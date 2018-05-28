Текстовая онлайн трансляция матча Перу - Шотландия

-
Текстовая онлайн трансляция матча Перу - ШотландияДо начала игры осталось 1 день 20 часов 27 минут, которая состоится 30.05.2018.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Перу - Шотландия
Перу
50% (44)
Ничья:
34.1% (30)
Шотландия
15.9% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Перу:
35.2% (31)
1:1 Ничья:
29.5% (26)
1:2 Шотландия:
11.4% (10)
1:0 Перу:
8% (7)
2:0 Перу:
5.7% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация