом Нападающий
- 9 Erik Paersson Нападающий
- 11 Robin Oestlind Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Johan Brattberg Вратарь
- 5 Linus Andersson Защитник
- 28 Чатто Доминик Полузащитник
- 6 Erik Zetterberg Полузащитник
- 17 Edi Sylisufaj Нападающий
- 42 Zlatan Krizanovic
- 19 Mergim Laci
- Главный тренер: Ханс Эклунд
Предыдущие игры
Вернаму (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 23.05.2018 Эргрюте 4:0 Вернаму С
- 20.05.2018 Вернаму 1:3 Хальмстад С
- 13.05.2018 Эстер 0:0 Вернаму С
- 07.05.2018 Вернаму 0:0 Норрбю С
- 28.04.2018 Ландскруна 2:0 Вернаму С
- 24.04.2018 Вернаму 2:0 Варбергс Боис С
- 15.04.2018 АФК Эскильстуна 4:0 Вернаму С
- 11.04.2018 Вернаму 1:2 ГАИС С
- 02.04.2018 Гефле 2:1 Вернаму С
- 03.03.2018 Вернаму 1:0 Норрбю К
- 24.02.2018 Сундсвалль 2:1 Вернаму К
- 18.02.2018 Хеккен 2:0 Вернаму К
- 27.01.2018 Треллеборг 3:1 Вернаму ТМК
- 04.11.2017 Вернаму 2:1 Эргрюте С
- 30.10.2017 Норрбю 2:3 Вернаму С
- 23.10.2017 Вернаму 6:1 Сюрианска С
- 16.10.2017 Хельсинборг 1:2 Вернаму С
- 30.09.2017 Фрей 5:0 Вернаму С
- 25.09.2017 Вернаму 2:0 ГАИС С
- 17.09.2017 Вернаму 2:1 Дегерфорс С
Фалькенберг (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 25.05.2018 Фалькенберг 3:2 Варбергс Боис С
- 19.05.2018 Фалькенберг 0:0 Норрбю С
- 12.05.2018 Браге 3:4 Фалькенберг С
- 06.05.2018 Фалькенберг 0:2 Эстер С
- 01.05.2018 Хальмстад 1:1 Фалькенберг С
- 22.04.2018 Фалькенберг 3:1 Фрей С
- 15.04.2018 ГАИС 0:2 Фалькенберг С
- 07.04.2018 Фалькенберг 2:0 АФК Эскильстуна С
- 01.04.2018 Ландскруна 2:3 Фалькенберг С
- 24.03.2018 Хеккен 4:1 Фалькенберг ТМК
- 20.01.2018 Хельсингёр 3:1 Фалькенберг ТМК
- 04.11.2017 Фалькенберг 3:1 Фрей С
- 29.10.2017 Сюрианска 1:2 Фалькенберг С
- 22.10.2017 Эстер 1:1 Фалькенберг С
- 15.10.2017 Фалькенберг 1:1 Треллеборг С
- 29.09.2017 Фалькенберг 1:4 Норрбю С
- 24.09.2017 Хельсинборг 0:0 Фалькенберг С
- 17.09.2017 Фалькенберг 1:1 Эргрюте С
- 09.09.2017 Далкурд 1:1 Фалькенберг С
- 02.09.2017 Фалькенберг 0:4 Гефле С
Последние игры между собой
Вернаму: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 8
Фалькенберг: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 0
- 09.08.2017 Фалькенберг 2:0 Вернаму Суперэттан
- 17.06.2017 Вернаму 1:1 Фалькенберг Суперэттан
- 25.02.2017 Фалькенберг 1:1 Вернаму Кубок
- 18.08.2013 Фалькенберг 4:0 Вернаму Суперэттан
- 21.04.2013 Вернаму 0:1 Фалькенберг Суперэттан
- 13.03.2013 Фалькенберг 4:1 Вернаму Кубок Швеции
- 26.09.2012 Вернаму 3:4 Фалькенберг Суперэттан
- 06.05.2012 Фалькенберг 3:2 Вернаму Суперэттан
- 22.10.2011 Фалькенберг 4:0 Вернаму Суперэттан
- 27.06.2011 Вернаму 0:2 Фалькенберг Суперэттан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фалькенберг
|10
|7
|2
|1
|22 - 12
|23
|2.
|Эргрюте
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|3.
|АФК Эскильстуна
|10
|6
|3
|1
|19 - 5
|21
|4.
|Хельсинборг
|9
|6
|2
|1
|16 - 7
|20
|5.
|Хальмстад
|9
|5
|2
|2
|13 - 8
|17
|6.
|Дегерфорс
|10
|4
|3
|3
|14 - 14
|15
|7.
|Браге
|10
|3
|6
|1
|16 - 12
|15
|8.
|ГАИС
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|9.
|Ландскруна
|10
|3
|3
|4
|16 - 12
|12
|10.
|Йёнчёпинг
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|11.
|Эстер
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Варбергс Боис
|10
|3
|1
|6
|12 - 17
|10
|13.
|Норрбю
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|14.
|Гефле
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|15.
|Фрей
|10
|1
|2
|7
|10 - 21
|5
|16.
|Вернаму
|10
|1
|2
|7
|6 - 21
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Г О О О О Л - Эгбучунам Чисом бьет в цель!
84'
Фалькенберг делает замену. Веде Антон уходит с поля, а Erik Zetterberg выходит на его замену.
78'
Варнамо делает замену. Daniel Ask уходит с поля, а Darwin Jones выходит на его замену.
77'
Фалькенберг делает замену. Mahmut Ozen уходит с поля, а Linus Andersson выходит на его замену.
72'
Варнамо делает замену. Predrag Randjelovic уходит с поля, а Victor Kristiansson выходит на его замену.
67'
Фалькенберг делает замену. Erik Paersson уходит с поля, а Чатто Доминик выходит на его замену.
57'
Max Olsson получил желтую карточку от судьи
50'
Г О О О О Л - Робин Эстлинд бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Карлссон Пер I бьет в цель!
39'
Daniel Ask получил желтую карточку от судьи
33'
Г О О О О Л - Daniel Ask бьет в цель!
22'
Варнамо делает замену. Lumala Abdu уходит с поля, а Max Olsson выходит на его замену.
8'
Г О О О О Л - Erik Paersson бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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