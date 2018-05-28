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Текстовая онлайн трансляция матча Перу - Шотландия

До начала игры осталось 1 день 20 часов 27 минут, которая состоится 30.05.2018.
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Прогнозы на матч Перу - Шотландия
Перу
50% (44)
Ничья:
34.1% (30)
Шотландия
15.9% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Перу:
35.2% (31)
Ничья:
29.5% (26)
Шотландия:
11.4% (10)
Перу:
8% (7)
Перу:
5.7% (5)
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